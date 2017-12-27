Супермодель Жизель Бюндхен поделилась секретами здорового питания.

Жизель Бюндхен рассказала, что ей помогает быть в отличной форме GettyImages.com

Супермодель, актриса и бизнесвумен Жизель Бюндхен не выглядит на свои 37 лет. А недавно Жизель поделилась секретом, как ей это удается.

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Многим известно, что Жизель Бюндхен ведет здоровый образ жизни. Она занимается спортом и правильно питается. Более того, своих детей она тоже к этому приучивает.

А теперь она еще и рассказала о своем рационе, который, как она считает, нужно придерживаться многим:

− начинает день с теплой воды с лимоном и соком из продуктов;

− завтрак − яичница, безглютеновые тосты или блины, йогурты и обилие фруктов;

− отказаться от кофеина.

Жизель говорит:

Я не пью кофе, но очень люблю чай, особенно в ночное время. Я не отправляюсь спать, пока не выпью чашку чая.

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