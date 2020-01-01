Актриса поведала о том, как создавался сериал, как правильно отдыхать и о новом члене семьи.

С понедельника по четверг, в 20:15 на СТБ, зрители продолжают следить за тем, как развиваются события сериала “Счастлива вопреки“. Одна из главных ролей проекта досталась актрисе Инне Коляде. В эксклюзивном интервью для Ivona она рассказала, как работала над сериалом, чем похожа на свою героиню, как ухаживает за телом, путешествует и мечтает!

Актриса Инна Коляда о работе над сериалом "Счастлива вопреки", путешествиях, спорте и бьюти-процедурах Пресс-служба

О чем для вас история сериала “Счастлива вопреки“?

Для меня в первую очередь, как и для моей героини, это проект о любви. Она проходит главной темой судьбы Лены. И, конечно, сериал о времени. Очень интересно, ведь с одной стороны времена всегда одинаковые и проблемы все те же, а с другой - к счастью, сейчас мы не живем, как в 90-х. Это были совершенно уникальные проблемы - бандиты, “крыши“, рэкет и прочее. В кино в это играть весело и интересно, а люди-то жили по-настоящему, преодолевали, побеждали. Не знаю, смогли бы мы сейчас выжить в таких жестоких условиях или нет.

Расскажите о своей героине: какая она?

Моя героиня, Лена, мне очень близка. Она настоящая женщина и, наверное, у меня тоже есть такое качество - когда любишь человека, когда мечтаешь о будущем с ним, хочешь о нем позаботиться, хочешь, чтобы он был счастлив, способна принять все. Мне кажется, это такое женское качество, самое простое и настоящее. Моя Лена в этом смысле абсолютная женщина, которая все простит, все примет. Потому что любит по-настоящему. Хотя сейчас модно говорить про границы, про то, что надо вкладываться в отношения ровно столько, сколько и партнер вкладывается. Наверное, это удобно и правильно. Но я уверена, что вот эта женская жертвенность, воспетая и в литературе, и в кино, - прекрасна.

Если есть в мире настоящая любовь, о которой мы все мечтаем, о которой говорят в сказках, то она вот такая. Когда женщина и мужчина готовы забыть себя ради другого, ради того, чтобы ему помочь. Как моя Лена жертвует ради Димы. Хотя, конечно, со временем мы увидим, как она повзрослеет, станет жестче. Но она настоящая женщина. Мне это очень близко, я ее понимаю и я абсолютно на ее стороне.

Актриса Инна Коляда о работе над сериалом "Счастлива вопреки", путешествиях, спорте и бьюти-процедурах Пресс-служба

Что интересного вам запомнилось со съемочной площадки? Были забавные моменты, курьезы?

Запомнилась чудесная атмосфера. У нас очень классная команда, мы все подружились. С кем-то уже работали вместе, с кем-то - впервые. Это было очень здорово, настроение на площадке было великолепным, взаимопонимание какое-то было.

Особенно курьезных случаев не было. Но у нас рабочее название проекта “Несмотря ни на что“. И какие-то события происходили, кажется, оправдывая это название. Сначала у нас один из актеров попал в больницу, другой сломал ногу, потом я застряла на балконе на пол дня случайно, откуда меня доставали с МЧС. Когда такие нелепости стали периодически происходить, мы шутили, что, несмотря ни на что, доснимем (улыбается).

Действия сериала происходят в начале 2000-х… Помните себя в эти годы? Хотелось вновь примерить наряды того времени, ощутить на себе дух тех лет?

О да, наряды - это прям кайф. Начало сериала, которое происходит в 90-х, я, конечно, плохо помню, была совсем маленькой. А потом уже, в нулевые, когда была подростком, были вот эти сумасшедшие блестки, стрелки, обручи очень модные и популярные, лосины цветные. Это такая ностальгия. Снова на себя примерить - такая игра в куклы и воспоминания юности, чудесно! Было здорово вспомнить это время. Оно было фантастическим, безбашенным, интересным, красивым, ярким, запоминающимся на всю жизнь. Нам всем повезло, что мы его застали.

Актриса Инна Коляда о работе над сериалом "Счастлива вопреки", путешествиях, спорте и бьюти-процедурах Пресс-служба

Часто актеры работают в очень плотном съемочном графике. Как восстанавливаете силы?

Для меня лучшее восстановление сил - это путешествия и спорт. Иногда, конечно, бывает так устаешь, что целый день из дома не хочется выходить, упадок сил, хочется погрустить и полежать. Но от этого легче не становится. А вот если куда-то поехать в путешествие, не обязательно далеко, даже за город - вот это волшебный рецепт. Увидеть что-то новое, получить впечатления - всегда заряжает. И спорт. Прямо не могу без спорта! Чередую разные нагрузки: занимаюсь йогой, бегом, фитнесом, плаванием, танцами и многим другим. Потому что организм требует. Чувствуешь себя счастливее, сил становится больше после тренировок. Настолько я этим увлеклась, что сейчас учусь на инструктора по йоге и тренера по пилатесу. Мне кажется, это крайне важная часть нашей жизни, совершенно заниматься спортом всем и регулярно…Но конечно, нужно найти вдохновляющее именно тебя занятие, подходящие нагрузки.

Следите за новинками фильмов и сериалов? Если да, что впечатлило за последнее время?

Да, я очень люблю смотреть кино и сериалы. Постоянно это делаю, когда есть время. Из последнего, что впечатлило - “Ход королевы“ мне понравился. Не скажу, что от начала и до конца в равной степени, финал мне показался чуть-чуть предсказуемым, но в целом - очень классный сериал. Хорошо сделан и красивый невероятно. “Удивительная миссис Мейзел“ - чудесный совершенно, такой легкий и юморной. “Бумажный дом“, в каком-то диком восторге от сериала “Почему женщины убивают“ и “Убивая Еву“. И ещ“ё “Как избежать наказания за убийство“. Топ-три сериала про убийства, но очень хорошие все три (улыбается). И за российскими новинками слежу, и за украинскими. “Крепостную“ смотрела. Но сейчас смотрю сразу два своих проекта - “Счастлива вопреки“ и “В плену у прошлого“. Так что в эти недели не успеваю ничего другого (улыбается). Смотрите кино, смотрите сериалы. Это классно! Мне кажется, мы движемся в правильную сторону в кинематографе. Все интереснее и неожиданнее снимают, все парадоксальнее нарушают все казалось бы незыблемые законы, к которым мы привыкли (например “Игра престолов», от которой я тоже фанатею).

Актриса Инна Коляда о работе над сериалом "Счастлива вопреки", путешествиях, спорте и бьюти-процедурах Пресс-служба

А что касается литературы - любите читать? Что входит в ваш топ, что впечатлило за последнее время?

Да, читать очень люблю. Хотя времени на это мало. У меня какая-то из детства привычка – читать в дороге, в метро. А дома, когда тихо, я не могу себя заставить. Читаю меньше, чем хотелось бы. Иногда корю себя за это. Стараюсь как-то восполнять. Наверное, это тоже наша всеобщая проблема – мы все немножко в телефонах, и меньше - в книжках. Тем не менее больше или меньше - но читаю постоянно.

Из того, что впечатлило за последнее время - прочитала книгу “Гробница для Бориса Давидовича“, автор Данило Киш, это последний югославский писатель. Там тема репрессий, которая мне близка и очень волнует. А так - классику люблю. Мой любимый писатель - Достоевский. “Братья Карамазовы“ могу перечитывать, как энциклопедию жизни, как энциклопедию духовности, как какую-то школу сердца и любви. Не люблю мотивационную литературу, честно говоря. Мне кажется, все ответы - в художественной.

Вы в прекрасной форме. Как ухаживаете за собой? Есть обязательные бьюти-ритуалы?

Спасибо! Во-первых, спорт, практически ежедневно. Пропустить тренировку - большая редкость. Гулять побольше на свежем воздухе. Бьюти-процедуры… Я такой ленивый человек в этом смысле. Покупаю себе все время какие-то кремики, стараюсь заставлять себя пользоваться и не забывать это делать. Хожу к косметологу - тоже бессистемно. Конечно, надо увлажнять лицо. Ничего специального, просто элементарно: утром не забыть нанести крем, вечером - смыть косметику. Я не особо часто крашусь, только если выходы куда-то. Дышать полной грудью, пить побольше воды, заниматься спортом, ну и следить за своим организмом, чего он требует, прислушиваться к себе. Мы внутри, мне кажется, намного умнее, чем думаем. Можно спросить у кого-то совета, что-то почитать, но каждый советует разное. А важно радовать и баловать себя, готовить вкусные блюда, ужинать при свечах, хочется бокал вина - выпейте его, хочется на пробежку в 5 утра - идите. Понятно, что лень, и можно лежать на диване, но важно услышать свои настоящие желания. Этому надо учиться всю жизнь, и тогда все будет хорошо.

Актриса Инна Коляда о работе над сериалом "Счастлива вопреки", путешествиях, спорте и бьюти-процедурах Пресс-служба

Что всегда есть в вашей косметичке?

Если говорить про какие-то путешествия, то обязательно хороший крем, тоник, гель или пенка для умывания. Тушь для ресниц, легкий тональный крем, обязательно карандаш для бровей, потому что светлые волосы и светлые брови - их нет, если не накрасить. Карандаш для глаз, если куда-то выйти, помадой я перестала пользоваться во время пандемии, потому что с маской это неудобно. Поэтому только гигиеническая. Крем для рук или для тела, или и тот, и другой одновременно. Наверное, это все из того, что обязательно есть. Ну и, конечно, спонтанные покупки - наше все. Зайти в магазин, увидеть красивую баночку, купить и страшно радоваться. Это тоже важно.

Совсем недавно вы обрели четырехлапого друга. Как решились на собаку и по каким критериям выбирали? Как новый член семьи повлиял на вашу жизнь?

Я мечтала о собаке очень давно. Не решалась, были какие-то оправдания и страхи, как у любого человека. Совершенно точно не собиралась брать собаку зимой, потому что это очень сложно. Когда начинаются первые прогулки, самое базовое - воспитание и обучение. Но у нас оно происходит в -20. Потому что я увидела фотографии Герды в соцсетях, и решила поехать просто посмотреть (улыбается). Написала заводчице, недели две-три ждала встречи, дергала ее, просила фото и видео. Я хотела просто поехать и познакомиться, посмотреть, но в результате до моей поездки у меня уже был вольер, корм, миски и все остальное! Я не собиралась брать собаку, мне было страшно сделать этот шаг.

Было очень трогательно, когда я ее забирала. Стояла, держала ее на руках, ее мама вышла провожать. Я первой забрала кого-то из щенков. У меня тоже были слезы на глазах. Ощущала, будто у меня вдруг появился ребенок. Это так потрясающе. Это детская мечта, которая была со мной всю жизнь. Решила, что со всеми проблемами, при желании, можно справиться. Если рассуждать философски, в принципе, любое счастье и любая большая любовь все равно связана с большой ответственностью. И избежать ответственности - значит, лишиться этого счастья, этих эмоций.

Пока что каждый день - это радость. Несмотря на, конечно, разные шалости и проказы. Мы занимаемся с кинологом. Я ее хочу приучить к своему плавающему графику. Поэтому сегодня мы встаем в 5, завтра - в 10. Пусть привыкает. Вся жизнь сейчас вокруг нее, и это большое счастье.

Актриса Инна Коляда о работе над сериалом "Счастлива вопреки", путешествиях, спорте и бьюти-процедурах Пресс-служба

В конце предыдущего года в Инстаграм вы подводили итоги 2020-го. А ставите цели на этот год? Если да, то каким способом?

Да, обязательно ставлю цели на год, пишу списки желаний. Недавно прочитала, что сжигать не надо в Новогоднюю ночь и выпивать с шампанским. Очень меня это устроило, потому что всегда брезговала. А так - пишу в блокноте, рисую, проговариваю, засыпая или просыпаясь, в новолуние-полнолуние. Прям представляю подробно, как это будет.

При этом я всегда мечтаю о каких-то невероятных высотах, очень амбициозных. Мечтай о звездах, до Луны долетишь.

Мне кажется, это вполне практический и нормальный подход. Когда мне становится грустно, я оглядываюсь на себя 10-15 лет назад, и думаю, могла ли я мечтать, что моя жизнь сейчас будет такой. Конечно, всегда хочется большего, но если откинуть себя туда, в прошлое, даже того, что есть сейчас, я не представляла. Мои мечты были намного скромнее. Все сбывается. Поэтому будьте осторожнее со своими желаниями. Иногда они сбываются совершенно непредсказуемым образом. Мои так точно.

В 2021-м я хочу…

Очень много работать, хочу несколько главных ролей. Не скажу каких, но знаю, о каких конкретно мечтаю. Еще я хочу научиться быть счастливой, обрести гармонию. Хочу, чтобы мои близкие были рядом, чтобы они были здоровы. Главное - в 2021-м желаю всем здоровья. Все-всем. И близким, и далеким, и знакомым, и незнакомым. Очень хочу, чтобы в этом году было больше путешествий у нас всех. Далеких, экзотических, классных, чего мы, в большинстве, были лишены в 2020. Хочу, чтобы моя собака была здорова и счастлива, чтобы я могла ее радовать и воспитывать, чтобы у меня получилось все по поводу ее обучения, чтобы она подросла и стала умницей (улыбается).

Прочитала как-то фразу: “Счастье - это просто, счастье - это любовь и работа“. Мне кажется, это в широком смысле описывает понятие счастья. Любовь к миру, к близким, к семье, к любимым, к собаке... И работа! И все будет хорошо. Да, и открытые границы, точно. Пусть 2021-й будет потрясающе счастливым годом для всех !

Актриса Инна Коляда о работе над сериалом "Счастлива вопреки", путешествиях, спорте и бьюти-процедурах Пресс-служба

Смотрите заключительные серии сериала “Счастлива вопреки“ 18 февраля, в 20:15 на СТБ.

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