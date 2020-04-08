Звезда сериала "Консультант" рассказал о съемках и о дальнейших амбициях в музыке .

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной Пресс-служба

Читай также: “Очень важно проживать каждую минуту своей жизни“ - интервью с Алексеем Сухановым

Про Артура Логая зрители узнали благодаря вокальному шоу, но сейчас он решил сосредоточиться на актерской профессии. В понедельник, 13 апреля, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера детективной мелодрамы «Консультант», которая расскажет о криминалистах, занимающихся расследованием самых запутанных преступлений. Роль одного из оперативников исполнил Артур Логай. В эксклюзивном интервью он рассказал о казусах на съемочной площадке, а также о том, почему его музыкальная карьера отошла на второй план.

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной Пресс-служба

Артур, какие сцены в этом проекте вам дались сложнее всего? Наверняка были какие-то экстремальные съемки.

Читай также: Феликс Аброскин: “Для меня театр – это “чьи-то ботинки”

В первый съемочный день была история. Мы должны были открыть дверь в квартиру одного персонажа, который закрыл ее на цепочку и сбежал. Цепочка была прикручена всего на два шурупа и мне нужно было ее сорвать. Но хозяйка квартиры очень переживала, что ей сломают дверь. Ее успокаивали режиссер, художники-постановщики, реквизиторы, говорили, что все будет хорошо, что поставят ей новую защелку и никто даже не заметит. Договорились. Камера, мотор, начали – я дергаю дверь, вырывается цепочка, забегаю в квартиру и в этот момент слышу дичайший грохот за своей спиной. Оказывается, дверь вырвало из петель, и она упала назад в подъезд. Сначала подумали, что это сделал Дима Соловьев, который сыграл моего напарника, так как он крупнее. Но это был я. Приехали продюсеры и, конечно, решили этот вопрос. Поломку устранили и возместили ущерб.

Вообще первые две съемочные недели мы только то и делали, что из окон выпрыгивали, двери выбивали и за кем-то гонялись.

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной Пресс-служба

А как вам дались съемки с животными? С «пушистыми актерами» зачастую нелегко справиться. Были какие-то казусы?

Читай также: Телеведущая Алена Мороз: “Карантин – зона повышенного риска для любых отношений“

Было много собак, я их очень люблю. Все они были идеально дрессированными, хотя с виду казались очень злыми. Поэтому казусов не было.

Однажды снимали в конюшне, где запах такой, что просто глаза выедает. У Димы разыгралась очень сильная аллергия – глаза опухли, налились кровью, он еле дышал. Напился противоаллергических таблеток и, слава Богу, отпустило.

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной Пресс-служба

Вы сделали упор на актерскую карьеру. А как обстоят дела с музыкой? Какое место она сейчас занимает в вашей жизни?

Да, я еще в старших классах хотел поступать в театральный. Мне нравится актерство, чувствую, что это мое. Что касается музыки, то записываю кавера, снимаю видео и потом публикую это на своих страницах в соцсетях. У меня достаточно большое количество подписчиков в Инстаграм, людям нравится – и я выставляю.

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной Пресс-служба

А нет амбиций записать альбом?

Читай также: Вячеслав Василюк искал любовь 20 лет и не жалеет об этом

Конечно, есть. Я сейчас обратился к своему другу, который живет в Нью-Йорке, для записи песни. Одну композицию я уже записал, но она так и лежит «в столе» и никто, кроме близких людей, ее не слышал. Мне не нравится, как она звучит, хочу ее переписать и только тогда выпустить. Сейчас есть в планах сделать англоязычную песню.

Касательно альбома, хотелось бы, но у меня нет какого-то четкого плана. Если в кино есть мечты и цели, я понимаю, чего хочу, то музыкой могу заниматься по остаточному принципу. При возможности посещаю какую-то репетиционную базу, чтобы просто попеть, а когда в съемочном графике появляется выходной, записываем в студии и снимаем ролик, чтобы наложить на него песню.

Ранее мы писали, что на НЛО TV премьера ситкома "Громада".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.