Злата Огневич, Фагот, Гарик Кричевский, Алексей Мочанов и другие звёзды снялись в мюзикле (фото)

Видео приурочено к 20-летней годовщине со дня открытия культового клуба.

Caribbean Club Concert Hall готовится презентовать клип с самыми яркими артистами украинской сцены. Видео приурочено к 20-летней годовщине со дня открытия культового клуба. В феврале Caribbean Club готовит праздничное шоу, а сегодня поздравляет всех с наступающим Новым Годом и Рождеством и делает первые подарки к праздникам: веселые фото со съемок.

Недавно закончились съемки клипа, посвященного этой круглой дате. В пятиминутном музыкальном видео количество украинских звезд на минуту действия зашкаливает. Злата Огневич, Фагот, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, Андрей Джеджула, Алексей Мочанов, Гарик Кричевский - предстанут перед зрителями в неожиданных образах.

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Над роликом работали команда режиссеров и хореографов: Лена Коляденко и Константин Гордиенко.

Фагот признался, что даже не читал сценария, но согласился участвовать в съемках:

Я не видел полного сценария, но знаю, что это будет мюзикл. В общем, мне и самому интересно, что получится. Я помню, что когда я впервые зашел сюда, то сразу подумал, что это место может быть клубом тех времен, когда на Кубе началась революция. Такой “карибский гламур”, честный, без лишнего пафоса и без мишуры. Мне тут нравится”.

Игорь Ильюк, директор Caribbean Club, на вопрос, как пришла идея снять целый маленький мюзикл, ответил:

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Я считаю, что за 20 лет работы мы заслужили такую красивую открытку. Мы положим ее в наш альбом, и будем под настроение доставать этот сувенир и любоваться, погружаясь в прекрасные воспоминания. Самое сложное в этом проекте было собрать в одно время и в одном месте звезд украинской эстрады, учитывая их колоссальную занятость и графики”.

Напомним, популярная поп-рок группа «Антитіла» установила Национальный рекорд Украины. Подробности по ссылке.