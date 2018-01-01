Итоги года: Макс Барских стал самым ротируемым артистом СНГ

Безоговорочное лидерство – хиты «Туманы» и «Моя любовь» прозвучали в эфире радиостанций свыше 1.500.000 раз.

2017 год стал для артиста знаковым. В рамках международного тура «Туманы» Макс Барских провел около 200 выступлений в 15 странах, дал супераншлаговый концерт в столичном Дворце спорта, выпустил клип-рекорд «Моя любовь», который за трое суток набрал более 5 миллионов просмотров, и стал самым ротируемым артистом на радио по всему СНГ.

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Безоговорочное лидерство – хиты «Туманы» и «Моя любовь» прозвучали в эфире радиостанций свыше 1.500.000 раз, а также вошли в топ самых популярных песен среди пользователей социальных сетей. Радиомониторинг предоставил авторитетный медиапортал TopHit, обеспечивающий систему дистрибьюции нового аудиоконтента.

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Сразу два трека Макса Барских попали в пятерку лучших радиосинглов (в категории мужской вокал): трек «Туманы» занял первое место, прозвучав в эфире 977.800 раз, а сингл «Моя любовь» уверенно закрепился на пятой позиции с отметкой 602.200.

Второй год подряд трек «Туманы» возглавляет не только все радиочарты по всему СНГ и Восточной Европе, но и в который раз приносит певцу звание «Исполнитель года». Согласно исследований Tophit треки Барских в 2017 году в радиоэфире прозвучали 1.826.300 раз, что и обеспечило артисту ожидаемую победу.



Венцом уходящего года стал триумф артиста на третьей ежегодной музыкальной премии M1 Music Awards 2017. Второй раз Барских одержал победу в главной номинации – «Певец года», а трек «Туманы» признан «Хитом года».

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