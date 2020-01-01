Телеведущая Алена Мороз: "Карантин – зона повышенного риска для любых отношений"

Алена Мороз рассказала о том, как пережить карантин парам, которые дома вместе все время.

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Время карантина в Украине – это возможность заняться самообразованием, прочитать большее количество книг и просмотреть уйму фильмов, на которые всегда не хватало времени. Для семей – это также определенный вызов: ведь теперь нужно находиться в изоляции, на одной территории, несколько недель подряд! И при этом, не испортить отношения.

Ведущая шоу “Средиземноморский check-in“ на канале НЛО TV Алена Мороз поделилась своими секретами счастливой жизни в браке (которую не может испортить никакой карантин).

Алена, как оставаться влюбленной в своего мужа после многих лет брака?

Актуальный вопрос, особенно, в условиях карантина! Еще неделю назад я бы ответила на него иначе. Но сейчас, когда мы все сидим в заточении сутками, вижу в соц сетях посты, вроде “Как не убить мужа?“, “Как поделить кухню с женой?“. Отсюда гипотеза, что для влюбленности на длинной дистанции, нужно сохранять личное пространство и границы, но, при этом, пересекаться по ключевым ценностям и развиваться параллельно друг другу.

Когда ты выходила замуж, то наверняка представляла, какими будут ваши отношения спустя определенный период. Твои ожидания совпали с реальностью?

Не совпали! Я думала, что брак все испортит. Но, к счастью, не поменялось вообще ничего.

Алена Мороз с мужем Пресс-служба

К чему должны быть готовы влюбленные и о чем не знают многие молодожены?

Ваши интересы, мировоззрение, хобби и вкусы могут меняться. Сейчас может казаться, что вы с любимым говорите на одном языке, обожаете одну и ту же музыку, и так будет всегда. Но через 10-15 лет может оказаться, что вы уже смотрите в разные стороны. Вы увлеклись ЗОЖ, а ваш партнер крутит пальцем у виска. Вы хотите жить в Херсоне, а ваш партнер чувствует себя здесь некомфортно и мечтает о переезде. Вы выбрали путь самопознания, а муж остался на прежнем уровне и считает, что у вас поехала крыша. Примеры можно перечислять дальше. Если вы уже на начальном этапе понимаете, что не пересекаетесь со своей половинкой по ключевым ценностям, но надеетесь, что он переучится... Удачи и терпения вам!

Как ты считаешь, жить до брака вместе – это полезно для пары?

Не просто полезно, а необходимо. Во времена наших родителей это осуждалось, поэтому многим из нас долго передавали стереотипы, что это аморально или неприлично. Из-за этих глупостей развалилось много семей. Пары быстро женятся, а потом, пожив вместе, понимают, что не подходят друг-другу. Как вы можете поклясться жить до смерти с человеком, с которым не прожили в одной комнате и полгода?

Алена Мороз с мужем Пресс-служба

Известно, что нет идеального возраста для брака. Но наверняка есть какие-то обязательные составляющие, когда можно посмотреть на человека и сказать: “вот он/она готов (а) к женитьбе/замужеству“. Какие это составляющие на твой взгляд? Есть ли отдельные для мужчины и женщины?

Больше готовы к замужеству/женитьбе те, кто настроен приходить к консенсусу или идти на компромиссы. Часто слышала фразу: “Я уже так хочу замуж/найти жену!“. Когда уточняю, зачем, то оказывается, что человек себе нафантазировал четкий сценарий, как будет выглядеть их взаимодействие с партнером. В этот момент мне становится понятно, что к браку он(а) не очень готов(а). Потому что в его/ее идеальном плане не предусмотрено, что у потенциального партнера тоже есть свои желания и мнение.

Как интересно и с пользой вместе провести время на карантине?

Мы создали у себя дома доску с заголовком: “Что сегодня произошло полезного или интересного, чего не было бы, если бы не карантин“. К вечеру каждый клеит туда по 1 стикеру. Еще мы провели несколько мозговых штурмов и сгенерировали много идей на будущее. И, конечно же, мы стали больше смотреть вместе фильмов и чаще выносить мусор – уж очень хочется придумать себе повод выйти из дома.

Как ты считаешь: почему карантин – это идеальное время для того, чтобы лучше узнать друг друга мужу и жене?

За это время не появится ничего нового в ваших отношениях, чего не было раньше. Скорее выплывет то, на что вы просто не обращали внимания. Карантин – зона повышенного риска для любых отношений. Когда нельзя выходить из квартиры неделями, ваши личные границы 100% будут нарушены, и тут даже самая крепкая семья может испытать напряжение. Я вчера в Фейсбуке попала на прямой эфир семейного психолога, которая как раз делилась лайфхаками на эту тему. Судя по количеству слушателей, тема сейчас горячая!

Алена Мороз с мужем Пресс-служба

Ты часто ссоришься с мужем? Поделись секретом, как ссориться в паре так, чтобы любви не убавилось?

Мама меня предостерегала, что некоторые вещи нельзя говорить друг другу даже в ссоре. Так как жизнь может поделиться на “ДО произнесения чего-то“ и “ПОСЛЕ“. Невозможно стереть память и обнулиться, даже когда вы миритесь. Поэтому главный совет: попробуйте в ссорах не произносить тех вещей, которые поделят вашу жизнь на ДО и ПОСЛЕ.

Одна из главных причин, почему стоит заводить семью – это…

...потому что ты понимаешь, что с этим человеком тебе живётся лучше, чем без него.

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