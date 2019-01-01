Самое популярное на украинском телевидении и во всем мире шоу «МАСКА» не перестает удивлять. В полуфинале грандиозного проекта канала «Украина» на сцену вышел загадочный гость – веселое и пьянящее Мохито, который исполнил зажигательную песню «Я і Сара». Звездному детективу Оле Поляковой удалось сразу угадать, что в этом образе скрывается бессменный ведущий главного социального ток-шоу страны «Говорить Україна» Алексей Суханов. Нам в интервью он признался, расстроился ли, что его сразу отгадали, а также рассказал, с какими сложностями столкнулся на проекте.

Алексей, трудно было скрываться под маской?

Маска очень тяжелая, я даже вспотел. Но самое главное – я никогда в жизни так не одевался. В 46 лет впервые вышел на сцену в таком образе.

Вам подобрали очень яркий костюм веселого Мохито. Сами любите этот напиток?

Люблю и считаю, что если захочется, то можно себе позволить. Потому что жить нужно тут и сейчас. Но конечно, всегда нужно знать меру.

Алексей Суханов Пресс-служба

Через костюм было видно, как вас поддерживали звездные детективы?

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Конечно, я видел, как они плясали. В тот момент, когда они начали танцевать паровозиком и вилять своими бедрами, испугался, чтобы они не упали, потому что там совсем немного место. Но все-таки старался сосредоточиться на своем выступлении.

Вы телеведущий, не певец. Сложно было вжиться новую роль?

Сложность состояла не так в том, чтобы вжиться в роль, а чтобы попасть в ноты. Хотя у меня было много репетиций. Я еще раз убедился, что занятия вокалом – это очень тяжелый труд. Получилось, что получилось – оценивать нашим уважаемым зрителям, потому без них мы – ничто, равны нулю.

Алексей Суханов Пресс-служба

Это ваш первый опыт пения? Или, может, любите оторваться в караоке?

Не приведи Господь. Зачем пугать других. Максимум – пел в душе или в туалете (смеется).

Песню для выступления выбирали сами?

Слушайте, у меня же не 4 октавы, как у Поляковой. Мне нужна песня, в которой не больше 3 нот. А у DZIDZIO есть и настроение, и эмоция, и забавный текст, и 3 ноты, которые мне подходят. Все, что нужно для праздника.

Алексей Суханов и Владимир Остапчук Пресс-служба

Как думаете, почему вас так быстро разгадали?

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С одной стороны – лестно, что сразу узнали, значит уже сформирован образ. С другой – конечно, хотелось, чтобы они немного подумали и потомились, как пирожки в печке. Но Оля Полякова сразу сказала: «Это Суханов». Что поделать, это Полякова – ее можно только любить и в никоем случае не упрекать.

Алексей Суханов Пресс-служба

«Говорить Україна» – серьезный проект. Сегодня вы наконец смогли оторваться на сцене?

«Говорить Україна» – проект безусловно серьезный, но вы же никогда не видели, что творится за кулисами. Ну и оторваться на сцене в костюме весом 12 кг очень тяжело. Думал, что смогу немного потанцевать, сделать ножками фуете, но не получилось. Слава Богу, хотя бы не упал. Но это потрясающий опыт, как и само шоу «МАСКА» – оно просто невероятное, и я безумно счастлив, что смог стать его частью.

Алексей Суханов Пресс-служба

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