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Настя Каменских сменила вид транспорта

Комментариев: 4
Знаменитости продолжают пересаживаться из своих уютных авто в метро.
Настя Каменских сменила вид транспорта
Настя Каменских сменила вид транспорта
социальная сеть Instagram

Известная украинская певица и судья шоу “Х-фактор-8“ Настя Каменских рассказала своим поклонникам, что ей пришлось спуститься в метро.

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На личной страничке в соцсети звезда опубликовала селфи, которое сделала в киевском метро, и сообщила, что этот вид транспорта остается самым быстрым.

 

социальная сеть Instagram

 

Кадр Настя Каменских подписала так:

Вчера пол дня передвигалась на метро. Лучше и быстрее транспорта в мире не найти.

Напомним так же, что Группа «GG Гуляйгород» выяснили отношения на публике.

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.12.2017, 21:20
Оценка:  0
гость
19-18 на рельсах катаются себе аддыхают
zadneprohodchik    24.12.2017, 19:18
Оценка:  +1
zadneprohodchik
А где люди в метро?
pусский  (аноним)  24.12.2017, 18:21
Оценка:  -3
pусский
Вах, теперь на хую катается!
гость  (аноним)  24.12.2017, 18:16
Оценка:  +2
гость
Не...., все верят. Как не верить если селфи есть ?
Почтовая площадь - самая глубокая и загруженная станция)))
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