Фронтмен группы Rumbero’s Амадор Лопес серьезно увлекался фехтованием и мечтал стать олимпийским чемпионом.

Амадор Лопес – известный танцор, хореограф и фронтмен группы Rumbero’s. Мы знаем его как яркую личность, но мало кому известно, что он серьезно увлекался фехтованием, и даже хотел стать Олимпийским чемпионом! Об этом и не только Амададор Лопес рассказал ведущей Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки», на канале НЛО TV.

Амадор, билет из Венесуэлы в Украину недешевый. Перед тем, как ты переехал в Украину, как собирал деньги на билет?

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Чего мне только не пришлось делать. Самым сложным моментом было уговорить своих родителей меня отпустить. Ведь тогда я только закончил школу, мне было 16 лет. Я занимался фехтованием, и у меня были очень хорошие показатели для поступления за границу. Тогда меня хотели отправить в Украину, чтобы я тут учился, тренировался и представлял Венесуэлу во всем мире. Но родители поставили условия: только, когда мне исполнится 18. Тогда я сказал, что начинаю работать с сегодняшнего дня, чтобы начинать копить на билет.

Я продавал лотерейные билеты, одежду на рынке и даже кукурузу. Родители увидели, что я настроен серьезно, и отпустили меня. Но только с одним условием: чтобы я после учебы вернулся домой. Но все случилось не так, и моя мама даже переехала ко мне (улыбается).

Амадор Лопес о танцах, фехтовании и переезде в Украину Пресс-служба

Когда ты начал танцевать?

Это у меня с детства. Все благодаря маме – она очень веселый человек. Я всегда участвовал в разных карнавалах, мама придумывала мне костюмы. Я даже сам попросил маму записать меня в танцевальную школу. Я очень любил танцы и делал это для себя.

Ты настолько любил фехтование, что переехал на другой бок планеты…

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Просто у меня были грандиозные планы: мы с моим тренером хотели, чтобы я стал олимпийским чемпионом. Украина – это центр Европы. Тут есть хорошая база по фехтованию, а еще отсюда удобнее летать на соревнования. Со временем мне нужно было выбирать: возвращаться в Венесуэлу (где случился экономический переворот, поэтому мне не оплачивали мою учебу) или продолжить жить в Украине. Тут я уже начал преподавать танцы, работать с шоу-балетами, сниматься в рекламных роликах. У меня полгода было это чувство выбора: оставаться или нет. Но я чувствовал, что это мое. И я понял, что я хочу этим заниматься дальше.

Амадор Лопес о танцах, фехтовании и переезде в Украину Пресс-служба

Когда нам ждать новых хитов от группы Rumbero’s?

У нас на 2020 год было столько планов: концертов, гастролей, съемок клипов. Мы только в конце прошлого года выпустили альбом. И вот недавно мы сели с Олегом и поняли: появились новые ценности, жизнь идет по-другому. Поэтому сейчас мы пишем новый альбом.

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