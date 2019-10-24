ТОП-10 самых известных посланниц ООН

Ежегодно, 24 октября, отмечается День Организации Объединенных Наций.

31 октября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) провозгласила 24 октября годовщиной принятия Устава ООН, Днем Организации Объединенных Наций. Именно в этот день 1945 году вступил в силу Устав ООН

Организации Объединенных Наций активно знакомит мировое сообщество с целями и достижениями ООН. Деятельность ООН поддерживают во всем мире, их идеи и цели поддерживают знаменитости как мирового уровня, так и наши украинские звезды.

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Очень много артисток присоединились к ООН. Они несут важную миссию, донести обществу информацию, от которой зависит их благополучие, которая поможет им не только уберечь себя от ущемления плав человека во всех его проявлениях.

Смотри в нашей галерее фото самых активных женщин-звезд, которые являются посланницами ООН.

Напомним, ранее стало известно, что ООН продолжит сотрудничать с Ди Каприо, несмотря на обвинения в коррупции.

Смотри, как Анжелина Джоли посетила конференцию ООН в шикарном черном платье: