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Группа #Холостячки выпустила дебютный альбом

Комментариев: 3
Экс-участницы популярного телепроекта «Холостяк 7» сестры-близняшки Валерия и Яна Ямщиковы сделали подарок своим поклонникам. Девушки презентовали свою первую «цифровую пластинку».
Группа #Холостячки выпустила дебютный альбом
Группа #Холостячки выпустила дебютный альбом
пресс-служба артиста

ЕР-альбом «В активном поиске» включает в себя следующие треки: «Независимая», кавер на песню «Любий, кохай мене», а также сингл и кавер-версию хита «Не твоя малышка».

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В декабре месяце группе #Холостячки исполнилось шесть месяцев. За это время коллектив выпустил несколько песен и клип «Независимая», который, кстати, снимался во Франции. Видео успешно ротируется на музыкальных каналах, а на YouTube клип собрал уже более 30 000 просмотров.

#Холостячки делятся:

В конце уходящего года мы не случайно выпустили ЕР-альбом, для группы и нашей команды это – подведение итогов. В Новом году хотим экспериментировать и пробовать себя в других музыкальных жанрах. Спасибо всем нашим слушателям и зрителям канала СТБ за любовь и веру в нас, мы это очень ценим.

 

Напомним так же 5 интересных фактов об авторе рэп-трэка «Олег Винник».

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Теги: холостячки, группа холостячки, группа холостячки дебютный альбом, холостячки валерия и яна ямщиковы
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  23.12.2017, 16:56
Оценка:  0
pусский
Зато телесами светят, писюна большого выпрашивают!
украинец  (аноним)  23.12.2017, 16:52
Оценка:  +1
украинец
Холостячки-самотычки! Фу, блядины безголосые!
pусский  (аноним)  23.12.2017, 16:50
Оценка:  0
pусский
Надо их выибать, и хорошенько! Если что, то я готов.
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