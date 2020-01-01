Актриса Зоряна Марченко в эксклюзивном разговоре Ivona рассказала о новой роли, преодолении страха и воспитании ребенка.

Зоряна Марченко исполнила главную роль в сериале «Продается дом с собакой» на СТБ. В эксклюзивном интервью актриса рассказала о своей героине в мелодраме, страхах и работе над собой, музыкальных предпочтениях и правилах в воспитании ребенка.

О чем для вас этот проект? Почему решили в нем поучаствовать?

Во-первых, его снимает прекрасный режиссёр. Во-вторых, потому что это комедия в каких-то моментах. Я мало снимаюсь в таком жанре, мне это интересно. Это очень добрая и светлая история человеческих отношений. Она о возвращении к истокам, отпускании детских обид, прощении себя, о том, что иногда счастье не там, где ты думаешь, и не в том, чем ты думаешь. О трансформации. Об обычных, но очень важных для людей вопросах.

Зоряна Марченко и Антон Батырев Пресс-служба

Это девушка, которая в юности уехала из родного города. Она потеряла маму, у нее была обида на отца. Полина решила все оставить, уехала жить в большой город, забыла свои корни. Это ее закрыло, она стала холодной и одинокой. При этом она знает, чего она хочет. Дальше происходят разные события, моя героиня сталкивается с собой и трансформируется на протяжении всей истории.

Чем похожи? Я тоже уехала в свое время из маленького городка в большой город. Но у меня хорошие отношения с семьей. Наверное, это близко больше по внутреннему ощущению. Когда я читала сценарий, читала о тех трансформациях, которые проходит моя героиня, понимала, что такие моменты были и в моей жизни. Поэтому было интересно это проиграть.

Чем проект вам запомнился? Были курьезы?

Очень хорошая группа. Тарас, режиссер, это теперь любовь forever (улыбается). Все как-то так происходило правильно, спокойно, в творческой атмосфере, с юмором, было ощущение свободы и доверия. Бывает, что ты приезжаешь на работу и чувствуешь дискомфорт, но понимаешь, что приехал, нужно отработать. Сюда же ты приезжаешь с большим удовольствием. Понимаешь, что здесь все друг друга слышат и делают одно крутое дело.

Не знаю, смешной ли это момент. Мы снимали мою пробежку. Я абсолютно неспортивный человек и это, наверное, мне намек на то, что надо приходить к спорту. Нужно было бежать. Я попыталась… И все, верхнюю часть ноги схватил какой-то спазм. Я не могла сидеть, не могла стоять. Когда мне больно, у меня это проявляется через смех. Сижу и смеюсь. Уже скорая приехала, мы пытались что-то сделать, но дальше в кадре какое-то время я хромала.

Зоряна Марченко и Антон Батырев Пресс-служба

Я и с собаками снималась, и с лошадьми. Лошади – это давно мною закрытая история, как-то у нас не сложилось. А касаемо собак, я их боюсь. Отношусь к ним с уважением, но лишний раз не подхожу. Нам очень повезло с Сэмом. Он очень добрый, какой-то очень киношный. И он очень помогал. В первой сцене, по сюжету, он на меня рычал, пугал. Я сразу сказала Тарасу, режиссеру, что я боюсь собак, ничего играть не нужно будет (улыбается). Но, на самом деле, у нас все хорошо сложилось.

Работа над этим проектом помогла вам перебороть страх?

Помогла, наверное. Я сейчас стараюсь преодолевать свои страхи. Преодолевать через интерес – интересно, а вот как я сейчас это сделаю? Это помогает открывать в себе другие эмоции. Конечно, это не значит, что я пойду и куплю себе собаку (улыбается).

Зоряна Марченко и Тарас Дударь Пресс-служба

Спать, есть, смотреть фильмы, проводить время с ребенком, общаться с друзьями. На самом деле, достаточно пассивно. Я не экстремальный человек. Тихо, спокойно, дома, наполняясь. Я очень люблю тишину. Мне кажется, всем актерам и творческим людям необходимо личное пространство для восстановления. Обычные и простые вещи, в которых нужно мало затрачиваться физически и эмоционально.

Стараюсь слушать интервью с известными актерами, режиссерами. Начала читать книгу Дэвида Хокинса «Отпускание. Путь сдачи». Очень интересная. Про преодоление внутренних блоков, про отпускание. Как это выливается, откуда возникает, как с этим работать. Книгу написал психотерапевт, который работал с больными людьми. Могу сказать, что советую прочесть, не будет лишним.

А музыку часто слушаете?

Я и киноман, и меломан. Если посмотреть мой плейлист, у меня там сборная солянка. Я человек настроения. Сегодня могу слушать Басту, завтра – Coldplay, через час – MONATIK. Как чувствую, так и происходит. Любимой группы или артиста у меня нет. Сейчас полистаю плейлист... В последнее время слушаю ROZHDEN, Тосю Чайкину, она очень своеобразная, но сейчас, видимо, по моему состоянию души, она мне очень нравится. Вернулась к Coldplay, Hurts, долго их не слушала.

Зоряна Марченко и Антон Батырев Пресс-служба

У нас правила без правил. Ей 4,5 года, и я отношусь к ней как к взрослому человеку. Стараюсь проявлять уважение, слушать ее, слышать. У нее есть право выбора. Конечно, я, как мама, сама выбираю, например, три варианта платьев, но из них она может надеть то, которое больше нравится. В еде точно так – это или это, а она выбирает, что именно. Стараемся с ней договариваться, разговаривать.

Самое главное – любить детей, потому что это самое простое и в то же время самое сложное. Детей нужно чаще обнимать просто так. Ребенку не нужны игрушки и какие-то невероятные гаджеты. Любовь – не про это. Она проявляется просто, когда мама или папа рядом сидит, вы разговариваете. У нас есть такой ритуал – когда вечером ложимся в кровать, мне Агата говорит: «Мама, давай поговорим о жизни?». И мы начинаем говорить о том, как прошел день, что мы делали, обиделась ли она на что-то… Так, через общение, я узнаю своего ребенка. Должна быть свобода выбора, не нужно ставить рамки в самовыражении, не нужно навязывать. Сейчас она ходит на танцы. Ей нравится – ходим, скажет «нет» – не будем ходить. Что-то готовлю, стараюсь привлекать ее. Если у нее не получается, говорю: «Старайся, прилагай усилия, получится». И уже потом, если совсем никак, помогаю. Ребенок не слушает, а смотрит. Если видит, что мама убирает, значит, это правильно, нужно так делать. Если мама орет – так правильно, тоже будет так делать. Мама моет за собой посуду – значит, так нужно.

Есть ли у вас какие-то традиции?

Нет, новый день – новые желания. Мы делаем то, что мы сейчас хотим (улыбается).

Смотрите сериал «Продается дом с собакой» в субботу, 21 ноября, в 13:00 на СТБ.