Жизель Бюндхен рассказала, что ей помогает быть в отличной форме
Супермодель, актриса и бизнесвумен Жизель Бюндхен не выглядит на свои 37 лет. А недавно Жизель поделилась секретом, как ей это удается.
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Многим известно, что Жизель Бюндхен ведет здоровый образ жизни. Она занимается спортом и правильно питается. Более того, своих детей она тоже к этому приучивает.
А теперь она еще и рассказала о своем рационе, который, как она считает, нужно придерживаться многим:
− начинает день с теплой воды с лимоном и соком из продуктов;
− завтрак − яичница, безглютеновые тосты или блины, йогурты и обилие фруктов;
− отказаться от кофеина.
Жизель говорит:
Я не пью кофе, но очень люблю чай, особенно в ночное время. Я не отправляюсь спать, пока не выпью чашку чая.
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