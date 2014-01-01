Камерон Диас впервые станет мамой?

СМИ: Камерон Диас готова усыновить ребенка.

Знаменитая актриса Камерон Диас в свои 45 до сих пор не стала мамой. Она полностью посвятила себя карьере, а теперь, видимо, готова задуматься о материнстве.

Читайте также: Новое видео Олега Винника вызвало ажиотаж в Сети

Западные СМИ сообщают, что актриса Камерон Диас с супругом всерьез задумались о новом члене семьи. Якобы артистка не хочет рисковать здоровьем и в 45 лет решилась на усыновление.

Life & Style Magazine утверждаеь, пара уже начала процес усыновления и совсем скоро впервые станут родителями.

Отметим, Камерон и Бенджи встречаются с 2014 года, а в 2015-м пара сыграла свадьбу.

Напомним, что Олег Скрипка впервые показал своих дочерей. Хотя скрывает от прессы и поклонников личную жизнь. Фото смотрите по ссылке.