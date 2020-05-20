Актриса Ирина Хоменко: "Купив одну вышиванку, сложно остановиться"

Читайте интервью звезды шоу “Мамахохотала“ ко Дню вышиванки.

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21 мая во всем мире отмечают День вышиванки. Актриса шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Ирина Хоменко в своем гардеробе имеет целых четыре вышиванки, и не собирается на это останавливаться! Ирина рассказала, почему вышиванка так популярна во всем мире и почему сегодня так мало внимания уделяют орнаменту вышивки.

Ира, ты празднуешь День вышиванки?

Мы празднуем День вышиванки каждый год. Всей семьей одеваем свои вышиванки, идем на работу в них – сын Дамир идет в них в детский сад. В этом году тоже без празднования не обойдется: все вышиванки я уже подготовила – постирала и погладила. Если погода позволит, пойдем на улицу в них. Не имеет значения, каратиннный период или нет, вышиванка – это праздничная одежда. Поэтому мы на все праздники стараемся ее носить.

Что для тебя означает вышиванка?

Для меня вышиванка – это символ и оберег Украины. Раньше вышитую сорочку мама передавала своим детям – отсюда большое внимание к орнаментам, цветам на ней. А в целом, все это и было оберегом наряду с рушниками. Некоторые рушники и вышиванки в свое время даже были заговоренными!

Актриса Ирина Хоменко пресс-служба

В твоем гардеробе много вышиванок? Какая твоя любимая?

У меня четыре вышиванки: две из них – сорочки и два – платья. Многие думают, что одной в гардеробе достаточно, но купив одну вышиванку, сложно остановиться! Сорочки люблю одевать под джинсы, чтобы это было в стиле casual. Одно из платьев очень этничное – очень его люблю. Там есть вышивки старинных сорочек, которым более 100 лет! Их просто аккуратно вырезали, восстановили и дали им новую жизнь. Для меня вышиванка – это своего роду ответственность. Когда я надеваю вышиванку, я словно рекламный бренд и лицо стародавнего мира, который я должна оберегать. А если я сохраню эту вышиванку для дочки, внучки или невестки – это будет вообще очень круто! Для меня каждая вышиванка – это такая красота! В нее вложено столько труда, поэтому, если ты выбрал конкретную модель, значит между вами есть какая-то связь.

Из-за своей популярности вышиванка сейчас не потеряла свое первоначальное значение?

Мое мнение таково: если вышиванка в моде по всему миру – это очень круто! Таким образом она прославляет нашу культуру, стародавние украинские достижения. Это очень красивая этничная одежда, которая несет в себе много духовности, культуры и истории. Когда мы видим вышиванку на известных мировых селебретис, это еще больше популяризирует ее среди нас, украинцев. Конечно, раньше каждый регион Украины имел свою вышивку. И такая вышиванка имела сакральное значение, когда ты ее для кого-то вышивал. В остальном же, все зависит от твоего отношения к одежде.

Актриса Ирина Хоменко пресс-служба

Сегодня мода на вышиванку переживает второе рождение. Как ты считаешь, почему наша национальная одежда стала такой популярной среди украинцев и не только?

Во-первых, потому что это красиво. Во-вторых, много лет наш народ был под гнетом: все, в чем находили украинское, запрещали. Сейчас же украинская культура и наследие восстанавливаются. Наше наследие популярно – и это замечательно.

Кроме ношения вышиванок, в твоей семье поддерживают какие-то другие национальные традиции?

Сейчас украинцы стали украинцами в более полном смысле этого слова. Мы празднуем Пасху, Рождество (многие водят козу на Рождество), люди ныряют в прорубь на Крещение. Считаю, чем больше будет таких праздников, тем сплоченнее будет наш народ. Вся наша сила – в единстве, это важно понимать.

Актриса Ирина Хоменко пресс-служба

Где лучше покупать вышиванку: заказывать у мастериц или покупать в интернет-магазине?

Никогда не заказывала вышиванку в интернет-магазинах, хотя там есть много интересных моделей. Мне важно потрогать ее, посмотреть на рисунок. Скажу честно, у меня есть идея вышить вышиванку себе, мужу и сыну. Пока это моя цель, но уже очень хочется все сделать своими руками – где-то, может, ее заговорить. Таким образом это будет уникальная вышиванка для моей семьи. А вообще, не важно, где вы ее приобретаете – главное хотеть ее и с удовольствием носить.

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