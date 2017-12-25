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Певица Руслана Лыжичко стала крестной мамой

Комментариев: 4
Певица покрестила дочь своего друга.
Певица Руслана Лыжичко стала мамой
Певица Руслана Лыжичко стала мамой
социальная сеть Facebook

Популярная украинская певица и победительница «Евровидения 2004» Руслана Лыжичко порадовала своих поклонников.

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Недавно она стала крестной мамой в четвертый раз. Руслана крестила дочь своего друга Павла Грицака. На личной страничке в соцсети Facebook Руслана опубликовала несколько снимков с крестницей Катей.

В соцсети Руслана подписала снимки так:

Только что мы окрестили в Храме Василия Великого маленькую Катю, дочь моего большого друга Павла Грицака! Отныне я крестная мама (уже в четвертый раз!). Спасибо отцу Томи за Божественную службу и обряд крещения. Слава Иисусу Христу!

Напомним так же, что Сын Потапа составил компанию Анатолию Анатоличу.

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  25.12.2017, 22:07
Оценка:  -1
pусский
Сруслана и все каклы - тупые пидapacы! А я воткнул факовый палец себе в анал и произвожу неторопливые фрикции, я драчу, суки! Гы-гы-гы! Ща кончу вам в морды, бля!
Андрей Вл-ч  (аноним)  25.12.2017, 21:55
Оценка:  0
Андрей Вл-ч
Батва полная, кому оно надо?
гость  (аноним)  25.12.2017, 21:13
Оценка:  0
гость
Крёстной мамой больше трёх раз быть нельзя.
гость  (аноним)  25.12.2017, 20:11
Оценка:  +2
гость
во новина офігень
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