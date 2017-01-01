Георгий Делиев: "Я – академик Международной академии дураков"

Звезда комедийного сериала "Маски-шоу" Георгий Делиев дал откровенное интервью Иванне Онуфрийчук на шоу "Без краватки".

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Георгий Делиев – известный украинский режиссер, актер и музыкант. Мы знаем его, как человека, который снял около 80 ТВ-фильмов комедийного сериала “Маски-шоу“ в качестве режиссера-постановщика, сценариста и исполнителя главных ролей. Но что мы знаем о детстве Георгии и о том, как повлиял на него тот факт, что он родился ровно через 9 месяцев после Дня дурака?

В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV Георгий Делиев рассказал о детстве, истории основании коллектива “Маски“ и своем увлечении рок-музыкой.

Георгий, в кого ты родился такой талантливый – в маму или папу?

Знаешь, мои родители педагоги. Хотя я сейчас тоже стал педагогом – преподаю в университете. К слову, моя мама в свое время поступила в Одесский театральный институт, но ее мама (моя бабушка) оттуда дочку забрала. Тогда она поступила в Херсонский педагогический институт, где познакомилась с моим папой. Благодаря этому на свет появился я.

Твои родители работали в интернате для сложных детей. Это как-то повлияло на твое воспитание?

Думаю, что да. Моя мама очень короткое время была в декрете, а потом брала меня с собой на занятия. Мы тогда жили в такой крепости – это бывший монастырь в Корсунке. Меня часто давали этим детям на воспитание. Тогда было сложное время. Было мало игрушек. Насколько я помню, у меня был какой-то мишка, деревянная машинка. Тогда люди бедно жили везде, но мы особенно жили бедно.

Говорят, что твоя мама тебе на день рождения дарит строчки со стихов…

В основном, это делает папа. Хотя они вдвоем все это расписывают фломастерами на большом плакате из ватмана, приклеивают фотографии. Это такая семейная традиция – у нас так делают на дни рождения всех наших родных.

Георгий Делиев на шоу "Без краватки" пресс-служба

Ты родился 1 января – ровно через 9 месяцев после 1 апреля – Дня дурака. Это как-то повлияло на тебя?

Думаю, да (смеется).

Как-то это связано с тем, что ты член Международной академии дураков?

Я – академик Международной академии дураков, которая находится на Желтой мельнице в Париже. Это очень престижная академия, туда попасть практически невозможно. Туда принимают только людей, которые смогли как-то приукрасить этот мир своей деятельностью. Это художники, актеры, в основном – клоуны.

Коллективу “Маски“ 36 лет. О вас знают далеко за пределами страны – какая цена такого успеха? Возникали ли среди участников конфликты?

У нас были такие конфликты, что мы распадались. С 1986 по 1988 год вообще было два коллектива: один остался с таким же названием при Одесской филармонии. А я, Боря Барский и Оля Мезенцева – мы ушли. Я тогда организовал комик-трио «Хали-гали». Я тогда нарисовал как логотип три образа с такими чубчиками, который позже стал логотипом «Маски-шоу». Мы сделали такую хулиганскую программу, которая была очень вызывающая в то время. Мы делали сатирические клоунады, где показывали Ленина, Сталина, Горбачова, Гитлера. С этой программой мы ездили в Гамбург. А потом воссоединились с теми участниками, которые остались в филармонии – создали с ними свой театр. Потом мы уже снимали клипы для кино, у нас были гастроли.

Георгий Делиев на шоу "Без краватки" пресс-служба

Когда в твоей жизни появилась музыка?

Я в детстве учился в музыкальной школе два года.

Почему со временем стал рокером?

Мне нравится играть на гитаре, нравится громкий звук. Нравится, когда мы стоим на сцене. Глохнем от своего звука и друг друга не слышим. В зал идет этот мощный звук, и зрители тоже глохнут. Но ты видишь, что они слышат слово и понимают смысл, о чем ты поешь. Ты начинаешь двигаться энергично и брутально – возникает состояние экстаза. При тихом звуке такого не возникает (улыбается).

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