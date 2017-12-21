Украинский певец Alekseev покорил сердца заграничных поклонников!

Alekseev стал певцом года в Беларуси социальная сеть Instagram

Читайте также: Наталья Могилевская: «Я даже думала завершить карьеру»

На днях в Беларуси состоялась церемония вручения первой музыкальной премии «Наша Лига». В номинации «Певец года» победил украинский исполнитель Alekseev. Артист поблагодарил за оказанное ему доверие в видеообращении:

Друзья, Беларусь! Неожиданно и приятно получить от вас награду "Певец года". Спасибо за доверие! Воспринимаю ее как большой аванс и буду стараться радовать вас своими новыми и красивыми песнями. Дзякуй, Беларусь!

Публикация от Nikita Alekseev (@alekseev_officiel) Дек 21, 2017 at 7:25 PST

Напомним так же, что Ирина Билык и Ольга Горбачева после долгой паузы снова споют вместе.