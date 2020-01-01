Звезда шоу “Мамахохотала“ призналась, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

Актриса Алиса Тункевич о спорте, мотивации и том, как всегда быть в форме Пресс-служба

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Актриса шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Алиса Тункевич всегда находится в потрясающей форме. Мы узнали у нее, как ей удается поддерживать стройность, а еще как Алиса пережила карантин и какие планы построила на вторую половину лета.

Алиса, какие коррективы карантин внес в твою жизнь в этом году?

Из позитивного: стала тщательнее следить за тем, что приношу домой из магазина. Также научилась планировать питание на неделю-две, а не на два дня. А из негативного, тут больше: уже два месяца не играю спектакли, работы стало меньше (это ужасно для меня), нет возможности съездить заграницу, спорт тоже пришлось отложить, появился легкий страх и беспокойство за будущее.

Ты уже составила планы на два месяца лета – как планируешь их провести?

В июле планирую поехать домой в Одессу. Море и родители – это идеальный отдых! А уже в августе начинаются репетиции в театре и репетиции шоу “Мамахохотала“, будем готовиться к будущим концертам.

Алиса Тункевич Пресс-служба

Посоветуй, как создать летнее настроение тем, кто на все лето остается в городе?

Во-первых, у кого нет кондиционера – купить его. Поверьте, настроение очень зависит от кондиционера. Жара – это не для меня. Можно съездить на Киевское море. Если найти хорошее место, где меньше людей и чище вода, это отличный отдых и смена картинки: вокруг сосны, запах, красота. Берите книгу, зонтик от солнца, можно даже одноразовый гриль для сосисок и отпуск удастся.

Расскажи о своих любимых летних бьюти-процедурах?

Летом стараюсь ходить к косметологу. Как раз, когда нет спектаклей и не нужно гримироваться, это идеальное время уделить время своей коже. Массажи тоже люблю.

Что ты выбираешь, когда тебе нужно восстановиться после тяжелого рабочего дня?

Мне помогает только здоровый сон. Выспалась и силы приходят автоматически. А потом можно и прогуляться в лесу.

Алиса Тункевич Пресс-служба

Как тебе удается всегда оставаться в форме? Поделись своим секретом стройности.

Удается только ограничениями. И спорт, конечно, без него никуда.

Как ты относишься к диетам и сильным физическим нагрузкам?

Я люблю ходить в зал. Диета – обязательна, хотя бы периодами, организм нужно чистить. Диеты люблю не жесткие, а сбалансированные. Это дольше по времени, зато результативнее, чем жесткие диеты, после которых хочется съесть все.

Что ты делаешь в случаях, когда тебе нужно быстро прийти в форму?

Если ты не успел похудеть к лету, нужно с этим просто смириться. И принять себя такой, какая есть. Чудес в этом плане не бывает. Худеть нужно заблаговременно. Если у вас есть хотя бы месяц – шанс есть, но лучше начинать за два.

Алиса Тункевич Пресс-служба

Как относишься к специальным похудениям или набору веса для роли? Смогла бы пойти на такое?

С превеликим удовольствием! Были бы роли, для которых нужно меняться.

Сложно ли актеру следовать правильному питанию при сильной загруженности (и разным перекусам) на работе? Как это удается тебе?

Сложно, но возможно. Все как у всех – судочки в помощь. А перекусы – это как раз спасение! Но только здоровые перекусы, а не выпечка какая-то. Должно быть два перекуса: в 11:00 и в 16.00. Утром фрукты или ягоды, кусочек твёрдого сыра и 3 кусочка чёрного шоколада. А в 16:00 – кефирчик, и все будет хорошо!

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