Сын Ольги Куриленко нашел себе работу
Новое фото от модели Ольги Куриленко.
Известная актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась со своими подписчиками новым снимком сына.
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На фото, которое звездная мама опубликовала на личной страничке в соцсети, ее 3-летний сын Александр подметает пол в салоне красоты.
Кадр Ольга Куриленко подписала иронично:
Мой сын нашел себе работу в салоне красоты.
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