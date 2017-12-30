Настя Каменских рассказала, где отпразднует Новый год

Звёзды тоже люди, и тоже хотят отдыхать во время праздников.

За кулисами концерта «Новогодняя музыкальная платформа 2017», который канал «Украина» покажет в ночь на 1 января в 00:10, певица NK (Настя Каменских) рассказала, как отпразднует Новый год.

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На концерте NK (Настя Каменских) исполнила песню «Влюбленные люди» из ее рождественского альбома и одноименного музыкального фильма «Xmas with NK» и получила за нее специальную награду.

По словам Насти, ноябрь и декабрь были очень насыщенными для нее, поэтому Новый год певица планирует праздновать не на роботе, а с друзьями. Впервые за последние года:

В этом году я решила отдохнуть: последние 3 месяца были очень насыщенными, поэтому в канун Нового года уезжаю в Америку и планирую провести праздники в кругу друзей.

Во время съемок певица пожелала зрителям оставить все недомолвки в старом году, а в новом – беречь своих любимых:

Дорогие друзья, если вы вдруг кого-то обидели, боитесь позвонить и попросить прощения, просто сделайте это. Пойдите на встречу, сделайте что-то хорошее, потому что все незаконченные дела нужно оставлять в старом году. Берегите друг друга, потому что самое важное на свете – это любовь.

Отметим, что эта осень выдалась для Насти действительно знаковой – запуск сольной карьеры, первый сингл #этомояночь, съёмки, выступления, рождественский альбом и фильм «Xmas with NK», 2 новые коллекции ее одежды NKsport, так что 2017 год запомнится ей по-настоящему яркими достижениями.

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