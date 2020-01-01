Эпатажный артист, шоумен Дмитрий Коляденко дал эксклюзивное интервью, в котором честно рассказал о своих привычках и привязанностях .

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

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Популярный украинский шоумен, телеведущий и певец Дмитрий Коляденко дал эксклюзивное интервью Ivona, в котором ответил на вопросы, которые больше всего интересуют читателей. Среди прочего, Дмитрий рассказал о новых проектах, необычных увлечениях, общении с экс-супругой Ириной Билык, а также дал советы, как выйти из состояния уныния всего за пару минут.

Новый трек “Супер Дима” получился достаточно зажигательным. Дима из песни – ваше ежедневное состояние, или скорее образ, доступный для широкой публики?

Трек “Супер Дима“ мне написал Алексей Малахов известный композитор. Для меня это не первая его песня. Он уже писал для меня песни, но этот трек получился очень хитовый, очень попсовый, очень в моем стиле то, что я хотел. Когда песню услышала Ирина Билык, она сказала: “Дима, опять ты будешь петь про себя?“, я сказал - “Да!“. Но тут прикол в чем? Это песня караоке, тут каждый человек может подставлять свое имя. “А Діма супер-пупер. А Діма супер денсінг“ или “А Таня супер-пупер. А Міша супер денсінг. Якщо ти вже зі мною, все буде хорошо“(поет - прим.ред.). Мне наоборот понравилось, что эту песню может исполнять и девушка и парень, и дома для настроения, и после карантина в караоке. Поэтому я счастлив, что у меня появился такой современный хит, с классным звучанием, с барабанами, с модной аранжировкой. Студия «Iksiy Music» старались. Я счастлив, что у меня такой крутой трек «Супер Дима».

Ваш фирменный стиль: борода, головной убор и очки – вопрос комфорта и удобства, или же решение менеджеров и стилистов?

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Мне кажется с бородой, в головном уборе и в очках я уже в 15 лет ходил в театральное училище Днепропетровска. Я сам придумал себе такой стиль. Когда я поступил работать в Сумском музыкально-драматическом театре имени Щепкина я тоже ходил в таком же образе. Я постоянно в шапке, даже дома и на курортах Египта и Дубая, Турции. Подходят ко мне дети и спрашивают, почему я в головном уборе, а я им говорю “Дети, потому, что-то это мой стиль, мой имидж. Это я Дима Коляденко“. А кто-то недавно в соц.сетях написал “почему вы постоянно в шапке? Вы что, спите в шапке?“, а я написал ответ “Да, я супер агент 007“.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

У вас появилось новое хобби: на своем инстаграм-канале вы начали выкладывать видео с рецептами. Хотели бы поучаствовать в кулинарном шоу в качестве гостя или ведущего?

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Почему бы нет. Я бы дал мастер-классы. Я бы научил готовить, потому что я прекрасно готовлю. Я умею все готовить. В этот карантин я научился готовить даже пирожки слоеные с рисом, с укропом, с яйцом, с хеком, да просто сосиску в тесте. Я шикарно готовлю борщи. Сегодня приготовил рататуй. Вчера готовил небольшие пиццы. Я люблю покушать и люблю и могу научить людей готовить вместе с Димой Коляденко. Да, я бы поучаствовал в шоу на СТБ “МастерШеф“, можно как участник. Было бы круто.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Если бы вас заставили выбирать между танцами и музыкальной карьерой, чтобы победило?

Сегодня однозначно победили бы песни - музыкальная карьера. Потому что с танцами я завязал, я уже на пенсии (смеется - прим.ред.). В моем возрасте уже не танцуют. Хотя, я зажигательный хоть куда и в душе большой спортсмен. Но сегодня - песни, концерты. С нетерпением жду, когда откроются залы и на моих концертах будут аншлаги. Хоть бы поскорее это случилось.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Какими должны быть идеальные условия для вашего творчества?

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Спокойствие, тишина в доме, уют, комфорт, тепло, красивая жизнь, одиночество. Я сейчас кайфую, что я один наконец-то. Я могу и почитать и посмотреть сериалы, подумал о вечном. С большим удовольствием недавно посмотрел сериалы “Вечность“ и “Манифест“. Я никогда не смотрел сериалы. Сейчас много времени свободного. Идеальные условия - сон, тишина, покой. Чтобы меня никто не беспокоил. Люблю самоизоляцию.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Назовите три личности, которые вас вдохновляют

Скажу честно - Алла Пугачёва. У нее на днях был День рождения, и я в Инстаграме ее поздравил, пожелал ей преданных поклонников, сказал ей, что она такая, которая рождается раз в сто лет. Я написал, что “Я вас люблю. Дима Коляденко“. Не думаю, что она меня знает, хотя мы с ней были за одним столом, но она была вся в себе и на окружающих не смотрела. Но мне просто захотелось ее поздравить. Потом Ира Билык нравится как девушка, как певица. У нее прекрасные песни, прекрасный голос, она моя боевая подруга. И меня еще вдохновляет мой сын Филипп. Он талантлив во всем, он круче, чем папа. Это моя гордость. Я радуюсь, что он получился лучше, чем я. Я счастлив.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Что может вас мотивировать в минуты слабости?

Скажу честно, у меня редко случается депрессия. Я думаю о том, что все будет хорошо - это первое. Второе - все, что не случается, все к лучшему и третье - Дима, не нервничай, не волнуйся, все будет хорошо.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Если верить тому, что в романтических отношениях один партнер молот, а другой – наковальня (один любит, другой – позволяет любить), какую роль вы предпочли бы занять?

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Мне нравится, когда любовь взаимная. Когда я тебе - ты мне. Я тебя целую, ты меня. Я тебе подарочек, ты мне подарочек. Я тебе ужин, ты мне ужин завтра приготовишь. Я тебе ванну с пеной налью, послезавтра ты мне. Я люблю, когда цепочка-крючочек, когда все взаимосвязано, а когда кто-то любит, а второй носом фыркает это не любовь, а непонятно что.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Что бы вы нынешний сказали себе прошлому в самом начале карьеры?

Меня все устраивает. Правда. Я много трудился и сейчас я много работаю. Да, дома, но я все равно выпускаю песни, я все равно думаю о будущем. Сейчас я готовлю новый трек под названием “Фарби“ музыка и слова Ирины Билык, аранжировку делает Томаш Лукаш. Все идет, как идет, как и надо было. Ни о чем я не думаю, что я не сделал. Я даже не жалею, что я выбрасывал диваны Ирины Билык, ревновал ее, резал картины. Весело было. Все, что было это мое. Да, я делал ошибки, но значит я живой. А если я бы не делал ошибки, то я бы был серым, неинтересным для себя. А так, я такой разный и мне с самим собой очень нравится. Я себя хвалю и советую всем делать так. Сделал - сделал, не сделал - не сделал, какая разница? Еще есть время, не надо спешить. Все будет у меня.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Пять качеств, которыми должен обладать настоящий артист?

В первую очередь харизма, талант, красота, удача и на руке Боженька должен был тебя отметить, что ты талантливый. Потому что талантом невозможно стать, если прочитать книжку “Как стать талантливым“. Все равно это дар Бога. радовать людей, веселить людей, петь, хорошо выглядеть, все от Боженьки зависит. И конечно должна быть харизма это первое, что должно быть, а она у меня есть, я счастлив. И Боженька мне помогает, я его за это люблю, ценю, уважаю и каждое утро и вечер молюсь, благодарю и говорю “Я тебя люблю“.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Кто занимается созданием ваших концертных образов? Вы щепетильны в выборе одежды?

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Занимаюсь созданием образов, конечно, я. Кстати, когда у меня не было денежки, я тоже хорошо одевался. Я помню, что меня мама в 14 лет повела в секонд-хенд. Я и в Америке был в секонд-хенде, мы с Ирой ничего не купили там, но поняли что там звездные вещи. Когда появилась денежка, я смотрел на витрины магазинов и понимал, что модно, я покупаю новые журналы, я слежу за модой. Я хочу быть в тренде. Я разбираюсь, как одеть Диму Коляденко. А стилисты, которые меня одевают это все очень неудачно, это все очень неярко, все очень не мой стиль, поэтому я редко пользуюсь услугами стилистов. Можно сказать, вообще не пользуюсь. Все мои наряды в жизни и на сцене это все мой бренд Димы Коляденко. Да, я использую разные марки дорогие и не очень. Миксую. Мне нравиться мой стиль, я не хочу меняться. Мне один дизайнер сказал недавно “Дим, сколько тебе лет? Ты очень ярко одеваешься. Тебе надо уже одеваться поспокойнее.“ Меня это задело. Я купил себе серые кроссовки, но мне реально в них скучно. Они у меня стоят, я их два раза одел. Я их больше не ношу потому, что они серые. А я не хочу носить серую одежду.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Есть ли у вас необычное увлечение, которым вы не делитесь с фанатами?

Я всем делюсь. Уже вся Украина знает с кем я живу, кого я люблю, как я умею любить, как я умею ругаться, какой я хороший и плохой. Я сам все рассказываю. У меня скелета в шкафу нет. Я делюсь своей жизнью и с телевидением, и с журналистами, и с фанатами. Мне кажется, я передаю свой опыт, я рассказываю, я помогаю людям своими рассказами. Даю советы в социальных передачах, потому что я через многое прошел. У меня в жизни было много испытаний. Я людям помогаю, чтобы они тоже преодолевали их. Но в конце я говорю всегда, что ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО.

"Не жалею, что выбрасывал диваны Билык": Коляденко дал откровенное интервью о личном пресс-служба

Ранее мы писали, что Дима Коляденко в новом клипе отправился искать девушку мечты.

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