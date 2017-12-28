Суд принял новое решение относительно жениха Астафьеваой

Даша Астафьева поддержала своего жениха Артема Кима в суде.

Певица Даша Астафьева долго не комментировала новость о том, что ее жениха обвинили в хищении государственных средств. В августе 2017 года жених Астафьевой был задержан. А 27 декабря прошло судебное слушание относительно дела Артема Кима.

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Даша Астафьева привлекла внимание прессы и своих поклонников к этому делу. Даже попросила приехать в суд, чтоб поддержать их пару. Как пишут очевидцы, Даша Астафьева была очень активна в суде и весь процесс находилась с отцом своего жениха.

Чуть позже выяснилось, что суд принял новое решение относительно Артема Кима.

Как уточняет ТСН, Киму продлили домашний арест, под которым он будет находиться до 26 января 2018 года.

Окончательного решения по делу Кима не вынесено.

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