Анастасии Приходько угрожают физической расправой.

Анастасия Приходько призналась, что ей угрожают http://instagram.com/prykhodko_official/

Анастасии Приходько угрожают. Артистке поступают звонки и смс, неизвестные обещают прострелить ей голову.

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Приходько призналась, она считает, что звонят из территории ДНР:

Я понимаю, что это из ДНР. Но я не перестану ездить в зону АТО, потому что они (речь идет об украинских солдатах, - прим. ред.) наши ангелы-хранители.

Отметим, заслуженная артистка Анастасия Приходько поддерживает украинских военных и периодически ездит в зону АТО.

Напомним, что Анастасия Приходько имеет четкую позицию и считает всех артистов, которые выступают в России, предателями. Подробнее по ссылке.