Актер “Филина” Антон Еремин: Похудеть, поправиться или побриться налысо – в своей профессии готов на все

Читайте интервью звезды детективного сериала “Филин”.

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Уже скоро, 12 мая, в 13:30 телеканал “Украина” порадует зрителей премьерой детективного сериала “Филин”. Так называется спецотдел полиции, сотрудники которого распутывают непростые преступления при помощи специальной компьютерной программы. Одну их ключевых ролей в новом проекте сыграл актер Антон Еремин. Нам в интервью он рассказал, чем похож со своим героем, на что готов ради интересной роли и почему мечтает пожить в 6 разных столицах.

Антон, вы играете капитана полиции, оперативника отдела “Филин” Максима Войтенко. С какими делами приходится иметь дело вам и вашим коллегам?

К нам попадают постоянно сложные, запутанные дела, которые всей командой пытаемся раскрыть. И у нас это неплохо получается. В каждой серии что-то новое! Интересные дела. Даже когда читал сценарий, не всегда понимал, кто убийца.

Что общего у вас и у вашего персонажа?

Чувство юмора, наверно. (Смеется.) Мы оба веселые. Правда, дочку я не воспитываю, как мой Максим. Детей у меня нет. Но я давно хотел сыграть полицейского, только хорошего. Не такого, как обычно показывают в сериалах. И у меня появилась такая прекрасная возможность.

Актер “Филина” Антон Еремин пресс-служба

Часто актеры идут на жертвы ради роли. Где грань, которую вы не готовы пересечь ради предложенной роли?

Во-первых, я не считаю это жертвой. Наоборот, мне нравится. Если необходимо ради какого-то проекта меняться, что-то делать с собой, это круто. Почему люди в основном идут в эту профессию? Кто такие актеры? Это такая профессия, в которой можно быть сегодня полицейским, завтра – врачом, послезавтра – археологом. Это же круто, когда приходится меняться, когда тебе дают какие-то новые крутые задачи, что-то сделать. Я восхищаюсь такими актерами. Я в восторге от того, какую невероятную работу проделал Хит Леджер, когда играл Джокера. Человек на длительное время закрылся в номере и это все проживал, свою психику расшатывал, он создавал этого персонажа. Это очень круто.

То есть набрать вес или покрасить волосы – не вопрос?

Просят тебя похудеть или набрать вес, да это же вообще класс! Нужно покрасить волосы, побриться налысо – супер. Я знаю много девочек, которые говорят: “Если бы нужно было побриться налысо для роли в кадре – вообще без проблем”. Я не считаю, что это жертва. Я считаю, что в нашей профессии нет жертв. Потому что, по сути дела, это очень странная профессия. Ты постоянно повторяешь текст. Несколько раз, с разными интонациями. И целый день сидишь, делаешь что-то очень странное. Плачешь – смеешься два часа. С точки зрения обывателя это довольно странная профессия. Но мы видим только вершину айсберга. Я бы в этой профессии смог бы сделать все.

Вы любите читать? Какая из последних прочитанных книг произвела наибольшее впечатление?

В последнее время я художественную литературу и не читал. Из недавнего, я как раз прочитал про Эраста Фандорина. А сейчас я больше читаю книги по саморазвитию и психологии. О том, как стоит воспринимать жизнь, как при каких-то жизненных неурядицах оставаться веселым человеком. Мне кажется, чем легче ты воспринимаешь жизнь, тем легче она относится к тебе. По этой причине и пытаюсь в себе это развить.

Актер “Филина” Антон Еремин пресс-служба

Это хорошая философия.

Как говорил один мой друг: “Если у тебя в жизни возникла какая-то проблема, о ней уже кто-то давно написал, просто прочитай про это”. Я очень люблю еще книги о биографии актеров. Они как-то по-другому раскрывают человека. Ведь я, как обыватель, вижу только результаты в кино, театре. Например, из книг я узнал, как Андрей Миронов рассказывал, что был не поющим, не танцующим. А то, что он станцевал и спел – это культовое. Один из режиссеров в своих воспоминаниях пишет о том, что он идет с утра на работу, проходит мимо квартиры Миронова, у того открыты окна, и вот утром он поет, распевается. Возвращается с работы после спектакля, у Миронова все также открыто окно, он поет. Он пахарь, старался. Это круто. Есть актеры, которые, может быть, только одну роль сыграли, но она была настолько великолепна, настолько невероятна. Ты черпаешь из всего, что увидел, услышал. Чисто случайно встречаешь каких-то людей на улице, и они говорят какую-то такую фразу, которая западает тебе на всю жизнь.

А как обстоят дела с поездками в другие страны? Вы любите путешествовать?

К сожалению, я не так много путешествую, как бы хотелось. Далеко никуда не выезжал. Ну, вот не так давно мы ездили всей семьей. Из-за того, что у меня все родственники живут в разных городах, и мы встречаемся очень редко, раз в год мы договорились, что всей семьей ездим куда-то отдыхать. В этот раз мы поехали все в Рим. Я никогда не был в Италии до этого. И Рим прекрасный город. Вечный. Ты понимаешь, почему этот город действительно вечный и почему все дороги ведут в Рим. Это действительно очень красивый и очень крутой город. Мне очень понравился. За последнее время это было мое единственное путешествие.

Куда мечтаете отправиться?

У меня есть такая большая детская мечта: я бы хотел пожить в шести столицах по полгода. Я считаю, когда ты приезжаешь просто в какой-то город или страну на неделю отдохнуть, ты не раскрываешь ее суть. А все-таки интересно! Испытываешь совсем другие эмоции, когда идешь по городу, который ты хорошо знаешь, и с которым у тебя связаны какие-то моменты. Когда я гуляю по Киеву, то смотрю: вот здесь я был с друзьями, а здесь я что-то увидел и понял что-то, это такие моменты. Вот этого нет, когда ты первый раз оказываешься в другом городе. Для тебя все новое и у тебя не возникает вот этих эмоций. Этой привязанности как бы нет. А когда ты там живешь, работаешь, когда уже думаешь о жизни, о том, что я завтра буду делать. Мне кажется, это интересно. Вот я бы хотел попробовать пожить в шести столицах.

Актер “Филина” Антон Еремин пресс-служба

О каких именно столицах мечтаете?

Рим, Париж, Лондон… Если честно, я не планировал, какие именно столицы. Почему-то у меня была цифра шесть. Я бы хотел пожить в Новой Зеландии, Норвегии. Мне очень нравится там природа. Но все равно нужно знание языков. А я не так много языков знаю. Будет время для себя, если появится желание, везде, конечно, хочется попутешествовать. Правду говорят: чем больше ты путешествуешь – тем больше ты открываешь сам себя. Может быть, проходя какой-то определенный путь, тебе заранее неведомый, ты открываешь какие-то новые вещи в себе. Говорят, же, что из путешествий ты никогда не возвращаешься прежним.

Вы не киевлянин. Откуда приехали в украинскую столицу?

Я переехал из Нового Уренгоя – это крайний Север. Но это даже не переехал, это называется – вернулся. Я родился в Черкассах, потом родители в определенном возрасте переехали на Север. В школе я учился там. А потом я переехал учиться в Киев. Но в Киеве в сознательном возрасте я не был никогда и тут я приехал в красивый, великолепный город.

Какое место является для вас особенным?

Возле моего университета, я учился в Карпенко-Карого. Корпус на Яр Валу есть старый недостроенный. Когда мы были в университете, залезали туда на крышу. Оттуда открывается невероятный вид на Киев. Весь Подол ты видишь, вот эти маленькие улочки. Один из лучших видов, по-моему. Мы туда подымали мангал, жарили шашлыки, красотища, вечером! Невероятные эмоции.

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