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Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине: "Остановитесь и проанализируйте свою жизнь"

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Звезда шоу "Без краватки" подсказала, как провести карантин с пользой.
Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине: "Остановитесь и проанализируйте свою жизнь"
Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине: "Остановитесь и проанализируйте свою жизнь"
пресс-служба

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Несмотря на то, что улицы городов постепенно оживают, а меры, принятые государством в ситуации с пандемией, немного ослаблены, карантин ещё не закончен. И пока большинство из нас соблюдает самоизоляцию, мы расспросили ведущую шоу “Без краватки“ на телеканале НЛО TV Иванну Онуфрийчук, как не унывать и находить что-то полезное в подобном времяпровождении.

Иванна, посоветуй, как научиться видеть позитив в потоке новостей и не становиться тревожной из-за карантина?

- Если новости вызывают тревогу - нужно ограничить их просмотр. Я устраиваю себе информационный детокс хотя бы на пару дней в неделю: не смотреть и не читать новости, не сидеть в соцсетях. Поверьте, вы ничего не пропустите, о самом главном все равно все будут говорить))

Вместо этого можно посмотреть добрый фильм, выйти на прогулку, полежать в ванне или почитать книгу. Старайтесь заботиться о своем психологическом здоровье, и главное для этого - убирать тревожные факторы и контролировать свои мысли.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине
Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине
пресс-служба

Для тебя карантин – это жизнь на паузе или продолжение работы в более расслабленном режиме? Расскажи почему?

- Продолжение работы. Я не могу и не хочу ставить жизнь на паузу, ведь это время мне никто не вернет. Не могу же я провести месяцы своей жизни впустую?

Я просто адаптируюсь к новым условиям. Конечно, пришлось отменить встречи, отложить некоторые проекты, но работать есть над чем даже в таких условиях.

Как в связи с карантином изменился твой распорядок дня?

- Могу позволить себе дольше поспать, ведь не нужно тратить время на дорогу до работы. Но в целом я стараюсь не “забивать“ на режим, а находить время на спорт, работу, уход за собой и сон.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине
Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине
пресс-служба

Какие процедуры в уходе за собой ты используешь дома?

- Дома я ухаживаю за лицом, кожей рук, волосами. Делаю маски, скрабы, увлажняю кожу. Я люблю подобные процедуры, поэтому стараюсь регулярно находить на них время. Ухаживаю за ногтями (правда, гель-лак не наношу, делаю просто базовый маникюр). Также делаю некоторые СПА-процедуры для лица, эпиляцию. Но, скажу честно, салонов очень не хватает.
 

Как ты считаешь, внешний вид женщины дома влияет на ее настроение? Как не запустить себя на карантине?

- Я думаю, у всех по-разному. Иногда хочется нарядиться, иногда хочется проходить в пижаме весь день. Я считаю, что каждая должна делать так, как ей комфортно, не боясь себя “запустить“ или выглядеть неуместно. Я всегда стараюсь оставаться дома элегантной и ухоженной. Потому что немытая голова или неопрятная одежда действительно влияют на мое настроение. Даже если за окном погода угнетающая, красивый домашний пеньюар или сарафан, легкий мейк и причёсанные волосы всегда способствуют хорошему эмоциональному настрою.

Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине
Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине
пресс-служба

На карантине у тебя появились новые привычки или собственные ритуалы?

- Я работаю над тем, чтобы остались все старые привычки :) Занимаюсь спортом, стараюсь не использовать смартфон хотя бы за час до сна, чаще гулять на свежем воздухе. Еще я стала больше готовить, больше проводить времени с родными и медитировать.

Посоветуй, как можно провести карантин с пользой для тела и души?

- По моему мнению, главное - выдохнуть, расслабиться, максимально принять ситуацию, по возможности перезагрузиться. Остановитесь и проанализируйте свою жизнь: тем ли делом вы занимаетесь, так ли вы живете, как хотели, какие дальнейшие планы, что вам хочется изменить? И на основании этого продумайте план перемен.

Также на карантине, как и в любое другое время, я рекомендую спорт. А если есть силы и желание, можно пройти интересные курсы, почитать книги, заняться изучением чего-то нового, иностранного языка, например. Благо, возможностей это сделать даже бесплатно сейчас предостаточно!

Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине
Телеведущая Иванна Онуфрийчук о карантине
пресс-служба

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Теги: Без краватки, Иванна Онофрийчук
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Источник: Ivona bigmir)net

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