Алексей Суханов рассказал о сложностях участия в проекте "МАСКА"Эксклюзив
Алексей, трудно было скрываться под маской?
Маска очень тяжелая, я даже вспотел. Но самое главное – я никогда в жизни так не одевался. В 46 лет впервые вышел на сцену в таком образе.
Вам подобрали очень яркий костюм веселого Мохито. Сами любите этот напиток?
Люблю и считаю, что если захочется, то можно себе позволить. Потому что жить нужно тут и сейчас. Но конечно, всегда нужно знать меру.
Через костюм было видно, как вас поддерживали звездные детективы?
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Конечно, я видел, как они плясали. В тот момент, когда они начали танцевать паровозиком и вилять своими бедрами, испугался, чтобы они не упали, потому что там совсем немного место. Но все-таки старался сосредоточиться на своем выступлении.
Вы телеведущий, не певец. Сложно было вжиться новую роль?
Сложность состояла не так в том, чтобы вжиться в роль, а чтобы попасть в ноты. Хотя у меня было много репетиций. Я еще раз убедился, что занятия вокалом – это очень тяжелый труд. Получилось, что получилось – оценивать нашим уважаемым зрителям, потому без них мы – ничто, равны нулю.
Это ваш первый опыт пения? Или, может, любите оторваться в караоке?
Не приведи Господь. Зачем пугать других. Максимум – пел в душе или в туалете (смеется).
Песню для выступления выбирали сами?
Слушайте, у меня же не 4 октавы, как у Поляковой. Мне нужна песня, в которой не больше 3 нот. А у DZIDZIO есть и настроение, и эмоция, и забавный текст, и 3 ноты, которые мне подходят. Все, что нужно для праздника.
Как думаете, почему вас так быстро разгадали?
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С одной стороны – лестно, что сразу узнали, значит уже сформирован образ. С другой – конечно, хотелось, чтобы они немного подумали и потомились, как пирожки в печке. Но Оля Полякова сразу сказала: «Это Суханов». Что поделать, это Полякова – ее можно только любить и в никоем случае не упрекать.
«Говорить Україна» – серьезный проект. Сегодня вы наконец смогли оторваться на сцене?
«Говорить Україна» – проект безусловно серьезный, но вы же никогда не видели, что творится за кулисами. Ну и оторваться на сцене в костюме весом 12 кг очень тяжело. Думал, что смогу немного потанцевать, сделать ножками фуете, но не получилось. Слава Богу, хотя бы не упал. Но это потрясающий опыт, как и само шоу «МАСКА» – оно просто невероятное, и я безумно счастлив, что смог стать его частью.
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