Младшая сестра Бритни Спирс беременна вторым ребенком

Бритни Спирс скоро станет тётей во второй раз.

На днях стало известно, что популярная певица Бритни Спирс готовится во второй раз стать тетей. Младшая сестра певицы Джейми Линн Спирс беременна.

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Радостную новость сообщила сама Джейми Линн на личной страничке в соцсети. Девушка опубликовала снимок со старшей от первого брака и нынешним супругом, на котором отчетливо виден округлившийся животик.

социальная сеть Instagram

Снимок Джейми Линн Спирс подписала такими словами:

Похоже, мы начинаем 2018 год с еще одной важной вехи... Итак, рада сообщить, что Мэдди наконец станет старшей сестрой. 2017-й год был наполнен проблемами в моей жизни, а также самым большим благословением, поэтому я решила в этом году сосредоточиться на том, чтобы стать лучше, как человек, так и артист. В течение этого времени я продолжала работать над своей музыкой и рассказывать свою историю, которая вылилась в мою самую откровенную работу, и я не могу дождаться, чтобы поделиться этим с вами. 2018 год будет наполнен многими событиями как в личном плане, так и профессиональном. Я ценю каждого из вас за терпение и поддержку, которую вы мне даете. 2018 год принесет многое, поэтому надо быть готовыми.

Напомним так же, что Сын Потапа составил компанию Анатолию Анатоличу.