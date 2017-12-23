Стала известна дата премьеры нового украинского сериала «Обручка з рубіном»

Во вторник, 2 января, на телеканале «Украина» состоится долгожданная премьера 95-серийной картины собственного производства Обручка з рубіном.

По сюжету картины, Аня (Дария Барихашвили) и Яна (Мария Пустовая) направлялись из Черкасс в Киев. Аня готовилась выйти замуж за молодого миллионера Дениса Добровольского (Роман Луцкий) и ехала на репетицию свадьбы, а Яна мечтала стать популярной ведущей и спешила на кастинг телешоу. Однако жизни девушек кардинально меняет автомобильная авария.

пресс-служба канала «Украина»

Читайте также: Знаменитости, у которых есть дети-близнецы

Для своих зрителей телеканал «Украина» приготовил сюрприз – в Обручці з рубіном сыграет настоящая легенда украинского кинематографа, народная артистка Ада Роговцева. Ада Николаевна воплотит роль Катерины – хранительницы семейного очага рода Добровольских.

О своей героине Ада Николаевна отзывается так:

Катерина болеет всей душой за свою семью – сына, невестку, внуков. Эта роль сама выбрала меня. Возможность выходить на съемочную площадку, общаться с коллегами-артистами и участвовать в творческом процессе – это очень ценно.

В сериале также снялись актеры Алексей Нагрудный, Александр Гетманский, Дмитрий Оскин, Леся Островская, Оксана Архангельская, Виталий Иванченко, Алена Узлюк и многие другие.

пресс-служба канала «Украина»

Специально для съемок Обручки з рубіном в павильонах компании «Front Cinema» в Киеве воссоздали основные локации фильма: квартиры главных героев, рабочие кабинеты на силикатном заводе, где работают Аня и ее жених Денис, вареничную, которая принадлежит маме сестер, больницу с множеством палат и операционных, а также целый телеканал «Мрія ТБ».

Напомним так же, что Monatik рассказал о своем лучшем новогоднем подарке.