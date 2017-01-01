Ведущая Катя Нестеренко раскрыла секрет идеальной фигуры

Ведущая программы "Джедаи" Катя Нестеренко рассекретила, что помогает ей всегда быть стройной.

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Ведущая информационно-развлекательной программы «Джедаи» на канале 2+2 Катя Нестеренко рассказала, что помогает ей сохранять идеальную фигуру на протяжении многих лет и почему она не любит тренировки дома.

- Катя, после праздников запись в спортзал актуальна как никогда. А какие у вас отношения со спортом?

- Абонемент в спортзал у меня проплачен еще с прошлого года, а точнее с ноября. Но тогда объявили карантин – все закрыли, потом начались праздники, поэтому тренировки пришлось поставить на паузу. Уже мечтаю вернуться в спортзал. Как встану на беговую дорожку, как побегу… (улыбается)

Катя Нестеренко Пресс-служба

- А как насчет тренировок дома?

- Я пробовала тренироваться дома, но мне не нравится. Не та атмосфера. Поход в спортзал – это же целый ритуал! Собрать форму, выйти из дома, доехать до зала... И там совсем другая дисциплина.

Катя Нестеренко Пресс-служба

- В питании вы себя ограничиваете?

- Я готовлю только на оливковом масле. И всегда смотрю на его качество. На рынках вместо оливкового часто продают рапсовое, которое похоже по плотности, но очень вредное для здоровья. Поэтому лучше немного переплатить, но купить масло с хорошим составом в магазине. Я ничего не жарю и не зажариваю. Не очень дружу с десертами, хотя иногда могу съесть кусочек шоколадки вечером. В общем стараюсь, чтобы продукты были гармоничными и хорошо усваивались.

Катя Нестеренко Пресс-служба

- Но в социальных сетях вы часто выкладываете рецепты итальянских блюд. Их сложно назвать «легкими» или диетическими.

- Я люблю готовить, это правда. Но не все то, что я выкладываю, я ем. Готовлю для друзей. Я та подруга, у которой всегда есть что-то вкусненькое. (улыбается)

Катя Нестеренко Пресс-служба

- И даже на праздники не позволили себе отойти от правил?

- На Новый год я сделала шикарный Оливье, который мы еще неделю доедали. У меня не традиционный рецепт. Я добавляю в салат яблоко и свежий огурец, и он получается более легким и свежим. Но назвать его диетическим все равно сложно, оттуда никуда не девается ни мясо, ни картофель, ни майонез. (смеется) Оливье – это, пожалуй, единственное, чем я грешила на праздниках.

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