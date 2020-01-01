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Аня Гресь: "Всем сейчас нужно переосмыслить свою жизнь и замедлиться"

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Звезда шоу "Мамахохотала" рассказала об уходе за собой на карантине.
Аня Гресь: "Всем сейчас нужно переосмыслить свою жизнь и замедлиться"
Аня Гресь: "Всем сейчас нужно переосмыслить свою жизнь и замедлиться"
Пресс-служба

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Актриса шоу “Мамахохотала“ на канале НЛО TV Аня Гресь считает, что в карантине можно найти массу плюсов. Например, это идеальное время для того, чтобы побыть рядом с ребенком, устроить домашний СПА-день и переосмыслить многие вещи.

Аня, какие твои главные правила заботы о себе (и своей семье) в период карантина?

Поменьше залипать в гаджеты и больше времени уделять себе и близким. Вчера, например, впервые за долгое время приняла ванну со свечами и релаксирующей музыкой, сделала маникюр и маски для волос и лица. Наполнилась энергией, восстановила силы, счастья прибавилось, советую!

В связи с карантином у тебя отменились или перенеслись какие-то планы? Какой была твоя первая реакция на это и как ты относишься к вынужденным мерам самоизоляции теперь?

Отменилась моя первая поездка в Америку, да еще и бесплатная. Должна была сотрудничать с одним брендом и поехать на экскурсию к ним на завод, но «не так сталося, як гадалося». Плюс перенеслись съемки шоу «Мамахохотала», сериала «Кураторы» и шоу, в котором я должна была быть одной из участниц. Но все к лучшему. Зато сейчас я не разрываюсь между домом и работой, не страдаю от переутомления, уделяю практически все время своему маленькому пятимесячному Тиму, и мне не приходится выбирать между ним и проектами. Первая реакция была спокойной. Значит так нужно. Немного обидно за отмену поездки, но что ж поделаешь. Весь мир закрылся. Всем сейчас нужно переосмыслить свою жизнь и замедлиться.

Говорят, что ребенок очень чувствует тревожность мамы – какой совет ты можешь дать молодым мамам и как сама справляешься с тревожностью?

О да, пришлось на день удалить Instagram и Facebook, потому что читала новости и очень сильно переживала. Мой сын Тим тоже от этого был беспокойный. И не читать при этом тоже не могла. Пришлось идти на экстренные меры. Помогло. Перезагрузилась и расслабилась, на следующий день еще по скайпу поговорила с психологом, рассказала о своих тревогах. После этого поменяла свое отношение к этому, переосмыслила немного и попустило.

Аня Гресь:
Аня Гресь: "Всем сейчас нужно переосмыслить свою жизнь и замедлиться"
Пресс-служба

Кто в вашей семье отвечает за покупку масок и антисептиков? Приходилось ли вам с мужем ссориться из-за разных взглядов на правила карантина?

Ссор не было, мы одинаково чистоплотны и придерживаемся правил. Я дома на светлой плитке красным скотчем отделила в коридоре «грязную» зону, где стоит коляска, обувь и вешалка для верхней одежды. На комоде рядом с дверью лежат спиртовые салфетки для обработки телефона, влажные салфетки, одноразовые маски, очки.  2 многоразовые маски я покупала еще осенью после недельного смога, с началом карантина пару одноразовых масок принес Рома (Роман Грищук – муж Ани Гресь, нардеп, экс-руководитель шоу «Мамахохотала», – ред.) антисептики тоже он купил, часть была дома. Будем считать, что он ответственный. Моя зона ответственности – стратегический запас гречки и туалетной бумаги.

Ранее ты говорила, что сыну от присутствия двоих родителей дома (из-за самоизоляции) только лучше. Можно тоже самое сказать про вас с мужем?

Да, мне все нравится. Сериалы вместе смотрим, с малышом или вместе, или по очереди (когда Рома работает удаленно). С каждым днем все больше радуюсь карантину.

Ты занимаешься спортом дома? Если да, то какой считаешь оптимальным?

Хотелось бы написать «да», но не буду врать. Я ленивая. То не успела, то надо что-то сделать, то поесть, то уже вечер наступил и «ну, завтра точно». Единственное что делаю – на фитболе спину разминаю. Пока все.

Пресс-служба

Быть здоровым в твоем понимании сегодня – это…

Иметь хорошее самочувствие и отсутствие жалоб.

Посоветуй, как не паниковать тем, кто вынужденно работает не дома (работа не позволяет перевестись на удаленку)?

Сохранять дистанцию, мыть руки, не иметь тесных контактов с людьми, носить маску, не касаться лица – стандартные рекомендации. Сохраняйте спокойствие и здравомыслие.

Что сделаешь в первую очередь после того, как карантин закончится?

Маму проведаю или она нас – очень она за внуком соскучилась, ну и я тоже обнять хочу. Это у меня рядом двое моих мужчин любимых, а она там одна. И в «Пузату хату» пойду, хочу их фирменного борща. И на маникюр запишусь. И волосы покрашу. Ой, дел много!

Ранее актриса Аня Гресь снялась на обложку глянца.

 

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Теги: Аня Гресь
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Источник: Ivona bigmir)net

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