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Эмбер Херд разделась для поклонников

Комментариев: 2
Экс-супруга Джонни Дэппа поделилась пикантным снимком.
Эмбер Херд разделась для поклонников
Эмбер Херд разделась для поклонников
GettyImages.com

Американская актриса Эмбер Херд поделилась с подписчиками пикантным снимком.

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На фото, которое бывшая жена Джонни Деппа опубликовала на личной страничке в соцсети, она запечатлена абсолютно голой с распущенными волосами. При этом Эмбер прикрылась лишь дизайнерским платком с цветочным принтом. На снимке отчетливо видна и татуировка актрисы — любовная поэма Пабло Неруды.

Напомним так же, что Alekseev стал певцом года в Беларуси.

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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.12.2017, 18:16
Оценка:  0
гость
Развод!
pусский  (аноним)  24.12.2017, 17:58
Оценка:  0
pусский
А фото где?
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