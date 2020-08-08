Ведущая шоу «Средиземноморский check-in» на канале НЛО TV Алена Мороз успевает быть успешной сразу в нескольких сферах.

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Мы пообщались с ней на тему женской поддержки, флешмоба #WomenSupportingWomen и узнали, кто для Алены по-настоящему сильная и успешная женщина.

Алена, с какими трудностями тебе приходилось сталкиваться на пути к профессиональной реализации?

С собственными страхами и сомнениями. Никто не вставлял мне больше палок в колёса, чем я сама себе!

Как ты считаешь, почему только сейчас получила широкое распространение идея женской поддержки друг друга? (и флешмоб #WomenSupportingWomen)

Женщины сплачивались в разные времена для того, чтобы помочь друг-другу достичь общей цели. Борьба за равные права, за право голоса, за равные зарплаты, за защиту от домашнего насилия, движение #metoo. Можно перечислять длинный список.

Насколько мне известно, флешмоб #WomenSupportingWomen начался с Турции, как ответ на высокий уровень феминицида. Но не факт, что все, кто публикуют черно-белые фотографии с хештегом, знают предысторию.

На твой взгляд, в нашей стране есть проблемы с тем, что женщины чаще критикуют друг друга, чем поддерживают?

Не замечала такой проблемы.

Как ты реагируешь на критику? Есть ли люди, к замечаниям которых всегда прислушиваешься?

Реакция зависит от формы, в которой мне ее высказывают. Не люблю, когда человек критикует за что-то, что сам делает или, например, критикой прикрывает свои провтыки, перекручивая ситуацию. К любой другой критике прислушиваюсь.

Кто были те женщины, которые всегда поддерживали тебя и верили во все твои начинания?

Мама, бабушки, тетя, сестра и лучшая подруга. Еще на одном этапе жизни мне очень повезло с руководительницей, благодаря которой раскрылось немало моих профессиональных качеств.

Расскажи о самой странной профессии в твоей жизни? Чему она тебя научила?

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Я в юношестве 3 недели успела поработать горничной в большом отеле. Там я научилась лайфхакам, как правильно заправлять подушки и ловко фиксировать пакет для мусора на ведре. Не факт, что вы именно такого ответа ожидали, но больше странных профессий в моей жизни не было.

На твой взгляд, как изменилось представление о сильной женщине за последние 20 лет? Кто такая сильная женщина сегодня?

Гипер сильная женщина для меня – это та, которая способна быть одновременно успешной в разных сферах: в работе, в семье, в деньгах. И, при этом, уделять нужное время спорту/уходу за собой, личным интересам и развитию себя.

Как ты считаешь, какой лучший способ поддержки подруги/мамы или коллеги? На что обращать внимание, чтобы смотивировать человека, и быть честной с ним?

Лучший способ поддержки – это не только словом, а и делом. Потому что дать совет или мотивирующую речь могут многие, а когда доходит до необходимости реально помочь – вот тут уже желающих становится меньше.

Александр Кива

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