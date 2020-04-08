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Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальнойЭксклюзив

Комментариев: 2
Звезда сериала "Консультант" рассказал о съемках и о дальнейших амбициях в музыке .

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Пресс-служба

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Про Артура Логая зрители узнали благодаря вокальному шоу, но сейчас он решил сосредоточиться на актерской профессии. В понедельник, 13 апреля, в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера детективной мелодрамы «Консультант», которая расскажет о криминалистах, занимающихся расследованием самых запутанных преступлений. Роль одного из оперативников исполнил Артур Логай. В эксклюзивном интервью он рассказал о казусах на съемочной площадке, а также о том, почему его музыкальная карьера отошла на второй план.

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Пресс-служба

  • Артур, какие сцены в этом проекте вам дались сложнее всего? Наверняка были какие-то экстремальные съемки.

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В первый съемочный день была история. Мы должны были открыть дверь в квартиру одного персонажа, который закрыл ее на цепочку и сбежал. Цепочка была прикручена всего на два шурупа и мне нужно было ее сорвать. Но хозяйка квартиры очень переживала, что ей сломают дверь. Ее успокаивали режиссер, художники-постановщики, реквизиторы, говорили, что все будет хорошо, что поставят ей новую защелку и никто даже не заметит. Договорились. Камера, мотор, начали – я дергаю дверь, вырывается цепочка, забегаю в квартиру и в этот момент слышу дичайший грохот за своей спиной. Оказывается, дверь вырвало из петель, и она упала назад в подъезд. Сначала подумали, что это сделал Дима Соловьев, который сыграл моего напарника, так как он крупнее. Но это был я. Приехали продюсеры и, конечно, решили этот вопрос. Поломку устранили и возместили ущерб.

Вообще первые две съемочные недели мы только то и делали, что из окон выпрыгивали, двери выбивали и за кем-то гонялись.

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Пресс-служба

  • А как вам дались съемки с животными? С «пушистыми актерами» зачастую нелегко справиться. Были какие-то казусы?

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Было много собак, я их очень люблю. Все они были идеально дрессированными, хотя с виду казались очень злыми. Поэтому казусов не было.

Однажды снимали в конюшне, где запах такой, что просто глаза выедает. У Димы разыгралась очень сильная аллергия – глаза опухли, налились кровью, он еле дышал. Напился противоаллергических таблеток и, слава Богу, отпустило.

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Пресс-служба

  • Вы сделали упор на актерскую карьеру. А как обстоят дела с музыкой? Какое место она сейчас занимает в вашей жизни?

Да, я еще в старших классах хотел поступать в театральный. Мне нравится актерство, чувствую, что это мое. Что касается музыки, то записываю кавера, снимаю видео и потом публикую это на своих страницах в соцсетях. У меня достаточно большое количество подписчиков в Инстаграм, людям нравится – и я выставляю.

Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Артур Логай рассказал, почему актерскую карьеру предпочел музыкальной
Пресс-служба

  • А нет амбиций записать альбом?

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Конечно, есть. Я сейчас обратился к своему другу, который живет в Нью-Йорке, для записи песни. Одну композицию я уже записал, но она так и лежит «в столе» и никто, кроме близких людей, ее не слышал. Мне не нравится, как она звучит, хочу ее переписать и только тогда выпустить. Сейчас есть в планах сделать англоязычную песню.

Касательно альбома, хотелось бы, но у меня нет какого-то четкого плана. Если в кино есть мечты и цели, я понимаю, чего хочу, то музыкой могу заниматься по остаточному принципу. При возможности посещаю какую-то репетиционную базу, чтобы просто попеть, а когда в съемочном графике появляется выходной, записываем в студии и снимаем ролик, чтобы наложить на него песню.

Ранее мы писали, что на НЛО TV премьера ситкома "Громада".

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Теги: сериал, Артур Логай, канал Украина
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  08.04.2020, 19:45
Оценка:  0
pусский
Это обычный украинец с дырявой попой, какие у вас на каждом шагу!
гость  (аноним)  08.04.2020, 19:34
Оценка:  0
гость
ЧТО ЗА ПИД*РАС?
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