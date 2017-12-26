Александр Скичко рассказал о фобиях, втором браке и селфи с Президентом

Телеведущий, ведущий программы «Зірковий шлях» на канале «Украина», пародист и актер Александр Скичко рассказал ведущей шоу «Без краватки» Иванне Онофрийчук о работе, фобиях, мечтах и браке с Елизаветой Юрушевой.

Александр Скичко родился в семье банкира и имел все возможности сделать карьеру в сфере финансов. Но любовь к сцене, врожденный артистизм и фантастическое умение перевоплощаться в любой образ стали предопределяющими в его жизни.

Саша, какое самое экзотическое блюдо ты пробовал?

Когда-то на съемках герой программы должен был преодолеть свой страх и ел тараканов. Насекомых тогда бросили в блендер, перемололи и сделали такое себе смузи. Ну я тоже половинку ложечки попробовал.

И как оно? Мне кажется, это проще, когда не видишь его усики, лапки?

В принципе на вкус ты не чувствуешь, что это таракан. Еще я ел жаб.

Знаю, что ты змей боишься.

Да, это мой страх, и я его абсолютно не стесняюсь.

Откуда взялась эта фобия?

Понятия не имею. Я, честно говоря, со змеями никогда не общался.

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Может, в детстве испугался в зоопарке?

Не помню такого момента. Правда, была у нас Настя с параллельной группы. Та еще змея! А по поводу детства… Помнишь, на пляже в Крыму ходили люди с фотоаппаратами, которые вешали тебе удава на шею и говорили: «Улыбайся! Это же радостно! Давай!» Вот я никогда так не делал. Мне уже тогда было страшно и жутко.

В интервью Маше Ефросининой ты сказал, что отец давал тебе каждый день две гривны на обед, но ты их не тратил, потому что собирал на автомобиль.

Когда я учился в школе, две гривны – это были деньги. На 50-60 копеек можно было купить хорошую булочку.

На что в итоге тебе удалось накопить?

Я купил машинку на радио управлении.

Сейчас ты собираешь на что-то деньги?

Хочется дом, во-первых. Мы сейчас живем в квартире, но я всегда мечтал, чтобы у нас был домик где-то в лесу, например.

Тебе всего 26 лет, а ты уже звезда. Был ли такой день, когда ты проснулся и сказал: «Все, я известный».

Мне кажется, такой момент был у Джастина Бибера, когда он выступал в талант-шоу. Он, наверное, проснулся и понял, что известный на всю страну. Ему тогда было, кажется, 18 или 17 лет. У меня такого момента, если честно, не было. Все происходило достаточно постепенно. Даже, когда я выступал на «Евровидении», то до этого уже работал и на телевидении, и в других шоу участвовал. Жду такой момент, короче.

Ты очень круто пародируешь. Особенно всем нравится, как ты изображаешь Олега Ляшко. А есть люди, которых ты не можешь скопировать? Читай также: Настя Каменских сменила вид транспорта

Множество. Вот, например, оператор твоего проекта. Я не могу его спародировать. Во-первых, не знаю, как он разговаривает. А во-вторых, необходимы какие-то яркие особенности, дефекты даже. Ты, конечно, можешь скопировать интонацию, и человек, если прислушается, поймет, что это похоже на Валеру, который снимает на первую камеру. Однако не будет яркого образа, как Олег Ляшко, Андрей Парубий, Рената Литвинова.

Сколько времени ты готовишься к пародии?

Все зависит от того, насколько яркий образ. Можно неделями сидеть и не находить нужной интонации. У меня так было с Виктором Андреевичем Ющенко. Я долго присматривался, думал. Понимал, что вроде что-то есть в этом, но просто сказать: «Люби друзи» и сделать паузу… Да, похоже, но не так ярко. А потом я понял, что у Виктора Андреевича большие проблемы с языковым аппаратом. Я заметил, что он практически не открывает рот, когда разговаривает. Вот тогда все и получилось. Я добавил жесты, а затем отработал все детали.

После «Евровидения» тебя, других ведущих и продюсеров пригласил к себе в гости президент. Помню была история, что вы сделали вместе селфи на его телефон. Он сдержал обещание? Прислал тебе это селфи?

Нет, мы так и не получили долгожданную фотку от президента. Но я точно помню момент, когда мы были у президента и я предложил сделать снимок. Был фотограф, стали все красиво, обнимаемся. А я после этого говорю: «Господин президент, вы же понимаете, такая возможность бывает нечасто, можно сделать с вами селфи?». Он без вопросов согласился, мы сфотографировались. А я потом: «Нет, вы меня не поняли. Давайте сделаем селфи так, чтобы вы снимали». И он такой: «Легко!» Берет телефон, начинает клацать то туда, то туда. А я говорю: «Господин президент, вот так вот, смотрите, нажмите сюда». Было очень смешно, когда я рассказывал президенту, как делать селфи. Он его сделал, но, к сожалению, мы так и не получили снимок.

Кстати, ты часто проводишь мероприятия достаточно известных людей, таких как президент Казахстана, например? Читай также: Влад Яма официально стал лицом телеканала «1+1»

Нечасто. Однозначно. Для президента Казахстана я всего-навсего один раз вел мероприятие. И то по большому стечению обстоятельств, как по мне. Когда я летел туда, даже не знал, что буду у президента.

Тебе не сообщили?

Мне просто сказали: «Мероприятие в Казахстане». Я говорю: «О’кей, без вопросов». «Будешь вести Китайский Новый год». А я такой: «Та любое голубое». Хоть Китайский, хоть Японский, какой хочешь. И я полетел. У меня в принципе были какие-то наброски по сценарию. Но только потом, когда меня уже встретили, и когда отсматривали номера, сказали, что будет мероприятие у президента.

Как ты среагировал? Волновался?

Помнишь, я говорил, что боюсь змей? Мне кажется, в тот момент я не боялся змей. Потому что я в чужой стране вел мероприятие для президента, в достаточно узком кругу.

Это было закрытое мероприятие?

Это было суперзакрытое мероприятие! Там было всего человек десять. А артистов гораздо больше. Было страшно, я не скрываю этого. Менталитет ведь совсем другой. Одно дело, когда ты ведешь для человека, которого хоть немножко знаешь, понимаешь, над чем можешь пошутить. А там все другое, неизвестно, как себя вести.

Случались ли курьезы на таких закрытых мероприятиях?

Помню, как на свадьбе упал торт. Я такой говорю: «Друзья, а сейчас кульминация вечера, очень важный момент праздника, встречайте свадебный торт!». Играет музыка, его несут и тут… бух.

Нет (смеется). Я не при делах. Но я спасал эту ситуацию. Прокомментировал весело, правда уже не помню как. Свидетели подхватили торт, принесли молодоженам, мы его разрезали, попробовали.

Недавно ты женился во второй раз. И бывшая жена, и нынешняя старше тебя. С чем связана эта практика?

Это, наверное, на подсознательном уровне. Когда я знакомлюсь с тем или иным человеком, не спрашиваю: «Сколько тебе лет?» и не говорю: «А ты не могла бы показать мне свой паспорт? Просто, если ты моложе меня, мне неинтересно». Когда мне было 7 лет, а моему брату 15, я всегда тусовался в его компании. Родители оставляли меня на него. И я был своим среди 15-16 летних взрослых парней. А когда мой брат общался с 18-летними, я вообще был шпындыком, мне даже кличку дали – Мелкий. Я всегда рос с более взрослыми людьми. И сейчас общаюсь с более старшими. Я тебе однозначно скажу, что не имеет никакого значения, сколько человеку лет. Есть 20-летние девушки, которые способны думать и мыслить, как взрослые, сформированные личности. А может быть 30-летняя девушка, у которой до сих пор розовые гномики в голове, Инстаграм, селфи, губы, грудь, я не знаю, что там еще, и она абсолютно не задумывается о чем-то более важном в этой жизни.

Кроме того, что твои партнерши старше тебя, предполагаю, они еще и богаче. Первая твоя жена была уже продюсером на телевидении в то время, как твоя карьера телеведущего только начиналась. А твоя нынешняя жена Елизавета – топ-менеджер и дочка достаточно богатого человека. Не мешает ли в отношениях понимание того, что основную часть заработка приносит жена?

Я тебе скажу так. В моем первом браке было однозначно намного сложнее психологически, чем сейчас. Тогда я был артистом никому не известным, только начинал зарабатывать свои первые деньги. Но и не могу сказать, что на тот момент моя экс-супруга получала больше. На телевидении не так много платят продюсерам, как это кажется. Даже в то время мы приблизительно были на одном уровне. А сейчас я чувствую себя абсолютно самостоятельным, независимым, более того, я содержу семью, я способен удовлетворить все потребности своей жены. Если у тебя богатый папа, это не значит, что у тебя есть все, что ты хочешь, и что тебе больше ничего не нужно. По-разному воспитывают родители своих детей. Но я с глубоким уважением и благодарностью должен сказать спасибо отцу, родителям жены, потому что они привили ей понимание того, что такое деньги, как к ним нужно относиться, что такое экономия, например. Она не является разбалованной девочкой богатых родителей. У нее есть зарплата, она зарабатывает, она знает, сколько эти деньги на самом деле стоят и у нее есть мечты. И осуществлять мечты обеспеченной девушки гораздо сложнее, чем купить девочке айфон и смотреть, как она год находится на седьмом небе от счастья, потому что больше ей ничего не нужно. У моей жены столько желаний, что, честно говоря, мои ближайшие 20 лет уже распланированы. А я как настоящий мужчина хочу, чтобы моя женщина была счастлива. И считаю, что каждый мужчина должен осуществлять желания своей жены.

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Во-первых, у меня появилось кольцо. Во-вторых – у меня появились фото со свадьбы, которые можно выкладывать в Инстаграм. И третье – у меня появился костюм со свадьбы. Наконец-то. До этого был только с выпускного.

А поведение жены как-то изменилось?

Мне кажется, если до этого пара живет в гражданском браке, как это было у нас, то свадьба – только официальная отметочка, галочка, праздник для вас и для ваших друзей. В остальном ничего не изменилось абсолютно.

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