Появились первые официальные портреты Меган Маркл и принца Гарри
Новые фото принца Гарри и Меган Маркл уже доступны в Сети.
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Принц Гарри и его невеста Меган Маркл решили сняться в официальной фотосессии. На днях на страницах Кенсингтонского дворца в социальных сетях появились первые официальные портреты будущих супругов.
На снимках Гарри и Меган выглядят очень счастливыми:
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