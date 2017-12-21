Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Alekseev стал певцом года в Беларуси

Комментариев: 1
Украинский певец Alekseev покорил сердца заграничных поклонников!
Alekseev стал певцом года в Беларуси
Alekseev стал певцом года в Беларуси
социальная сеть Instagram

Читайте также: Наталья Могилевская: «Я даже думала завершить карьеру»

На днях в Беларуси состоялась церемония вручения первой музыкальной премии «Наша Лига». В номинации «Певец года» победил украинский исполнитель Alekseev. Артист поблагодарил за оказанное ему доверие в видеообращении:

Друзья, Беларусь! Неожиданно и приятно получить от вас награду "Певец года". Спасибо за доверие! Воспринимаю ее как большой аванс и буду стараться радовать вас своими новыми и красивыми песнями. Дзякуй, Беларусь!

 

Напомним так же, что Ирина Билык и Ольга Горбачева после долгой паузы снова споют вместе.

Поделись:
Теги: alekseev, alekseev стал певцом года, alekseev певец года в беларуси, alekseev инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir) net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
СерыйКыць    23.12.2017, 21:56
Оценка:  0
СерыйКыць
Кто этот голубок?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь