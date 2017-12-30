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Настя Каменских рассказала, где отпразднует Новый год

Комментариев: 4
Звёзды тоже люди, и тоже хотят отдыхать во время праздников.
Настя Каменских рассказала, где отпразднует Новый год
Настя Каменских рассказала, где отпразднует Новый год
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За кулисами концерта «Новогодняя музыкальная платформа 2017», который канал «Украина» покажет в ночь на 1 января в 00:10, певица NK (Настя Каменских) рассказала, как отпразднует Новый год.

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На концерте NK (Настя Каменских) исполнила песню «Влюбленные люди» из ее рождественского альбома и одноименного музыкального фильма «Xmas with NK» и получила за нее специальную награду.

По словам Насти, ноябрь и декабрь были очень насыщенными для нее, поэтому Новый год певица планирует праздновать не на роботе, а с друзьями. Впервые за последние года:

В этом году я решила отдохнуть: последние 3 месяца были очень насыщенными, поэтому в канун Нового года уезжаю в Америку и планирую провести праздники в кругу друзей.

Во время съемок певица пожелала зрителям оставить все недомолвки в старом году, а в новом – беречь своих любимых:

Дорогие друзья, если вы вдруг кого-то обидели, боитесь позвонить и попросить прощения, просто сделайте это. Пойдите на встречу, сделайте что-то хорошее, потому что все незаконченные дела нужно оставлять в старом году. Берегите друг друга, потому что самое важное на свете – это любовь.

Отметим, что эта осень выдалась для Насти действительно знаковой – запуск сольной карьеры, первый сингл #этомояночь, съёмки, выступления, рождественский альбом и фильм «Xmas with NK», 2 новые коллекции ее одежды NKsport, так что 2017 год запомнится ей по-настоящему яркими достижениями.

Напомним так же, что Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк рассказал, что не любит готовить оливье .

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  30.12.2017, 21:21
Оценка:  0
гость
Вас уважаемые не поймёшь....то кажете что она запроданка,то пиарите во все дырки...определитесь наконец...
гость  (аноним)  30.12.2017, 20:23
Оценка:  0
гость
Настя иди на )(..........у...........й.
kdd    30.12.2017, 20:05
Оценка:  0
kdd
Как она заипала Настя со своей пилоткой, сдохла б уже
гость  (аноним)  30.12.2017, 16:47
Оценка:  -2
гость
А кто признал ее звездой?
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