Певица Руслана Лыжичко стала крестной мамой

Певица покрестила дочь своего друга.

Популярная украинская певица и победительница «Евровидения 2004» Руслана Лыжичко порадовала своих поклонников.

Читайте также: В семье Пэрис Хилтон произошло радостное событие

Недавно она стала крестной мамой в четвертый раз. Руслана крестила дочь своего друга Павла Грицака. На личной страничке в соцсети Facebook Руслана опубликовала несколько снимков с крестницей Катей.

В соцсети Руслана подписала снимки так:

Только что мы окрестили в Храме Василия Великого маленькую Катю, дочь моего большого друга Павла Грицака! Отныне я крестная мама (уже в четвертый раз!). Спасибо отцу Томи за Божественную службу и обряд крещения. Слава Иисусу Христу!

Напомним так же, что Сын Потапа составил компанию Анатолию Анатоличу.