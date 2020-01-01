Анна Гресь: "Людям не до сортировки мусора, пока многие живут за чертой бедности"

Звезда шоу "Мамахохотала" призналась, когда и почему ты решила сортировать мусор.

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Актриса шоу «Мамахохотала» на канале НЛО TV Анна Гресь не только сортирует мусор, но и привлекает к этому внимание своих подписчиков в Instagram. Мы спросили у Ани, как она к этому пришла, какие условия созданы в Украине для сортировки отходов и как научить детей главным правилам экологичности.

Аня, ты не раз говорила о том, что дома всегда сортируешь мусор – ты продолжила сортировку на карантине? Не возникло ли в связи с карантином каких-то трудностей в этом вопросе?

Центр был закрыт, я уже подумывала о том, чтоб выбросить весь отсортированный мусор на свалку. Как в этот же вечер Евгения Аратовская написала об услуге вывоза мусора курьером из дома. Так этот вопрос и решила.

Анна Гресь Пресс-служба

Когда и почему ты решила сортировать мусор? Это было спонтанное решение или ты потихоньку использовала принципы сортировки всегда?

Я никогда раньше не думала о дальнейшей судьбе мусора после того, как он попадает на общую свалку. Но однажды увидела многоразовые мешочки для продуктов вместо кульков, меня это заинтересовало. Я зависла в интернете на час-два за изучением этого вопроса и в тот же день начала сортировать. Я просто представила, как гниет вся эта гора мусора, и мне поплохело.

На какие страны в вопросе грамотной и системной сортировки мусора стоит равняться?

Насколько я знаю, в каждом доме Японии есть специальная комната с отдельными ячейками для разных видов отходов. Хотелось бы, чтобы и у нас было так. Например, в Италии платят огромные штрафы, если мусор не сортируют – это тоже здорово.

Анна Гресь Пресс-служба

В твоей семье твое стремление сортировки мусора сразу поддержали? У тебя была необходимость объяснять важность этого дело домашним?

Муж сразу же поддержал. Мы уже привыкли мыть мусор, сушить его и класть в один из двух контейнеров – на сжигание/переработку, также еще есть контейнер для органических отходов.

До карантина ты принимала участие в субботниках в своем доме – как относишься к подобным инициативам?

Это правильная инициатива. Об этом надо говорить. Людей нужно приучать думать не только о том, как что-то купить, но и о том, как эту покупку потом утилизировать.

Анна Гресь Пресс-служба

Как ты считаешь, почему многие украинцы не сортируют мусор? Проблема в них или в системе, которая не заточена под выполнение этих правил?

Я еще и доплачиваю за то, что сортирую мусор. Это странно. Но это мой выбор. Также у нас в семье есть автомобиль, и мы можем отвозить мусор на станцию. Для многих это проблема. Нет инфраструктуры для этого, нет законов, нет заводов по переработке. Я раньше часто видела, как на улице баки с отсортированным мусором вываливали в один общий бак и вывозили на обычную свалку.

Посоветуй, как рассказать ребенку о главных принципах экологичности: сортировке мусора, важности не мусорить вообще. Как и когда ты планируешь говорить на эту тему с сыном?

Можно рассказывать сколько угодно. Но если не подавать пример своими действиями, разговоры будут без толку. Важно сортировать мусор и в процессе завлекать детей. Только так.

Анна Гресь Пресс-служба

Как простыми словами объяснить людям важность сортировки мусора?

Думаю, людям не до сортировки мусора, пока многие живут за чертой бедности. Нужно сначала удовлетворить базовые потребности, а уже потом можно будет думать и про экологию, и про планету, и про будущее наших детей. Желаю обрести финансовую уверенность и задуматься о том, что такими темпами загрязнения планеты наши дети застанут конец эры человечества. А может, даже и мы.

Напомним, ранее папы из “Мамахохотала“ подсказали, как не сойти с ума с детьми на карантине.

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