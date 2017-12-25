Анастасия Приходько призналась, что ей угрожают
Анастасии Приходько угрожают физической расправой.
Анастасии Приходько угрожают. Артистке поступают звонки и смс, неизвестные обещают прострелить ей голову.
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Приходько призналась, она считает, что звонят из территории ДНР:
Я понимаю, что это из ДНР. Но я не перестану ездить в зону АТО, потому что они (речь идет об украинских солдатах, - прим. ред.) наши ангелы-хранители.
Отметим, заслуженная артистка Анастасия Приходько поддерживает украинских военных и периодически ездит в зону АТО.
Напомним, что Анастасия Приходько имеет четкую позицию и считает всех артистов, которые выступают в России, предателями. Подробнее по ссылке.
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