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Дана Абызова: Меня зажигает возможность самореализацииЭксклюзив

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Уже 31 августа в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера первых серий второго сезона мелодрамы «На твоей стороне».
Актриса Дана Абызова
Актриса Дана Абызова
Пресс-служба

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В откровенном интервью для сайта Ivona актриса Дана Абызова, которая сыграла главную женскую роль, поделилась историями со съемок и рассказала о личном.

Картина «На твоей стороне» уже получила высокую зрительскую оценку. Это видно и по количеству просмотров, и по численности фан-страничек в социальных сетях. Как вы думаете, почему в Украине именно этот сериал завоевал сердца миллионов?

Я не знаю, наверное, это больше вопрос к аналитикам, которые могут сказать точно, почему народу сейчас такое нужно, почему это смотрят. Но я так понимаю, что смотрят больше дети школьного возраста, они и создают страницы в Instagram, насчет других не знаю… Я не смотрела и не изучала рейтинги и доли.

Сложно ответить на этот вопрос, но я нормально отношусь к подобному – это либо происходит, либо нет. Поэтому ни стресса, ни дикой щенячьей радости по этому поводу у меня нет.

Актриса Дана Абызова
Актриса Дана Абызова
Пресс-служба

В Киеве уже узнают, если вы ходите, где-то гуляете?

Да, бывает. Зрители часто вспоминают сериал «Тайная любовь», и, конечно же, этот. Вот они как-то больше всех запомнились, возможно потому что они довольно продолжительные, а до этого в основном были 4-серийки.

Вы играете врача, а в картине много стрельбы, ранений… Как вы с этим справляетесь?

У меня нет никаких проблем с этим. По жизни вид крови меня не то что пугает, скорее меня немножко мутит… А здесь такие обстоятельства, что я врач, и я не могу себе позволить испытывать какие-то неприятные чувства по этому поводу. Поэтому все само собой получается как-то естественно. К тому же я знаю, что это не настоящая кровь, а гримерская, так что нет никаких проблем.

Нам говорили люди с площадки, что в первом сезоне вы прыгали из окна… Возможно, у вас был минимальный, но экстрим. Как в жизни относитесь к экстриму?

С удовольствием! Я же занимаюсь триатлоном и мне очень нравится! Может быть, не смогла бы стать профессиональным каскадером, но я с удовольствием сама выполняю все трюки, если понимаю, что физически способна это сделать. Все это я делаю нормально, без страха. Мне кажется, очень важно, чтобы актер вел свою роль максимально целиком.

Актриса Дана Абызова
Актриса Дана Абызова
Пресс-служба
Вы родились в Латвии, как часто там бываете, как относитесь к стране, возможно, есть какие-то ассоциации?

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К сожалению, сейчас очень многие мои одноклассники разъехались – открылся Евросоюз, Америка, и все разъехались по разным странам. Я, как ни странно, туда приезжаю не как домой – мне Питер стал домом, а там я себя чувствую, как заграницей. Какие-то далекие воспоминания есть, но ощущение, что я просто выехала заграницу. Вот как-то так. Потому что с отцом я не поддерживаю отношения, не бываю в доме, в котором я росла. Если приезжаю в Ригу, то живу в гостинице или арендую квартиру. А дом, гнездо, семья – в Питере.

Дана, вы очень активный человек – снимаетесь в кино, занимаетесь спортом, много путешествуете. Вспомните ваши самые яркие путешествия, куда вы планируете поехать в ближайшее время?

Очень нам понравилось путешествие в Португалию! Из года в год, в последнюю неделю декабря мы куда-то выезжаем. В этом году такой возможности, не было, но последние лет пять, стабильно куда-то ездили. В прошлом году это была Португалия. Я там второй раз была, а Леша – первый. Там настолько красиво в декабре – эта потрясающая природа, эти замки, эти пейзажи – просто что-то неземное! Это просто сказочная страна, и я еще бы не раз там побывала!

Актриса Дана Абызова
Актриса Дана Абызова
Пресс-служба
Вы посещали несколько городов?

Мы себе забронировали поездку на десять дней. Начали с Лиссабона, потом Синтра – прекраснейший, просто волшебный город. Там много гор и очень красивые замки. А потом мы поехали в Порто. Так что, практически всю Португалию – основные точки объехали.

Что вас вдохновляет и мотивирует, поднимает на какие-то действия в работе и жизни, любой сфере? Что может повысить вам настроение?

Наверное, возможность самореализации. Если в любой области я вижу возможность реализоваться, меня это дико зажигает. Наверное, это мной и движет.

Александр Кива

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Теги: Дана Абызова, интервью, эксклюзив, На твоей стороне, сериалы
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Источник: IVONA)bigmir.net

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