В эксклюзивном интервью Ivona Анита Луценко поделилась советами, как похудеть с помощью питания.

Анита Луценко - тренер высшей категории, эксперт по похудению, телеведущая. Создатель программы для похудения WOWBODY. С Ivona она поделилась ценными советами по поддержке красивого, подтянутого тела, а также рассказала о тайнах “домашнего“ похудения.

Анита Луценко: Не перегружайте себя Пресс-служба

Поздней осенью - начале зимы организм готовится к холодам. Есть ли какие-то особенности, которые стоит учитывать в питании и спорте в этот период?

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Я бы советовала не останавливаться в плане овощей и фруктов. В них есть витамины и минералы, которые отвечают за наше настроение. И рекомендовала бы начинать кушать что нибудь более тепленькое, например, супчик. Также нужно одеваться теплее, чтобы тело не чувствовало, что ему холодно, и для того, чтобы согреться ему желательно покушать.

В социальных сетях и в собственных проектах вы говорите, что похудеть можно с помощью питания. Как это работает?

Все просто. Энергия не может сама зарождаться в нашем теле. Энергия - я имею ввиду жир. Это закон физики. Поэтому, только то, что попадает в нас - в нас и оседает. Если мы потратили энергию, которая в нас вошла - то мы ее потратили. Если нет, то она “запаслась“ в организме. Все зависит от еды. Нужно просто кушать в меру и больше двигаться.

Анита Луценко: Не перегружайте себя Пресс-служба

Какие минимальные нагрузки посоветуете женщинам, которые работают в офисе?

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Рекомендую абсолютно всем, и офисным работникам и фрилансерам, минимальную утреннюю зарядку. Это должны быть упражнения из разряда: понаклонять голову, повращать головой, плечами, туловищем, немножко поработать бедрами. Иногда достаточно включить музыку и просто танцевать для того, чтобы размялись все косточки и включились в работу. Немного сложнее - комплекс Сурия Намаскар. В моем профиле в инстаграме есть несколько вариантов этого комплекса. Также можно сделать не большую тренировку, в которой будут и отжимания, и пресс. Ни в коем случае не перегружать себя! Это должно быть в удовольствие. Конечно, рекомендую 300 минут в неделю заниматься абсолютно всем. Тогда это будет поддерживать твое здоровье.

Ваш бренд WOWBODY недавно запустил пакет “Эконом“ на программе похудения для дома WOWBODY Slim. В чем его особенность, кроме более низкой цены?

Мы запустили пакет “Эконом“ для того, чтобы все могли себе позволить похудение. Тем более, не придется тратить деньги на антицеллюлитные крема и на аптеку потому, что у тебя из-за еды иммунитет пониженный. Отличается пакет “Эконом“ тем, что наши тренеры не контролируют, когда тебе переходить из уровня на уровень и не анализируют, как изменилось твое тело, не дают какие-то подсказки. Но ты самостоятельно можешь пройти весь путь: все тренировки и рекомендации по питанию.

Анита Луценко: Не перегружайте себя Пресс-служба

У женщин есть разные типы фигуры - “яблоки“, “груши“, “песочные часы“… Значит ли это, что у каждой должен быть свой индивидуальный план тренировок?

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На самом деле, если ты яблоко, то у тебя больше жира лежит на животе. Если ты груша, то у тебя больше жира лежит на бедрах. Но тренировками мы тренируем мышцы и у всех мышцы одинаковые: на попе, на животе, на спине. И наша задача тренировками развивать эти мышцы. Создавать им красивую форму, осанку, растяжку. А питанием мы избавляемся от лишнего жира. И благодаря питанию, благодаря дефициту энергии, у нас уходит там, где много. Соответственно тренировки ни в коем случае не стоит подстраивать под свой тип фигуры только потому, что ты думаешь, что у тебя толстый живот, поэтому не нужно делать приседания-отжимания, а только качать пресс. Это провальная идея потому, что вырабатываются гормоны, когда работают большие группы мышц, и они же сжигают жир на животе.

Как часто нужно менять комплекс упражнений, чтобы мышцы не привыкали?

Это завит от твоих ощущений. Важно в каждом упражнении чтобы последних три подхода было выполнить тяжело. Если ты делаешь 15 приседаний, три подхода, и на первой неделе тебе действительно тяжело. На второй и третьей неделе твоя техника улучшается и ты уже можешь позволить себе делать это же движение, но более медленно, ощущая нужные мышцы. Само движение менять не нужно, но можно поменять к нему другое отношение. Затем ты можешь уменьшит паузу отдыха между упражнениями, потом ты можешь взять дополнительный вес. Получается, что упражнение остается одно и тоже, но ты можешь слегка усложнять свою задачку.

Анита Луценко: Не перегружайте себя Пресс-служба

Столько времени нужно выделять в день/неделю/месяц, чтобы достичь здорового и подтянутого тела?

Я бы рекомендовала занимается каждый день, минут по 15-20, или заниматься три раза в неделю по 45-60 минут. Такой режим за два месяца сформирует из тебя совершенно другое тело. По ощущениям и восприятию себя.

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