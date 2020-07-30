Актриса Анна Гресь: "Мой лучший друг – это мой муж"

30 июля отмечается Международный день дружбы.

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30 июля во всем мире отмечают День дружбы. Мы поинтересовались у актрисы шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Ани Гресь: как это – дружить во взрослом возрасте? И какие обязательные составляющие настоящей дружбы, проверенной годами.

Аня, как ты относишься к стереотипам о женской дружбе? Как считаешь, откуда они берутся?

Я считаю, что стереотипы навязаны нам обществом. Из поколения в поколение говорилась фраза, что «женской дружбы не существует». Так и появлялись ложные убеждения у девушек. Они не верили в дружбу не потому, что у них не было подруг, а потому, что они постоянно слышали эту фразу. Я раньше тоже так думала, хотя на тот момент у меня уже были классные подруги, но я продолжала верить в стереотипы. Потом поняла, что эта фраза есть только в моей голове. Я осознала, что у меня есть хорошие люди, которые меня всегда поддержат. С тех пор дружба стала еще лучше.

Кто для тебя твой идеальный друг/подруга?

Мой лучший друг – это мой муж, Рома Грищук. Всегда в первую очередь спрашиваю его мнение, его виденье ситуации, его совет, как мне поступить в тех или иных обстоятельствах. Также у меня есть две лучшие подруги, которые принимают меня такой, какая я есть: радуются моим успехам, помогают в трудных ситуациях.

Анна Гресь с мужем Пресс-служба

Какими качествами должен обладать (или обладает) твой идеальный друг?

Принятием. Это когда ты можешь просто быть собой. Тебе не нужно никого из себя строить и казаться лучше, чем ты есть. Ценю людей, которые понимают и поддерживают, но в тоже самое время могут выразить свою противоположную позицию, свое мнение, с которым интересно спорить и находить общее правильное решение.

Как ты считаешь, с тобой сложно дружить или наоборот – очень легко?

Я считаю, что со мной не просто дружить. Я могу позволить себе лишнего. Я сначала делаю, потом думаю. Я могу сгоряча наговорить или сделать, а потом извиняться. Спасибо всем тем людям, которых я могу назвать друзьями, за терпение в общении со мной.

Как ты считаешь, лучших друзей должно быть много или хватит и одного лучшего друга на всю жизнь?

Лучших друзей не может быть много. С ними нужно поддерживать достаточно тесное общение, чтобы не терялась энергетическая связь. Думаю, не стоит доверять все свои тайны кому попало. Лучше один качественный друг, чем много поверхностных знакомств.

У тебя есть истории дружбы, которые начались еще в детстве и развиваются по сей день?

У меня нет истории дружбы, которая тянется по сей день. Я и в садике, и в школе думала, что дружба будет на всю жизнь, но потом судьба нас раскидала. Я поддерживаю хорошие отношения с подругами из университета, их я и называю лучшими друзьями.

Анна Гресь Пресс-служба

Почему, на твой взгляд, заводить друзей во взрослом возрасте сложнее? Как ты посоветуешь заводить друзей взрослым людям, чтобы не показаться слишком назойливыми?

Дети все равны, они не соревнуются своими заработками, машинами и статусами. Дети ищут друзей по интересам, а не по картине. А во взрослой жизни люди иногда начинают подбирать себе друзей по другим критериям. Я советую вспомнить, почему вы начинали дружить с разными людьми в детстве, что вас привлекало тогда, и что вас привлекает сейчас. Не нужно оценивать людей по каким-то социальным меркам, лучше сосредоточиться на личных качествах.

Что ты можешь простить другу/подруге, а что не простишь никогда?

Я не прощу предательства и отсутствие интереса. Если только я односторонне проявляю интерес к человеку, начинаю ощущать, что навязываюсь. Такое общение не для меня.

Есть женщины, которые став мамами, жалуются, что теперь им сложнее общаться с друзьями, у которых нет детей.

Я думаю, что я к таким женщинам не отношусь. Я продолжаю интересоваться разными сферами жизни, читаю книги, смотрю сериалы. Мне всегда есть, что обсудить кроме подгузников. Это и есть решением этой проблемы. Будьте интересны для себя, развивайтесь, и тогда вам будет легко общаться с теми, у кого нет детей.

В твоей жизни были ситуации, когда ты особенно ощущала помощь друзей?

У меня недавно была такая ситуация. Я была очень уставшей, даже в критическом состоянии, на грани нервного срыва. У меня ни на что не хватало сил. Ко мне приехали подруги, отправили меня спать, убрали дома, приготовили еду, погуляли с малышом, дали мне выговориться, выплакаться, поддержали меня, и моя жизнь наладилась. Спасибо им большое.

Анна Гресь Пресс-служба

Продолжи фразу «Нам всем нужны друзья, потому что…»

…это классный обмен опытом, информацией, идеями, поддержкой и любовью. С друзьями интереснее и насыщеннее проводить время, классно отдыхать вместе, смеяться, удивляться, грустить, молчать, фантазировать и говорить обо всем на свете.

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