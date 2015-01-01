Участники шоу “Мамахохотала” Игорь и Алексей Ревы рассказали Иванне Онуфрийчук о том, как познакомились с женами.

Игорь и Алексей Ревы: О спорте, женах и о том, как быть близнецами Пресс-служба

Алексей и Игорь Ревы — незаменимые и одни из самых ярких участников шоу “Мамахохотала” на канале НЛО TV. Мы точно знаем, что у братьев-близнецов отличное чувство юмора, но что мы знаем об их знакомстве с будущими женами, увлечениях в спорте и детских драках?

Об этом и многом другом братья Ревы рассказали ведущей Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки” на канале НЛО TV.

Игорь, в начале ноября ты уже в третий раз начал бегать. Насколько успешно?

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Игорь: Это уже третий мог заход в бег (смеется). Я люблю спорт, в котором есть азарт. Вот мы с Лешей играем в футбол — и это отдельная история. Там есть цель — забить гол. А вот бег — это история про процесс. Я сделал вывод, что предыдущие две попытки бега у меня не вышли, потому что у меня не было компании. Тогда этот процесс был для меня скучным. Еще один важный аспект — это вопрос мотивации. Когда у тебя самомотивация — это одно дело. Когда у тебя есть ментор/коуч/наставник, который помогает тебе эту мотивацию отыскать — это совсем другая история. У меня есть студенческий товарищ, который привел меня в бег. Думаю, у любого бегуна есть такой человек, который тебя приводит в бег.

Алексей: Как и в алкоголизм (смеется).

Игорь и Алексей Ревы Пресс-служба

Леша, а почему ты начал заниматься смешанными единоборствами?

Алексей: Потому что я их пламенный фанат. Кстати, это страсть, которую мне подсадил Игорь — в 2015 году он показал мне поединок Конора Мак-Грегора и Жозе Альдо. С того момента у меня словно штора упала — я начал за этим следить. Я теперь знаю всех чемпионов, все рейтинги в этом виде спорта. Потом я начал задумываться над тем, что мне хочется попробовать этот спорт из середины. Так вышло, что мой будущий тренер просто “в холодную” мне написал (увидел мой комментарий под каким-то постом), и мы начали с ним после карантина заниматься. Тем более, я за карантин набрал 10 кг…

Игорь: Леша зашел в карантин в тяжелом весе, я вышел в супертяжелом весе (смеется).

Алексей: Да, я начал с индивидуальных тренировок, а сейчас перешел на групповые. Сейчас я в группе, которая занимается каждый день. За 1,5 месяцев я скинул девять килограмм.

Вы в детстве дрались между собой?

Игорь: Да! Но это было очень смешно! Представьте, что вам нужно дать по морде, которая выглядит точно также, как и ваша (смеется).

Игорь и Алексей Ревы Пресс-служба

Истории знакомства с вашими женами тоже похожи?

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Игорь: Нет. Я со своей женой познакомился в интернете. Мы учились в конкурирующих университетах, и мы говорили в переписках об учебе, я ее спрашивал, куда ты будешь поступать на магистратуру. И вот я ее пригласил на встречу, и она думала, что это встреча по профориентации (смеется). А оказалось, что это свидание. Когда она меня увидела в рубашке и с цветами, то поняла, что немного прогадала со спортивным костюмом и кедами (смеется).

Алексей: А у меня была другая история. Мы с женой познакомились, но я этого не помнил. Наша общая подруга (которая нас познакомила) как-то сидела с моей будущем женой в соцсети, и там они увидели мое фото. И тогда наша общая подруга с аккаунта моей жены начала со мной общаться. А потом я продолжил общаться уже с моей женой (улыбается). Как у моего брата было три захода на бег, точно также у меня было три захода, чтобы предложить ей встречаться.

Как сильно по характеру отличаются ваши жены?

Алексей: Они отличаются кардинально во всем. У меня жена невысокая блондинка, а у Игоря — высокая брюнетка. Дальше сравнивать — как ходить по лезвию бритвы (смеется).

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