Что вы не знали о сериалити «Пацанки. Новая жизнь»: 10 малоизвестных фактов

Два месяца зрители Нового канала внимательно наблюдали за новой жизнью Гали, Юли и Иры. На их глазах девушки становились гримерами, дизайнерами, актрисами... Они занимались магией, битбоксом и даже немного спортом. Ссорились и мирились. Праздновали победы, а затем праздновали... неудачи. Пацанки влюблялись и даже дважды «беременели» – чего не сделаешь ради «хаты в Киеве»?!

За несколько месяцев в столице с бешеным трио происходило столько событий, сколько у некоторых не наберется и за всю жизнь. Но мало кто знает, что Галя, Юля и Ира были готовы отказаться от участия в сериалити и вернуться домой! И, вообще, несколько месяцев они жили с привидениями... Мы расскажем вам десять малоизвестных фактов о сериалити «Пацанки. Новая жизнь», от которых и смешно, и в то же время мурашки по телу от страха. Но, главное, интересно.

Факт №1

Начнем с самых интригующих. В роскошном трехэтажном пентхаусе живут привидения! В один голос Галя, Юля и Ира утверждали, что видели белый силуэт мужчины. Чайка заметила его, когда принимала ванну (может, это просто фантазии пацанки?). Девушки уверены, что призрак – это бывший владелец квартиры, который погиб при неизвестных обстоятельствах. Брррр...

Факт №2

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С кем поведешься, от того, как говорится, и наберешься. Жизнь одной из редакторов в последнее время очень напоминает события сериалити. В квартире, где она живет, отключают воду. Её случайно забирают в полицию. И, наконец, вскоре она отправится на отдых в Египет. Редактор, будьте осмотрительны и не потеряйте паспорт!

Факт №3

За время съемок сериалити к пацанкам в пентхаус трижды приезжала скорая помощь, дважды – полиция и только раз – пожарные. Здесь нам добавить нечего ...

пресс-служба Нового канала

Факт №4

Хотя нет, есть! За день в Египте Галя, Юля и Ира выпивали по двадцать коктейлей каждая. При том, что продюсер Алексей Гончаренко запретил им во время отпуска употреблять алкоголь. Но, как говорят девушки, если очень хочется – то можно.

Факт №5

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Талантливый человек талантлив во всем. Юля пришла на проект с желанием стать дизайнером. Затем пацанка пробовала себя в полиции, и это ей почти удалось. Но Чайка решила, что лучше всего у нее все же получается строить отношения и готовить коктейли. Есть даже фирменный Юлин коктейль на основе коньяка и чего-то еще. Называется он «Мек-мек». Удобнее всего наливать его в пол-литровую бутылку из-под кока-колы и носить с собой «для блеска в глазах».

пресс-служба Нового канала

Факт №6

Сначала команда планировала расселить трио пацанок по разным квартирам. Но вовремя передумала и остановилась на пентхаусе, который мы сейчас видим в сериалити.

Факт №7

Как бы хорошо Гале, Юле и Ире ни жилось в Киеве, но каждые три дня пацанки стремились отказаться от съемок и вернуться домой. Еще чаще этого хотела команда сериалити! Шутим – реже... Но из-за сложного графика работы и нрава девушек каждый член съемочной группы хотя бы раз задумывался об увольнении.

пресс-служба Нового канала

Факт №8

Рабочий график команды сериалити действительно был очень тяжелым. Несколько раз шеф-редактор и линейный продюсер приезжали в пентхаус в три часа ночи, чтобы успокоить девушек. В целом ежедневно с Галей, Юлей и Ирой находилось двенадцать человек съемочной группы.

Факт №9

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Считаете, что сериалити было очень насыщенным? Это вы ещё и половины не видели! Команда отсняла около 1728 часов видео! В эфир не вошло, например, то, как Галя делала эпиляцию мужчине кавказской национальности. И после новомодного салона красоты «на дому» он вышел как будто с лишаем. Или то, как Чайка устроилась дизайнером на Новый канал и прожгла рубашку ведущего утюгом.

пресс-служба Нового канала

Факт №10

Это не малоизвестный факт, но очень важный. И не вспомнить о нём мы просто не могли. Второму сезону сериалити «Пацанки. Новая жизнь» – быть! В этом признался продюсер Алексей Гончаренко. Но кто из пацанок станет бороться за приз, и каким будет новый сезон, пока остается только догадываться. И с нетерпением ждать!

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