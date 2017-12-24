Настя Каменских сменила вид транспорта
Знаменитости продолжают пересаживаться из своих уютных авто в метро.
Известная украинская певица и судья шоу “Х-фактор-8“ Настя Каменских рассказала своим поклонникам, что ей пришлось спуститься в метро.
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На личной страничке в соцсети звезда опубликовала селфи, которое сделала в киевском метро, и сообщила, что этот вид транспорта остается самым быстрым.
Кадр Настя Каменских подписала так:
Вчера пол дня передвигалась на метро. Лучше и быстрее транспорта в мире не найти.
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