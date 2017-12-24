Эмбер Херд разделась для поклонников

Экс-супруга Джонни Дэппа поделилась пикантным снимком.

Американская актриса Эмбер Херд поделилась с подписчиками пикантным снимком.

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На фото, которое бывшая жена Джонни Деппа опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена абсолютно голой с распущенными волосами. При этом Эмбер прикрылась лишь дизайнерским платком с цветочным принтом. На снимке отчетливо видна и татуировка актрисы — любовная поэма Пабло Неруды.

Напомним так же, что Alekseev стал певцом года в Беларуси.