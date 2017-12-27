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Жизель Бюндхен рассказала, что ей помогает быть в отличной форме

Комментариев: 2
Супермодель Жизель Бюндхен поделилась секретами здорового питания.
Жизель Бюндхен рассказала, что ей помогает быть в отличной форме
Жизель Бюндхен рассказала, что ей помогает быть в отличной форме
GettyImages.com

Супермодель, актриса и бизнесвумен Жизель Бюндхен не выглядит на свои 37 лет. А недавно Жизель поделилась секретом, как ей это удается.

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Многим известно, что Жизель Бюндхен ведет здоровый образ жизни. Она занимается спортом и правильно питается. Более того, своих детей она тоже к этому приучивает.

А теперь она еще и рассказала о своем рационе, который, как она считает, нужно придерживаться многим:

− начинает день с теплой воды с лимоном и соком из продуктов;

− завтрак − яичница, безглютеновые тосты или блины, йогурты и обилие фруктов;

− отказаться от кофеина.

Жизель говорит:

Я не пью кофе, но очень люблю чай, особенно в ночное время. Я не отправляюсь спать, пока не выпью чашку чая.

Напомним, что недавно мы вам рассказывали о знаменитостях, которые поддались пагубной привычке и долгое время боролись с ней. Кто входит в ТОП-10 звезд, которые подверглись алкогольной зависимости – по ссылке.

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Теги: Жизель Бюндхен, здоровый образ жизни, похудение, принципы здорового питания, здоровое питание
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (2)
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weatнered    27.12.2017, 09:58
Оценка:  0
weatнered
На 45 выглядит
гость  (аноним)  27.12.2017, 09:45
Оценка:  +1
гость
Интересно, а как надо и не надо выглядеть в 37 лет. Прежде, чем писать ознакомьтесь с жизнью данной персоны. Она уже подтяжку лица и век делала. Да. Она самая дорогая модель мира и фигура супер. Но лицо у нее тоже никак не бэби фэйс
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