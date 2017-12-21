Alekseev стал певцом года в Беларуси
Украинский певец Alekseev покорил сердца заграничных поклонников!
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На днях в Беларуси состоялась церемония вручения первой музыкальной премии «Наша Лига». В номинации «Певец года» победил украинский исполнитель Alekseev. Артист поблагодарил за оказанное ему доверие в видеообращении:
Друзья, Беларусь! Неожиданно и приятно получить от вас награду "Певец года". Спасибо за доверие! Воспринимаю ее как большой аванс и буду стараться радовать вас своими новыми и красивыми песнями. Дзякуй, Беларусь!
Напомним так же, что Ирина Билык и Ольга Горбачева после долгой паузы снова споют вместе.
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