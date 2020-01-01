Звезда сериала "Швидка" Надежда Хильская рассказала, как муж поздравляет ее с 8 марта.

Надежда Хильская: "8 марта – лучший день для того, чтобы манипулировать своими половинками" пресс-служба

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8 марта совсем скоро, поэтому многие мужчины уже сейчас задумываются, как оригинально поздравить своих любимых женщин. Актриса Надежда Хильская, сыгравшая одну из главных ролей в сериале “Швидка“ на канале НЛО TV, поделилась своим идеальным сценарием Международного женского дня. А еще рассказала, как в этот день ее поздравляет муж.

Надя, как обычно в вашей семье отмечают 8 марта?

Обычно наш муж и папа дарит нам с доченькой цветы с самого утра. Да и просто холит и лелеет нас в течение всего дня! Кому-то приносит кофе в постель, а кому-то – тёплое молочко перед сном. В этот день мы обычно заказываем на дом роллы и смотрим все вместе какой-то фильм.

Изменилось ли твое отношение к празднику в последнее время?

Для меня это праздник весны. Я не феминистка. Таких комплексов у меня нет. Есть множество других! (смеется)

Как деликатно поздравить с 8 марта женщин, которые не отмечают его?

А зачем тогда их поздравлять? Я считаю, никому ничего не нужно навязывать – у каждого свои взгляды.

Надежда Хильская с мужем пресс-служба

Как в этот день вас обычно поздравляет глава семьи?

Он окружает нас вниманием и пытается удовлетворять наши капризы.

Каких женщин ты в первую очередь поздравляешь с 8 марта?

В первую очередь поздравляю доченьку и наших мам.

Каким был твой самый приятный подарок ко Дню 8 марта?

Это было года четыре назад – тогда муж на 8 марта подарил мне IPhone 7.

Надежда Хильская с семьей пресс-служба

8 марта – это лучший день для того, чтобы…

8 марта – лучший день для того, чтобы манипулировать своими половинками без зазрения совести!

Как планируете отметить праздник в этом году?

Думаю, проведем этот день в узком семейной кругу. Закажем еду на дом. Еще будет сухое вино с сыром и семейная киношка. И (обязательно!) что-то сладенькое! Я часто сижу на диете, поэтому для меня праздник, чаще всего, ассоциируется с вкусняшками.

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