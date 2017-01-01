Популярная поп-рок группа «Антитіла» установила Национальный рекорд Украины

Украинские музыканты ставят новые рекорды!

Украинская поп-рок группа Антитіла подвела итоги своей творческой деятельности за 2017 год. А он оказался очень плодотворным для группы: масштабный тур, рекорд Украины и выход двух клипов.

Уходящий год начался с масштабного тура в поддержку пятого альбома “Сонце“, релиз которого состоялся в декабре 201 года. За 101 день группа обогрела своим “Сонцем“ четыре страны: Украину, Беларусь, США и Канаду и дала 46 официальных концерта, 26 из которых пришлись на март.

Изюминкой каждого выступления стало видеоселфи, где Антитіла совместно с публикой озвучивали цитаты из альбома. Завершился тур “Солнце“ грандиозным концертом на вертолетной площадке. Четыре тысячи человек пришли послушать старые и новые хиты группы.

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Стоит отметить, что старания музыкантов не остались незамеченными. На днях группа Антитіла вошла в Национальный реестр рекордов Украины, установив рекорд в категории “Наибольшее количество городов, в которых состоялись концерты музыкального коллектива в рамках одного тура“.

Лето для группы стало не менее насыщенным. Антитіла отыграли около тридцати концертов open air в рамках ведущих фестивалей Украины и дней городов. А также, экранизировали четвертый трек с альбома “Фары“, режиссером, которого стал Дмитрий Манифест. После выхода клипа качество дорог в столице значительно улучшилось.

пресс-служба

Осенью группа объявила о выходе нового альбома, представив новую песню “TDME“. В поддержку трека вышло лирик видео, которое вызвало большое количество положительных отзывов от экспертов и слушателей и в первые сутки попало в тренды популярного видеохостинга.

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Завершили Антитіла 2017 год, выходом короткометражного фильма “TDME“. Это стало самой экстремальной видеоработой в истории группы. В основе сюжета лежит реальная история ученого океанолога Славы Курилова, которого сыграл многократный чемпион мира и Европы по плаванию - Олег Лисогор. Режиссером выступил Радислав Лукин. К слову, песня “TDME“ стала саундтреком к сериалу “Школа“, который вскоре выйдет на ведущем телевизионном канале.

Грядущий 2018 год обещает стать не менее ярким и значимым для группы Антитіла. В следующем году коллектив отметит 10-летие своей деятельности. Весной группа отправляется в большой тур по 11 городам Северной Америки, но уже с новой программой, где музыканты удивят поклонников неожиданным звучанием. Что касается концертной деятельности, то основной фокус будет на зарубежные концерты. Для украинских поклонников команда Антитіла готовит большой юбилейный тур и не менее грандиозное шоу на весну 2019 года.

пресс-служба

Напомним так же, что Песня группы «Бамбинтон» покорила сердца китайцев.