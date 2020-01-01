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Модель и ведущая Аманда Ироанья о базовых правилах летнего ухода за собой

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Звезда шоу "Оттак Мастак" рассказала, как ухаживает за телом и волосами летом.
Модель и ведущая Аманда Ироанья о базовых правилах летнего ухода за собой
Модель и ведущая Аманда Ироанья о базовых правилах летнего ухода за собой
Пресс-служба

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Ведущая шоу «Оттак Мастак» на канале НЛО TV Аманда Ироанья всегда в отличной форме. Но для девушки – это не только генетика, но и комплексный подход к уходу за собой. Аманда рассказала, как ухаживает за телом и волосами летом, и организовывает SPA-процедуры в домашних условиях.

Аманда, расскажи об особенностях летнего ухода за кожей: что меняется, какие процедуры или средства добавляются?

Кардинально мой уход не меняется. Не люблю складировать кучу баночек и половиной не пользоваться. Поэтому мой уход тщательно подобран. В летнее время я не делаю кислотные пилинги, и стараюсь минимизировать использование ретинола, кислотных тоников и сывороток. На отдых беру крем с высоким уровнем SPF защиты. И еще активно в течение дня пользуюсь минеральной водичкой-спреем для увлажнения.

Как ты относишься к декоративной косметике летом? Сокращаешь ее использования или вовсе отказываешься?

Так как на работе я постоянно в гриме, в повседневной жизни практически не крашусь. Если мейкап – то минимальный. Могу накрасить брови, ресницы, губы бальзамом, выровнять тон BB кремом и немного румян. Мне безумно не хватает чувства свежести, когда кожа дышит. Поэтому летом я могу не краситься в принципе. Для меня красиво, когда кожа здоровая и сияющая. Я за то, чтобы довести состояние кожи до идеала, а не маскировать недостатки.

Модель и ведущая Аманда Ироанья
Модель и ведущая Аманда Ироанья
Пресс-служба

Как ты защищаешь кожу от солнца летом?

SPF! Я не люблю загорать, на пляже всегда сижу в тени. Все мои уходовые средства с защитой от солнца. Я пользуюсь кремом для лица и ВВ кремом с SPF круглый год. Перед выходом на улицу наношу крем на лицо, если на отдыхе – ещё солнцезащитный крем для тела и солнцезащитный спрей для волос. Второе – вообще стало для меня находкой! Спасает волосы от сухости и выгорания. Так что, девочки, ни в коем случае не пренебрегайте защитой. Последствия для кожи просто необратимы, потом избавляться от пигментации крайне сложно.

Ты частый гость в кабинете косметолога? Какие процедуры твои любимые? Какие ты особенно советуешь делать летом?

У меня комбинированная кожа (ещё и склонна к высыпаниям в придачу). Я уже молчу про постоянный грим. Так что косметолог для меня – фея крёстная! Хожу на чистку каждые два-три месяца примерно. Сейчас у меня кожа в отличном состоянии и, в принципе, особого ухода не требует. Чистка, маски и, при необходимости, пилинги + домашний уход. Я советую найти грамотного, профессионального косметолога/дермокосметолога и ввести за привычку регулярно посещать его кабинет. Пусть поход к косметологу будет для вас, как регулярный мед осмотр. И помните, что нужно исходить из состояния и потребностей вашей кожи, а не делать все возможные процедуры, потому что подружка сказала.

Ты используешь домашнюю косметику?

Обязательно! Это целый ритуал на час. Для лица делаю легкий кислотный пилинг и увлажняющую маску с алое раз в неделю. Если появились высыпания – ещё и поросуживающая маска. Через день скрабирую все тело жесткой щеткой и после наношу крема для тела, рук, ножек и масло для кутикулы. Обертывания никогда не делала – в этом нет необходимости. Да и в качестве предотвращения целлюлита массажа щеткой мне достаточно.

Модель и ведущая Аманда Ироанья
Модель и ведущая Аманда Ироанья
Пресс-служба

Какой твой основной уход за кожей с утра – расскажи, как выглядит твоя процедура ухода за лицом с утра?

Спасибо маме, которая с детства научила ухаживать за кожей. И особенно – правильно её очищать, ведь это ключ к чистому лицу. Сперва умываюсь гелем (у меня это Anna Lotan Barbados), после наношу тоник той же серии. Под глаза – патчи на минут 20-25. И сразу после – крем holy land с витамином С. В конце увлажняющий дневной крем Renew с SPF 15. Cыворотки, как правило, наношу на ночь – чередую с витамином С и кислотную. Только после этого делаю мейкап, при необходимости.

Если говорить о SPA – какой тип ухода за кожей ты считаешь идеальным для лета?

Я обожаю баню, вне зависимости от времени года регулярно хожу. А если ещё сделать медовое обёртывание... кожа как у младенца. В целом, не могу сказать, что часто хожу в СПА. Периодически делаю массажи, если перегрузила поясницу. В остальном у меня все процедуры аппаратные.

Как подкреплять здоровье кожи изнутри – ты принимаешь для этого витамины или придерживаешься особой диеты?

Раз в год пропиваю курс витаминов омега, кальций. Для волос, кожи и ногтей – биотин. Все витамины заказываю из США или мне их привозят родственники. Пью 2 л воды в день, летом ем много свежих овощей и фруктов. Я противник диет и голодовок. Дробное сбалансированно питание – и будет вам счастье.

Посоветуй, как держать себя в руках тем, кто планирует отдыхать в отеле «олинклюзив» этим летом? И как мотивировать себя всегда быть в форме?

Скажу честно, на отдыхе я себя не сдерживаю. Наоборот, на меня нападает такой жор, будто не ела до этого! Учитывая, что я не люблю жирное и редко ем фаст-фуд, все это никак не сказывается на моей фигуре, так как я много и часто плаваю, хожу пешком. В Киеве иногда лишний километр не пройду, а вот новый город готова истоптать вдоль и поперёк. Лучшая мотивация – ваше отражение в зеркале и результаты вашей же работы. Не один тренер/блогер/фото красивого тела не заставят вас менять питание и заняться спортом, пока вы себе нравитесь в зеркале.

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Теги: Аманда Ироанья
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Источник: Ivona bigmir)net
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