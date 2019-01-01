Хореограф Макс Леонов о романах с партнершами: «Это неправильно»

Победитель «Танцев со звездами» Макс Леонов рассказал, как пришел в танцы, о победе на проекте и знакомстве с супругой.

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Макс Леонов — известный украинский хореограф и вице-чемпион Украины и мира по латиноамериканским танцам. А еще он победитель известного танцевального проекта. В шоу «Без краватки» на канале НЛО TV он признался ведущей Иванне Онуфрийчук, что его главная мотивация и вдохновение — это семья. Но это далеко не все откровения, которые он сообщил ведущей!

Макс, ты в путешествиях любишь пробовать местную кухню?

У меня была такая история интересная с этим связанная. Как-то я поехал на соревнования в Сингапур — там преобладает азиатская кухня. Мы пошли с партнеркой и тренером искать заведение в местном торговом центре. Нашли какой-то фудкорт. И я попросил сделать мне маринару (спагетти с морепродуктами). Мне отвечают, что — без проблем. И спрашивают: “Spicy or no?” А я вот просто забыл, как это переводится! Поворачиваюсь к тренеру спросить, а тот отвечает, что учил немецкий. Тогда я говорю: «Давайте spicy». Меня переспрашивают: «Вы уверены?». И я такой: «Да!».

Так вот, мало того, что я сгорел (хоть в Сингапуре был сезон дождей) (смеется). Так еще после этой «Спайси маринары» я заказал коктейль со льдом, потушить огонь во рту не получалось.

Я знаю, что еда тебя успокаивает. Сколько тебе нужно съесть, чтобы успокоиться?

Ну, возможно, одну большую пиццу.

Ты часто заедаешь стресс?

Не столько стресс, сколько состояние. Да, заедаю часто! (смеется).

Кроме еды — кто тебя поддерживает в стрессовых ситуациях?

Моя жена. Когда я прихожу домой, то могу забыть обо всем, что меня тревожит. Я расслабляюсь. Моя жена в этом плане на передовой.

Твоя жизнь как-то изменилась после победы в «Танцах со звездами»?

Я не мог очень долго понять — победитель я или нет. Потому что финал был очень скомканный — без зрителей. Также мы решили поделиться кубком с ребятами. Вдобавок к этому я очень устал, и в середине сезона готов был сдаться — напряжение было очень сильное. А потом просто расслабился и понял: будет так, как будет.

Ты начал заниматься танцами в 9 лет. Почему именно танцы?

Я не выбирал, так произошло. Ситуация смешная, на самом деле. Мне мама предлагала пойти на бальные танцы, а я говорил, что я не девочка, чтобы ими заниматься. И меня отдали на греко-римскую борьбу. Я туда сходил только один раз, потому что дважды получил по лицу резиновым мячом (улыбается). А потом мы как-то с другом гуляли на улице, к нам подошла девочка (которая была на два года старше) и сказала, что ищет партнера на бальные танцы. И я сказал: «Ну давай, ладно». Эта девочка со мной год потанцевала и уехала. А я продолжил танцевать.

Твои одноклассники тоже считали, что танцы — это девичья тема. Они тебя обижали?

Да, это, к сожалению, очень распространенная тема. Тебя унижают и физически и морально. И так продолжалось, пока я одному из таких обидчиков не навалял.

Танцы — недешевый вид спорта. Твоей семье хватало денег на костюмы и обувь для тебя?

Хватало денег только на обувь. Мне повезло, что моя мама шила — она себе набила руку тогда на пошиве костюмов мне для танцев.

Когда ты переехал в Киев?

Семь лет тому назад.

И где ты жил?

На съемных квартирах. Я и сейчас живу на съемной квартире вместе с женой.

У вас есть домашние животные?

Да, есть кот — мейн-кун. Ему только два года, а у него уже вес 10 кг. Когда утром начинается топтаться по мне — это жесть (смеется). Он может царапать тебя за лицо и глаза — только, чтобы его покормили. В какой-то момент хочется его шлепнуть под зад, только, чтобы он слез. А потом думаешь — это же кот, он такой классный и красивый. И встаешь его кормить.

Кот есть, а что на счет детей?

Конечно же, дети. Судя по тому, как развивается ситуация в наших с женой родословных, то у нас может быть двойня. У моей бабушки есть сестра-близняшка. Насколько я знаю, близнецы рождаются через поколение.

Как вы познакомились с женой?

Нас познакомили танцы. Мы танцевали в одном клубе — там и познакомились.

А с партнершами по танцам у тебя часто были романы?

Только один был. И я после этого понял, что это неправильно. Потому что должно быть четкое распределение личной жизни и работы — только так.

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