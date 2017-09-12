"МастерШеф-7": суперфинал

Грандиозный суперфинал кулинарного шоу "МастерШеф-7".

Сегодня, 27 декабря, состоялось итоговое состязание финалистов, по завершению которого судьи назвали имя победителя проекта - участника, который отправится в одну из престижнейших в мире кулинарных школ Le Cordon Bleu на обучение, а также станет обладателем полумиллиона гривен.

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Как известно, в суперфинал МастерШеф-7 смогли прорваться трое участников - Владимир Троцкий, Михаил Грушецкий и Вадим Бжезинский. Каждому из участников шоу следовало приготовить закуску, десерт и основное блюдо. При этом отводилось для выполнения задания кулинарам только 180 минут.

Победил на МастерШеф-7 Вадим Бжезинский, известный по прозвищу Пава - застройщик фасадов из Дрездена (так он называет Днепродзержинск):

“Мастер Шеф 7“: Финал и оглашение победителя

Напомним так же, что Победитель «Х-Фактора» получил грамоту от генерала-полковника Сухопутных войск Украины.