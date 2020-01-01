Ирина Кудашова и Вероника Лукьяненко – о школе, личной жизни и «Евродиректоре»

В новом сериале “Евродиректор”, который выйдет на телеканале ТЕТ 17 августа в 19:15, Ирина Кудашова и Вероника Лукьяненко исполнили роли подружек.

Ира, расскажи о своем персонаже? У вас есть сходства с Таней?

Наверное, это мой первый персонаж, который так похож на меня. Таня — спокойная, искренняя, добрая, милая, влюбленная девочка. Не отличница, но учится хорошо. Из обычной семьи. Дружит с самой крутой девчонкой в школе.

Вероника, ты похожа на Леру?

Как уже сказала Ира, моя героиня Лера — самая модная девочка в классе, она следит за новыми тенденциями и привыкла быть в центре внимания. Чем-то я похожа на Леру, но мы очень отличаемся. Мне кажется, в жизни я более резкая и прямолинейная, а моя Лерка — манипулятор. Хотя все что она делает, это не со зла. Лера просто хочет доказать, что она лучшая во всем.

Ирина Кудашова и Вероника Лукьяненко Пресс-служба

Ира, в сериале вы сидите за одной партой, а вне съемок общаетесь с Вероникой?

Мы за время съёмок очень сдружились с Никой. До сих пор общаемся, поддерживаем друг друга. Хотя мы и раньше были знакомы, но активное общение и дружба завязались на проекте «Евродиректор».

Ира, смотришь все фильмы и сериалы, где снимаешься?

Да, иногда пересматриваю по 10 раз. Смотрю на свою игру, анализирую ошибки. Ну и, естественно, получаю удовольствие от самого просмотра.

Вероника Лукьяненко Пресс-служба

Ника, а ты?

Стараюсь смотреть почти все проекты, в которых снималась, чтобы анализировать, справилась ли я с ролью и над чем нужно работать. Я очень самокритичная, никогда не получаю полного удовлетворения от результата.

Ника, расскажи о вашей с Ирой самой сложной совместной сцене в сериале?

Ой, тяжело, если честно, вспомнить. Хотя была сцена, которую мы снимали на улице при температуре 3 градуса. Я не боюсь холода, но зубы сводило конкретно. Мы очень тогда замёрзли, и у меня даже ноги подкашивались. А ещё помню сцену, которую мы снимали в один из крайних съемочных дней: я должна была кушать пирожное со сливками, а я не переношу даже запах сливок. Пришлось себя и свой рефлекс перебаривать. Помню, режиссер Гарик Бирча мне сказал: «Ты же актриса, придётся съесть!»

Ирина Кудашова Пресс-служба

Ира, как работалось с режиссером Гариком Бирчей?

Я в полном восторге! Для меня, как для актрисы, очень важна работа с режиссером. Гарик давал очень понятные задачи. Если что-то не получалось — объяснял, направлял и поддерживал. А поддержка на площадке — важная составляющая. Мечтаю ещё поработать с Гариком!

Ника, а у тебя какие впечатления от Гарика?

Работалось хорошо. На площадке мы все время шутили, была приятная, творческая атмосфера. Гарик очень веселый, позитивный, но требовательный режиссер. Он четко знал, какими хочет видеть персонажей и направлял нас на съемочной площадке.

Ника, расскажи, какой самый полезный совет ты получала от режиссера или от другого актера?

В проекте “Евродиректор” много талантливых актеров, которые с удовольствием делились с нами своим опытом, но главное, что я запомнила — совет от режиссера: «Девочки, никогда не заигрывайте с физруками!»

Однако если физрук такой же красавчик, как Андрей Фединчик, тогда прислушаться очень сложно! (смеется).

Ника, ты относительно недавно училась в школе. Скажи, все ли в школе так, как показано в сериале “Евродиректор”? Не считая голландца...

Это смешно, но мне кажется, что да. Я училась в совершенно обычной школе, у нас тоже было строгое руководство, особенно завучи. Мне кажется, у них в учительской тоже часто происходили казусы. Да и в каждом классе, были ребята, которые похожи на персонажей из нашего сериала. Наш проект жизненный, и это круто. Каждый зритель сможет найти себя или свою историю.

По сценарию, в украинскую школу приезжает прогрессивный директор из Голландии, чтобы внедрить европейский подход к обучению. Но его реформам постоянно мешает завуч Инесса Назаровна, которая уверена, что с нашими детьми нужно общаться исключительно с помощью строгости.

Ирина Кудашова и Вероника Лукьяненко Пресс-служба

Ира, у тебя был в школе такой завуч?

Мне повезло: в моей школе был классный завуч и директор. Однако была учительница в точности, как Инесса Назаровна. Во время съемок я будто бы опять вернулась в школьные годы.

Ника, а тебе тоже повезло?

Не так, как Ире (смеется). Мне кажется, такой завуч есть почти в каждой школе. Моя не была исключением. Каждый раз, когда я опаздывала на первый урок, а это было практически каждый день, моя фамилия звучала на всю школу (смеется).

Вероника Лукьяненко и Артемий Егоров Пресс-служба

Ира, а чья позиция ближе тебе? Инессы или Даниэля?

Даниэля! Считаю, что учителя и директор должны быть ближе к ученикам. Отношения в школе должны быть построены на любви и уважении. Только так можно найти подход.

Ника, а тебе что ближе?

Мне кажется, здесь должен побеждать здравый смысл. Директор и завуч в нашем сериале — крайности. Конечно же, дисциплина и порядок важны, но на первом месте, на мой взгляд, должны стоять взаимоуважение и любовь.

Ира, в сериале “Евродиректор” у твоей героини есть романтическая линия?

О, да! И не просто романтическая линия, а настоящий любовный треугольник. Все, как в реальной школе. Меня подкупила правдоподобность взаимоотношений школьников, как только я увидела сценарий.

Вероника Лукьяненко и Артемий Егоров Пресс-служба

А в жизни твое сердце уже занято?

Я стараюсь об этом не разглашать. Счастье любит тишину (улыбается).

Вероника, а ты в отношениях?

А все вам расскажи (улыбается). Скажу так, пока что, мое сердце свободно.

Ира, Ника, чего телезрителям стоит ожидать от премьеры “Евродиректор” на ТЕТ?

Взрыв позитивных эмоций. Сериал самое то, что действительно сейчас нам всем нужно. Легкий семейный сериал, который понравится всем: школьникам, родителям, учителям.

Сериал искрит юмором, романтическими линиями, для любителей детективов найдутся загадки, которые нужно расследовать. Смотреть точно нужно!

Не пропустите премьеру сериала “Евродиректор” на ТЕТ уже 17 августа в 19:15.

Александр Кива