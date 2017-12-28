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Суд принял новое решение относительно жениха Астафьеваой

Комментариев: 1
Даша Астафьева поддержала своего жениха Артема Кима в суде.
Суд принял новое решение относительно жениха Астафьеваой
Суд принял новое решение относительно жениха Астафьеваой
http://instagram.com/da_astafieva

Певица Даша Астафьева долго не комментировала новость о том, что ее жениха обвинили в хищении государственных средств. В августе 2017 года жених Астафьевой был задержан. А 27 декабря прошло судебное слушание относительно дела Артема Кима.

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Даша Астафьева привлекла внимание прессы и своих поклонников к этому делу. Даже попросила приехать в суд, чтоб поддержать их пару. Как пишут очевидцы, Даша Астафьева была очень активна в суде и весь процесс находилась с отцом своего жениха.

Чуть позже выяснилось, что суд принял новое решение относительно Артема Кима.

Как уточняет ТСН, Киму продлили домашний арест, под которым он будет находиться до 26 января 2018 года.

Окончательного решения по делу Кима не вынесено.

Напомним, что Александр Скичко рассказал о своих фобиях. Также ведущий поделился подробностями относительно второго брака. Подробности читай по ссылке.

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Теги: Даша Астафьева, жених Даши Астафьевой, Артём Ким, дело Артёма Кима, окончательное решение не вынесено
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
петенька  (аноним)  28.12.2017, 11:12
Оценка:  +1
петенька
Ах, под арестом он будет иметь Дашу в пуканчик, готовясь к тюрьме!
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