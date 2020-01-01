Андрей Бурым: "Карантин – прекрасное время для того, чтобы усилить романтику в отношениях"
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Актер сериалов «Швидка» и «СуперКопы» на канале НЛО TV Андрей Бурым знает, как провести время на карантине с пользой и в хорошем настроении. Для Андрея это время, когда можно лучше узнать себя, а еще – сделать отношения в семье более крепкими. Актер рассказал о своей жизни на карантине и дал несколько советов, как сохранить романтику в условиях самоизоляции.
Андрей, как вы считаете, кому труднее переносить карантин – мужчинам или женщинам?
Трудно тем, кто воспринимает карантин, как ограничение свободы, наказание. Тем, у кого до карантина была куча нерешенных проблем и вопросов. А еще тем, кто не научился воспринимать жизнь такой, какая она есть. А вот причины этого уже надо искать в себе.
Как сохранить романтику супружеских отношений во время карантина?
Карантин – прекрасное время для того, чтобы усилить романтику в отношениях. Как сохранить? Так, как и всегда. Только вместо живых цветов можно подарить, например, бумажные, сделанные своими руками.
Как вы с женой разделяете обязанности во время самоизоляции?
Здесь для нас ничего не изменилось. Все осталось, как и было до карантина.
Каких правил нужно придерживаться, чтобы не перессориться во время карантина? Как это получается у вас?
Если вы не полный флегмат, то не перессориться скорее всего не получится. Просто нужно постоянно вспоминать, что карантин скоро закончится, а сказанные в гневе слова уже не вернешь.
Как бороться с тревожностью и не подвергаться влиянию негативных новостей сейчас?
Все очень просто – не надо смотреть новости.
Посоветуйте, как интересно и с пользой провести время на карантине?
Лично у меня свободного времени почти не остается, но это мой секрет.
Как вы считаете: карантин – это идеальное время, чтобы лучше понять друг друга?
Безусловно! Более того, карантин – это прекрасное время, чтобы понять себя!
Как оставаться влюбленным в свою жену после нескольких лет брака?
Этот вопрос тянет на две, три страницы ответа. Просто следуйте за своими чувствами, слушайте сердце, интуицию. Они никогда не врут.
Что сделать в первую очередь после того, как карантин закончится?
Схожу в парикмахерскую.
Ранее Андрей Бурым рассказал о знакомстве со своей супругой Марией.
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