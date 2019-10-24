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ТОП-10 самых известных посланниц ООН

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Ежегодно, 24 октября, отмечается День Организации Объединенных Наций.
ТОП-10 самых известных посланниц ООН
ТОП-10 самых известных посланниц ООН
GettyImages

31 октября 1947 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) провозгласила 24 октября годовщиной принятия Устава ООН, Днем Организации Объединенных Наций. Именно в этот день 1945 году вступил в силу Устав ООН

Организации Объединенных Наций активно знакомит мировое сообщество с целями и достижениями ООН. Деятельность ООН поддерживают во всем мире, их идеи и цели поддерживают знаменитости как мирового уровня, так и наши украинские звезды. 

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Очень много артисток присоединились к ООН. Они несут важную миссию, донести обществу информацию, от которой зависит их благополучие, которая поможет им не только уберечь себя от ущемления плав человека во всех его проявлениях. 

Смотри в нашей галерее фото самых активных женщин-звезд, которые являются посланницами ООН.

Напомним, ранее стало известно, что ООН продолжит сотрудничать с Ди Каприо, несмотря на обвинения в коррупции.

Смотри, как Анжелина Джоли посетила конференцию ООН в шикарном черном платье:

Анжелина Джоли посетила конференцию ООН
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Теги: День ООН, Брежнева, Кидман, Шакира, Агилера, Терон, Джоли, звездное фото дня
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  24.10.2019, 12:51
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pусский
В 2024 Путин будет избран генсеком ООН!
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