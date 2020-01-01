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Ольга Сумская: После 40 лет решила попробовать уколы красотыЭксклюзив

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В откровенном интервью Ivona Ольга Сумская также призналась, как коронавирус изменил ее жизнь.
Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Пресс-служба

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Накануне старта нового сезона «Полезной программы» (4 августа в 10:00) и премьеры ток-шоу «Хорошее здоровье» (11 августа в 13:20) на «Интере», в которых актриса Ольга Сумская стала экспертом, она рассказала о новых проектах и ролях, а также — о мечтах, «карантинных» реалиях и секретах красоты.

«Полезная программа» на «Интере» (вторник – суббота, 10:00) выходит уже второй год подряд. Как вы считаете, что изменилось в вашей жизни и жизни миллионов зрителей с ее появлением на экране?

Думаю, зритель давно ждал такой проект. В студии ток-шоу царит доброжелательная атмосфера и виден грамотный подход к вопросам выбора продуктов. Сегодня ничего подобного нет на украинском телевидении. Для меня программа полезных советов – вообще любимый формат, потому что всю жизнь занимаюсь домашним хозяйством. Я из тех женщин, которые умеют абсолютно все. Но, считаю, что сначала нужно изучить вопрос – ингредиенты, рецептуру, а потом уже готовить. Каждый раз, приходя в студию или просматривая  ее в интернете, с интересом слушаю экспертов, что-то даже записываю.

«Полезная программа» – это кладезь полезных советов. Она чем-то похожа на энциклопедию «Домоводство» – одну из самых популярных книг в нашей семье. Кстати, я сохранила старинное издание прошлого века, доставшееся в наследство от бабушки. Оно великолепно. Открываешь книгу, а в ней – абсолютно уникальная рецептура и давно забытые традиции питания.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Пресс-служба

11 августа на «Интере» стартует новое ток-шоу «Хорошее здоровье» (будет идти со вторника по пятницу в 13:20), куда вы также были приглашены…

Очень рада, что на украинском телевидении появится такая программа. Тема здоровья всегда будет востребована украинцами, ведь многие вопросы, связанные с вирусом Covid-19 и другими заболеваниями, остаются до сих пор без ответов. Так, во время карантина я удалила родинку над верхней губой. Конечно, это был узнаваемый элемент на моем лице, но со временем она стала мне мешать. И я обратилась к специалистам за помощью. В студии ток-шоу расскажу алгоритм действий по их удалению без вреда для здоровья и поделюсь рекомендациями врачей.

Какие еще темы о здоровье интересны лично вам?

Абсолютно все. В зрелом возрасте начинаешь относиться к своему здоровью более ответственно, чем в юности. Есть множество вопросов, в которых хотелось бы  разобраться – от близорукости до повышения иммунитета и профилактики коронавируса. Каждый день ситуация меняется, вирусы мутируют, поэтому хотелось бы услышать профессионалов. Узнать, так сказать, правила безопасности, предотвратить какие-то необратимые процессы. Быть во всеоружии!

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Пресс-служба

Вы верите, что в здоровом теле здоровый дух?

Спорт - великое дело, в любом возрасте он необходим. И надо бороться с ленью, надевать кроссовки и выходить на пробежку утром или вечером. Тогда будет ощущение бодрости. На карантине сильно поменялся наш ритм жизни. Мы стали позже вставать и позже ложиться. Меньше двигаться и больше времени проводить у плиты. Если раньше день был расписан по минутам, то сейчас мы никуда не торопимся. И удивляемся: откуда берутся лишние килограммы?

Какие смелые бьюти-эксперименты были в вашей жизни. И есть ли что-то, что хочется попробовать, но пока вы не решились.

После 40-ка решила попробовать уколы красоты, но эффект мне не понравился: передние уголки бровей падают, а боковые взлетают, лицо сразу выглядит более агрессивным. Такая женщина-коршун смотрит на тебя в зеркале.  Ужасно! Хочется оставаться собой, а получается, что убирая мелкие морщины, выражение лица меняется абсолютно. Поэтому отказалась от уколов. Использую щадящие методы: массаж, маски, обертывания, патчи. Честно говоря, во время карантина я ни разу не была у косметолога. Освоила все уходовые процедуры и делаю их дома сама.

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Пресс-служба

Ольга, многие обратили внимание на уникальные платья и костюмы, в которых вы появляетесь в студии ток-шоу. Это ваш дизайн?

Зачастую, да. Это моя новая роль – художник-модельер. Создаю наряды из шифона и габардина для женщин всех возрастов, но в основном для тех, кто с формами. И поверьте, я знаю особый крой платья и такие оттенки ткани, с помощью которых даже размер XXL визуально превратится в М.

Полные женщины любят скрывать пышную грудь и шикарные бедра под серыми балахонами. Зачем? Подчеркните талию, встаньте на каблучок, сделайте прическу – и вы королева! От поклонников не будет отбоя.

Конечно, пошив одежды сегодня приносит мне скорее вдохновение, чем прибыль, ведь она не рассчитана на массовое производство. Во время карантина многие дизайнеры перешли на онлайн-заказы. И я не исключение.

Как вам живется в такой сложный период, когда закрыты театры, съемки приостановлены?

Безусловно, карантин внес свои коррективы. Мы надеялись, что лето принесёт нам какую-то передышку. Многие артисты мечтали выйти, наконец, на театральную сцену. Несколько раз переносили свои гастроли. Но выступления в закрытых залах, где собирается много людей, пока невозможны. О выступлениях пока можно только мечтать…

Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Пресс-служба

Вы наверняка сейчас ждете возобновления съемочного процесса.

Очень. И к счастью, лед тронулся. Недавно из Польши пришло радостное сообщение – будет сниматься шестой сезон сериала «Блондинка». Я там играю Оксану, супругу мэра небольшого городка, а моего мужа – очень популярный польский актер Анджей Грабовский. Сейчас готовлюсь к съемкам, усиленно учу польский язык. (Смеется). И «дзенькую бардзо» (в переводе с польского – «большое спасибо»), что пригласили. Если для украинцев я Роксолана, то для поляков – Пани Софья Косач. После того, как в Польше с успехом прошел сериал «Крепостная», меня узнают на улицах. Очень рада, что  все-таки смогу туда полететь и поработать.

Изменится ли мир после пандемии, с вашей точки зрения?

Так хочется, чтобы мы вернулись к прежней жизни, но я уже понимаю, что мы живем в новых реалиях. Они вошли в нашу жизнь незаметно. Мы стали зависимы от цифровой реальности. При этом часть украинцев очень далека от интернета и гаджетов, например, пожилые люди. А дети, напротив, можно сказать, рождаются с гаджетом в руке. Такого разрыва в поколениях, как сейчас, никогда не было. И мы не можем предположить, что нас ждет завтра. Но нам всем придется полюбить новую жизнь, освоится в ней, стать полезными, найти себя и помочь своим детям в поиске. Найти свое место под солнцем-онлайн. (Смеется).

Александр Кива

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Теги: Ольга Сумская, интервью, эксклюзив
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Источник: ivona)bigmir.net

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