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Василий Голованов: "Моя самая большая награда – это люди, которые подходят ко мне на улице"

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Читайте интервью украинского телеведущего и актера для шоу "Без краватки".
Василий Голованов: "Моя самая большая награда – это люди, которые подходят ко мне на улице"
Василий Голованов: "Моя самая большая награда – это люди, которые подходят ко мне на улице"
пресс-служба

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Василий Голованов – известный украинский телеведущий и актер театра «Черный квадрат». В интервью Иванне Онуфрийчук на шоу «Без краватки» на канале НЛО TV он рассказал о мечте стать актером и телеведущем, первом гонораре и предложении будущей жене.

Василю, в репертуарі театру «Чорний квадрат» є вистава «Секс на пляжі – не тільки коктейль». Як ти ставишся до коктейлів?

Я с удовольствием употребляю в меру алкогольные и безалкогольные коктейли. Считаю, что это чудесное изобретение человечества.

Твій батько військовий, тому ти народився в Естонії, де він на той час проходив службу. А переїхав до Києва, коли був у другому класі. Що найбільше запамятав у новому місті?

Мы прилетели в Киев 31-го декабря 1990 года. Мы сели в 22:00 в машину и поехали к друзьям родителей встречать Новый год. На следующий день мама одела меня очень тепло (мы ведь жили в месте, где полярная ночь, я строил домики в сугробах). А тут я вышел на улицу в Киеве и понял, что я люблю такую погоду и этот новый город. Так я поэтапно влюблялся в Киев.

Твоє дитинство пройшло за підручниками чи у дворі з хлопцями?

За книжками – я очень любил читать. Я помню, как я в детстве читал книгу про «Нарнию» и думал: «Вот бы когда-то сняли фильм об этом! Но это же невозможно, ведь там звери разговаривают…» Сейчас – пожалуйста, уже несколько частей вышло.

Твоя юність прийшлася на 90-ті, коли були «бригади», «стрілки», розбірки. Тебе це якось зачепило?

Учитывая, что я жил на Троещине… (смеется). Шутки-шутками, но у меня тогда нескольких одноклассников убили, кого-то – посадили. Кто-то вырвался, кто-то – погруз и сейчас где-то работает охранником. По-разному жизнь сложилась.

Василий Голованов
Василий Голованов
пресс-служба

Актор і драматург, який переважно працює на телебаченні з освітою магістр фінансів і бакалавр права. Чому був обраний саме цей фах?

Да, я с детства мечтал стать актером и телеведущим. Но потом я подумал: нужно же учиться. Потом я подумал, сколько есть вузов, которые готовят актеров. Сколько тысяч людей в масштабах страны выпускается ежегодно. И я понял, что вероятность, что я попаду в список популярных актеров есть, но она очень-очень маленькая. И тут пришел прагматизм моего отца, который сказал, что у мужика должна быть профессия. Отец сказал, что нужно быть серьезным – вот есть юристы, экономисты – за ними будущее. Я решил, что он прав. Поэтому получил два образования. Но параллельно с этим у меня случился КВН. Еще я подрабатывал промоутером или на дегустациях. А потом мне сказали: «А давайте вы будете еще и мероприятия проводить?» Я ответил: «А давайте!».

Памятаєш свій перший гонорар, як ведучого заходів?

За 5 дней мне заплатили 500 гривен. Я вел Международный турнир по пляжному волейболу в Гидропарке. Тогда мне казалось, что это какие-то сумасшедшие деньги.

Як ти потрапив до студії «Чорний квадрат»?

У меня была подруга Ксения, которая на тот момент уже играла на сцене. Она мне сказала, что мне обязательно тоже нужно туда пойти. Я решил – схожу на один их спектакль, посмотрю, что это такое. Я сходил и понял, что это совершенно другой мир. Его не любят те, кто фанатеет от классического театра. Потому что это – живой театр. Там есть прописанные реплики, но нет жестких мизансцен, где режиссер тебе говорит где и как говорить какую-либо фразу. За это нас и любят.

Як акторський досвід допомагає тобі на роботі на ТБ?

Очень помогает! Ведь театр у нас импровизации. А ток-шоу по своей сути тоже импровизационные. Там есть сценарная часть, но потом в игру вступают актеры, которые сценарий не читали и текст не учили. С гостями шоу приходится играть этот непростой спектакль в хорошем смысле этого шоу.

Знаю, що до тебе на ефір приходили напідпитку. Іноді люди просто вставали та йшли. Важко тримати себе в руках у таких ситуаціях?

Признаюсь честно, что не всегда. Сейчас уже легче, когда прошло много времени и есть опыт.

Василий Голованов
Василий Голованов
пресс-служба

Твоя дружина Поліна також акторка студії «Чорний квадрат». Ви там познайомились?

Наш роман закрутился в театре. Мы вместе были на занятиях. После занятий шли в кафе, пили кофе, говорили о высоком – спорили, смеялись, влюблялись.

Це було кохання з першого погляду?

Полина любит рассказывать эту историю, что с первого взгляда мы друг другу вообще не понравились. Во-первых, я не люблю рыжих. Во-вторых, я ее подкалывал часто – остро шутил в ее сторону. Она не всегда могла быстро отреагировать, поэтому ее это очень злило, а меня – веселило. В итоге на такой искре что-то там и загорелось.

Памяташ, як робив пропозицію?

Я на тот момент уже арендовал квартиру, зажег 100 свечей. В кино это очень красиво – но попробуй в жизни зажги 100 свечей! Второй момент, который в кино не передается – огонь съедает кислород. Через несколько минут ты начинаешь потеть, в квартире становится жарко. Слава богу, я получил позитивный ответ. После этого мы быстро задували свечи и открывали окно, потому что дышать было нечем.

Розкажи про своїх донечок – твоя старша донька влогер, вона вже заробляє на цьому?

Еще не зарабатывает, но у нее очень круто получается. Она снимает все подряд – все, что ей нравится.

У 2017 ти став переможцем в номінації «Журналіст року». В планах є отримання інших нагород?

Я могу сейчас слукавить и сказать: «Нет!». Но, конечно, хотелось бы еще получить награду, и не одну. Хотя моя самая большая награда – это люди, которые подходят ко мне на улице. Кто-то просит сфотографироваться, кто-то – просто жмет руку, говорит «спасибо вам за то, что вы делаете». Это – самое ценное.

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Теги: Василий Голованов, Без краватки
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Источник: Ivona bigmir)net

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