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Анастасия Приходько призналась, что ей угрожают

Комментариев: 12
Анастасии Приходько угрожают физической расправой.
Анастасия Приходько призналась, что ей угрожают
Анастасия Приходько призналась, что ей угрожают
http://instagram.com/prykhodko_official/

Анастасии Приходько угрожают. Артистке поступают звонки и смс, неизвестные обещают прострелить ей голову.

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Приходько призналась, она считает, что звонят из территории ДНР:

Я понимаю, что это из ДНР. Но я не перестану ездить в зону АТО, потому что они (речь идет об украинских солдатах, - прим. ред.) наши ангелы-хранители.

Отметим, заслуженная артистка Анастасия Приходько поддерживает украинских военных и периодически ездит в зону АТО.

 

Напомним, что Анастасия Приходько имеет четкую позицию и считает всех артистов, которые выступают в России, предателями. Подробнее по ссылке.

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Теги: Анастасия Приходько, угрозы, физическая расправа, угрозы о физической расправе, выступления в зоне АТО
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (12)
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гость  (аноним)  25.12.2017, 22:46
Оценка:  0
гость
Угрожают? Неужели нашлись тупее ,чем ты?
I_gor2    25.12.2017, 22:16
Оценка:  -1
I_gor2
Анастасия, респект тебе!!!
гость  (аноним)  25.12.2017, 21:06
Оценка:  -1
гость
БМ - помойка
гость  (аноним)  25.12.2017, 20:17
Оценка:  -1
гость
19-41 чем ты закусываешь а пеоплас? Ракушки и то умнее твоих высеров? Не пей бояру! Здохнешь шо сабака.
Zukoxress    25.12.2017, 19:03
Оценка:  -2
Zukoxress
Анастасия Приходько призналась что ей угрожают Черепашки-ниндзя,Квака-задавака,К от-Леопольд,Свинка Пеппа и Покемоны...
гость  (аноним)  25.12.2017, 17:59
Оценка:  -2
гость
Захотели бы, давно прибили. Она (оно) прям как неуловимый Джо
гость  (аноним)  25.12.2017, 17:57
Оценка:  -2
гость
Дык, почему бы, за каждый документально подтвержденный звонок с угрозами, не расстреливать (публично, с трансляцией по ТВ) 20-30 сепаров-кацапов??! Глядишь, и угроз бы поубавилось!
гость  (аноним)  25.12.2017, 17:53
Оценка:  -3
гость
Насмешили - да кому она наxyй нужна, лузерша. Чего только не придумают для пиара )))
Vasilkovich    25.12.2017, 19:05
Оценка:  -1
Vasilkovich
А кому был нужен Паша Шеремет и т.д..Тут нет понятий кому нужно...главное, что после чего нибудь с восторгом запоют Кисель с Соловьем и их Жириновские, Толстые, Матвиенки и вся антиукраинская братия....
Zukoxress    25.12.2017, 19:11
Оценка:  -1
Zukoxress
Шеремета,Вороненкова и остальных,прибрала СБУ.А обвинили во всём Россию.Только вот доказать этого не смогли.Как и с Майданом,сами своих постреляли как собак,а захватив власть,обвинили в этих убийствах Януковича и Ко.Доказательств тоже не предоставив...
Vasilkovich    25.12.2017, 19:28
Оценка:  -1
Vasilkovich
Да....отвечу этому другу тУпина зукохрессу- .....и случайно ненароком обвинили рАсею в анексии Крыма и захват Донбасса...И вообще неправильтно гИтлера победили и сТалин вождь всех народов....Zukoxress! - выпей зеленки...подписывайся по другому - шнурок Тупина!
Zukoxress    25.12.2017, 19:41
Оценка:  -1
Zukoxress
Ты не любишь правды,бессильный,потешный бот?Но ведь этот факт ничего не меняет.Крым был добровольно оставлен твлими боссами,никакой аннексии не было,а вот референдум был.С Донбассом ещё проще,люди восстали против твоих боссов и их головорезов-карателей,встав на защиту своей земли.Всасывай правду,бот,всасывай.
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