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Сын Ольги Куриленко нашел себе работу

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Новое фото от модели Ольги Куриленко.
Сын Ольги Куриленко нашел себе работу
Сын Ольги Куриленко нашел себе работу
GettyImages.com

Известная актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась со своими подписчиками новым снимком сына.

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На фото, которое звездная мама опубликовала на личной страничке в соцсети, ее 3-летний сын Александр подметает пол в салоне красоты.

социальная сеть Instagram

Кадр Ольга Куриленко подписала иронично:

Мой сын нашел себе работу в салоне красоты.

Напомним так же, что В семье Пэрис Хилтон произошло радостное событие.

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Источник: ivona bigmir) net

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Zukoxress    25.12.2017, 20:05
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