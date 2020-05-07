Интервью со звездой нового сериала "Женские секреты", премьера которого состоится на канале "Украина" .

"Меня раздражают глупость, тупость и предательство" - интервью с Павлом Вишняковым пресс-служба

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В понедельник, 11 мая, в 21:00 канал «Украина» покажет премьеру нового сериала «Женские секреты» компании FILM.UA. Он расскажет о двух девушках – 30-летнем психологе Марте и 17-летней студентке Юле. Их истории очень похожи – обе забеременели в юном возрасте и оказались перед самым сложным выбором в их жизни. Яркая роль в этом проекте досталась популярному актеру Павлу Вишнякову. О том, как ему даются негативные роли, что может вывести его из себя и о перерыве в актерской профессии – он рассказал нам в интервью.

"Меня раздражают глупость, тупость и предательство" - интервью с Павлом Вишняковым пресс-служба

В сериале “Женские секреты“ у вас отрицательная роль. Ваш герой Андрей женат, при этом соблазняет молодых студенток. Какие роли вам воплощать сложнее – положительные или отрицательные?

В моей актерской карьере было мало негативных ролей. Вот последние пару лет они начали появляться. В положительных персонажах нужно искать определенные краски, чтобы заинтересовать зрителя. Простые образы главных положительных героев сложнее, потому что артисту нужно их как-то разнообразить, додумать. В отрицательных в принципе все понятно и однозначно, такие персонажи хорошо прописаны. Но есть сложности и там, и там, просто работа проделывается разная.

"Меня раздражают глупость, тупость и предательство" - интервью с Павлом Вишняковым пресс-служба

Чем запомнилась работа с режиссером Максимом Мехедой?

Это было мое первое сотрудничество с Максимом, и я безумно доволен этой работой. Низкий ему поклон. Очень понравился процесс – было комфортно и интересно. Максим из тех режиссеров, которые помогают артисту, направляют, подсказывают. Ты ему доверяешь и стараешься делать так, как он это видит, и в результате достигается хороший результат.

Вы часто снимаетесь в мелодрамах и детективах. Вам самому какой жанр кино нравится больше всего?

Фэнтези. Я верю в сказки, поэтому очень люблю этот жанр. Надеюсь все-таки, что мир когда-то станет добрее.

"Меня раздражают глупость, тупость и предательство" - интервью с Павлом Вишняковым пресс-служба

Как-то вы рассказывали, что ваша мама считает вас очень добрым человеком. А что вас может вывести из себя?

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Если говорить о работе, то непрофессионализм. А в личной жизни меня раздражают глупость, тупость и предательство. Последнего, к счастью, сейчас все меньше, потому что наелся в этой жизни уже до такой степени, что ограждаю себя от людей и, наверное, стал немного социопатом. Я раньше больше любил проводить время в компании, а после всяческих не очень хороших историй стараюсь избегать людей и общаюсь с определенным кругом знакомых. А с глупостью и тупостью, конечно, все еще приходится сталкиваться. Просто раньше я реагировал на эти качества очень жестко. Но если человеку комфортно так жить – пусть живет. Я же ничего с этим не сделаю. Если просят о помощи – да, а так, как говорится, инициатива наказуема.

"Меня раздражают глупость, тупость и предательство" - интервью с Павлом Вишняковым пресс-служба

В вашей жизни были события, которые вас изменили?

Были. Они связаны либо опять же с предательством, либо с каким-то очень положительным поступком определенного человека, который мог меня изменить и заставить поверить в людей. Предательство же наоборот разочаровало. После этого делаешь какие-то выводы, соответственно меняется и мировоззрение.

"Меня раздражают глупость, тупость и предательство" - интервью с Павлом Вишняковым пресс-служба

Вам сейчас сложно доверять людям?

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Понимаете, если ты общаешься с человеком неделю, месяц, полгода – это одно. А когда год, два, пять лет и после этого получаешь нож в спину – конечно, сложно.

Актерская профессия не самая стабильная, у каждого бывают простои. Какой самый длительный период вы были без работы?

Самый большой перерыв был около года, но я сам сказал, что не работаю. Потому что мог себе позволить на такой период уйти в себя и не сниматься. Когда есть возможность не работать в актерской профессии, даже не рассматриваю никакие предложения, чтобы не соблазниться.

"Меня раздражают глупость, тупость и предательство" - интервью с Павлом Вишняковым пресс-служба

А если говорить о периоде, когда вы снимаетесь. Что вас может заставить отказаться от проекта?

Я могу отказаться от режиссера. Либо если я с ним уже работал и мне не понравилось, либо на этапе проб вижу, что нам будет некомфортно вместе. От таких работ отказываюсь.

Ранее мы писали, что Павла Вишнякова заподозрили в романе со Славой Каминской.

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