Сергей Танчинец признался, продолжал бы заниматься музыкой, если бы в 2016-м не случилось прорыва в карьере.

Читай также: До и после похудения: Сергей Танчинец показал, как изменился благодаря танцам

Сергей Танчинец — заслуженный артист Украины и фронтмен группы «Без обмежень». В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» на канале НЛО TV Сергей рассказал о вегетарианстве, прорыве в популярности группы и почему он «не типичный рок-н-рольщик».

Сергей, как давно ты вегетарианец?

Уже пять лет. Я пришел к этому с помощью жены. Она как-то прочитала, что люди и животные (которых мы едим) — мы генетически очень подобны. Она прониклась этой статьей и предложила не есть мясо. Но месяца через три она подходит ко мне и говорит: «Я не буду тебя обманывать — я не могу не есть мясо». И она с тех пор продолжила есть мясо, а я нет. И я себя абсолютно комфортно чувствую. Хотя я не призываю к вегетарианству никого — мои дети едят мясо и все нормально.

Ты как-то рассказывал, что встретил свою будущую жену Анну на дне рождения вашего концертного директора. А уже через несколько дней понял, что она твоя будущая жена…

Ну, немножко позже. Она сидела тогда за столиком с маленьким щенком — как оказалось, тогда у нее только появлялся материнский инстинкт. А потом через несколько дней у нас были съемки клипа, где мы решили, что в главной роли будет Аня — решили прямо на съемках. На съемках клипа я понял, что это моя будущая жена.

Интервью Сергея Танчинца «Без обмежень» пресс-служба

Друзья Анны отговаривали ее от замужества с артистом. А как отреагировали родители?

Ну как отговаривали… Люди просто не ожидали — и родители, и друзья. Просто планы родителей на Аню были немного другими. Они видели ее женой дипломата — это очень советское понимание благоустройства девушки. Но нами было принято кардинально правильное решение сделать семью полноценной — мы решили родить ребенка. Когда Аня мне позвонила и сказала: «Я беременна», то я сказал: «Бинго, у нас все получилось!». Когда мы на весь мир сказали, что через девять месяцев нас будет трое — все претензии со стороны друзей и родителей перестали быть актуальными.

На кого больше похожи твои дети — Лукьян и Настя?

Оба — на меня (улыбается). Лукьян немного похож на маму внешне, но характер, манеры, упертость — все вылитый я.

Когда ты решил стать рок-музыкантом?

Я решил стать рок-музыкантом в 11 лет. Где-то совершенно случайно я услышал музыку Гери Мура — его известные блюзовые соло. Меня очень впечатлило, как огромный мужчина играет соло на сцене, в луче света. Я пришел к родителям и попросил на день рождения гитару. Мне ее подарили, а потом мой старший брат, парни со двора меня понемногу учили на ней играть.

Потом после 9-го класса я очень хотел поступить в ужгородский «кулек» — там была богема, а мне хотелось учиться музыке. Но отец настоял, чтобы я поступил в радио-техническое — чтобы я хотя бы мог зарабатывать себе на жизнь, в случае чего. Я пришел на собеседование и увидел, что у них за кулисами есть коморка с барабанами. решил — мне это подходит (улыбается). Там я в 16 лет организовал свою первую группу. Но потом через год я встретил наших парней и начал создавать «Без обмежень».

Интервью Сергея Танчинца «Без обмежень» пресс-служба

Если бы не тот прорыв и рост популярности, который произошел в 2016 году — ты бы и дальше продолжал заниматься музыкой и мечтать о популярности?

Думаю, да. «Без обмежень» начался в 1999 году, а прорыв произошел в 2016. Произошло огромное количество событий, которые могли сбить меня с пути. Я мог сказать себе: «Чувак, займись бизнесом — перестань заниматься музыкой». Но сама природа вещей не давала мне шанса остановиться. Как бы мне не было тяжело, я все равно занимался музыкой. После Революции достоинства всем украинским музыкантам стало легче.

Как ты считаешь, почему рокеры перешли с sex, drugs, rock&roll на семья, дети, жена?

Образ типичного рок-н-рольщика — это примеры, приведенные с американского и английского шоу-бизнеса. Ментально у них абсолютно нормально быть наркоманом, а потом с «бровками домиком» сходить в клинику, полечиться и всем сказать, что он уже не наркоман. Почему так происходит? Потому что их основная ценность — свобода. То есть, они могут делать все, что хотят. Получается, американская светская культура не запрещает им чудить. А у нас так получалось, что над нами всегда была какая-то власть. Поэтому нам стыдно, если в милицию попал — ой-ой-ой! Поэтому одевать на нас одежду рок-н-рольщиком американских — абсурдно. Это немного провально с точки зрения шоу-биза. Развестись — это же не чудить. А вот что-то еще сделать в этом плане — нам менталитет мешает.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.